Opinie: De Europese Unie moet snel fossielvrij worden, maar niet in nieuwe valkuil stappen

Windmolenpark op Goeree-Overflakkee. Beeld Arie Kievit

De invasie van Oekraïne door Rusland dwingt de Europese Unie (EU) ertoe haar energie- en klimaatbeleid te versnellen. Het Kremlin zet energie steeds vaker in als een instrument om politieke invloed uit te oefenen. Het is van groot belang dat we Rusland dit machtsmiddel ontnemen door onze afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen uit dat land drastisch te verminderen.

De geopolitieke redenen voor deze strategie vallen samen met de noodzaak om de klimaatverandering aan te pakken. In het meest recente rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN, wordt de urgentie van die taak onderstreept. De totale broeikasgasemissies mogen vanaf 2025 absoluut niet verder toenemen, willen we vermijden dat de temperatuur op aarde dramatisch gaat stijgen. Ook moet de overgang naar schone energie in de hele economie zorgvuldig worden aangestuurd, zodat rekening wordt gehouden met de onvermijdelijke sociale en economische gevolgen; de transitie moet ‘rechtvaardig’ zijn.

Groene waterstof

De EU en de Europese Investeringsbank spelen een cruciale rol in deze transitie. Investeringen in hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en innovatieve technologieën zoals groene waterstof zijn belangrijke instrumenten bij onze omgang met de Russische agressie en bij het de planeet vrijmaken van fossiele brandstoffen.

Elke euro die we in eigen land uitgeven aan de energietransitie, is een euro die we uit handen houden van een autoritaire macht die een aanvalsoorlog voert. Elke euro die we uitgeven aan schone energie, vergroot onze beslissingsvrijheid. Elke euro die we uitgeven om onze internationale partners te helpen sneller over te schakelen op alternatieve energiebronnen, is een investering in veerkracht en voor de strijd tegen klimaatverandering.

Energie-efficiëntie

Sinds de Russische invasie heeft de EU vaart gezet achter haar plannen op het gebied van energietransitie om zo snel mogelijk een einde te maken aan de Europese afhankelijkheid van de invoer van Russische fossiele brandstoffen. Dit zal niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar de prikkels hiervoor zijn nu groter dan ooit tevoren. We kunnen onafhankelijkheid op energiegebied verwerven door de energie-efficiëntie te verbeteren, verscheidenheid aan te brengen in het aanbod aan energiebronnen en het aandeel van hernieuwbare energie op te voeren. Dit proces vereist inzet op alle niveaus, van de supranationale instanties tot de huishoudens en individuele burgers.

Hierbij moeten we echter twee belangrijke kanttekeningen maken. Ten eerste mag de zoektocht naar alternatieve leveranciers van aardgas – hoe urgent ook op de korte termijn – geen nieuwe langdurige afhankelijkheid creëren die zware investeringen in infrastructuur voor fossiele brandstoffen vergt. Dat zou duur zijn, rampzalig voor de planeet en uiteindelijk ook overbodig, gezien de meer klimaatbewuste opties die beschikbaar zijn.

Sterk geconcentreerd

Ten tweede mogen we het ene knelpunt niet inruilen voor een ander door van een overmatige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen over te stappen naar een te grote afhankelijkheid van grondstoffen die nodig zijn voor de groene transitie. Deze hulpbronnen zijn sterk geconcentreerd in slechts een handvol landen, die niet allemaal de waarden en belangen van de EU delen. Het versterken van de strategische autonomie en veerkracht van de EU moet een belangrijke doelstelling van de transitie blijven.

Europa kan dit niet alleen. De strijd tegen de klimaatverandering winnen en het hoofd bieden aan de Russische agressie zijn wereldwijde uitdagingen die een antwoord op mondiaal niveau vereisen. De oorlog van de Russische president Vladimir Poetin heeft de strategische beweegredenen voor alle landen verder op scherp gesteld om hun invoer van fossiele brandstoffen terug te dringen en meer te investeren in klimaatvriendelijke energieoplossingen.

Klimaatdiplomatie

Daarom is de EU actief betrokken bij klimaatdiplomatie. We willen anderen aanmoedigen om meer ambitie te hebben voor het klimaat en we hebben aanzienlijke middelen uitgetrokken voor de samenwerking met partnerlanden, zodat ook zij kunnen overschakelen op een veerkrachtige klimaatneutrale economie. Via de Europese Green Deal en het nieuwe Global Gateway-initiatief van de EU maken de Europese instellingen en de lidstaten tot 300 miljard euro aan investeringen in groene en digitale infrastructuur vrij om de crises op het gebied van klimaat, biodiversiteit en energie aan te pakken.

Bovendien heeft de EIB toegezegd om tegen 2030 1 biljoen euro aan investeringen in klimaatactie en een duurzaam milieu te ondersteunen. Via ‘EIB Global’, de nieuwe ontwikkelingstak van de EIB, werkt de bank samen met partners overal ter wereld om financiering te mobiliseren voor projecten op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteitsnetten.

Zonne-energie

Als onderdeel van de gezamenlijke inspanningen van ‘Team Europa’ ondersteunt de EIB de transitie naar schone energie op uiteenlopende terreinen. Deze projecten variëren van investeringen in zonne-energie in Senegal tot de financiering van energie-efficiëntere kleuterscholen in Armenië. De bank heeft ook bijgedragen aan de totstandkoming van een ‘partnerschap voor een rechtvaardige energietransitie’ met Zuid-Afrika; zij heeft steun verleend aan de in India gevestigde ‘International Solar Alliance’, die actief is op het gebied van de ontwikkeling van zonne-energie in 105 tropische landen; en zij is betrokken bij een programma voor geïntegreerd waterbeheer en overstromingspreventie in Argentinië.

De EU is bereid haar bijdrage te leveren om de internationale gemeenschap onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. De oorlog van Rusland tegen Oekraïne is geen reden om investeringen in klimaatactie uit te stellen. Integendeel, meer groene investeringen zullen ons meer strategische autonomie geven. De wereld fossielvrij maken, is een geopolitieke noodzaak geworden. Wij roepen onze mondiale partners in regeringen en bij internationale financiële instellingen op zich bij ons aan te sluiten met het oog op een snellere financiering van schone energie. Door te streven naar klimaatneutraliteit kunnen we ook energiezekerheid bereiken.

Josep Borrell is de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie. Werner Hoyer is president van de Europese Investeringsbank.