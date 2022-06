Opinie: De Europese geopolitieke vakantie is voorbij

Mark Rutte en de Russische president Poetin schudden elkaar de hand tijdens een economisch forum in St.-Petersburg in 2013. De Nederlandse premier was als eregast uitgenodigd voor de bijeenkomst. Beeld Getty Images

‘Als je een beer uitnodigt om te dansen, ben jij niet degene die bepaalt wanneer de dans voorbij is. Dat is de beer.’ Dit Russische gezegde kenschetst de relatie van Europa met de autocratische regimes in Rusland en China. De Russische inval in Oekraïne heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat meer onderlinge afhankelijkheid en innig vervlochten economische belangen niet automatisch leiden tot een vreedzamere wereld. Moraal, mensenrechten en strategische autonomie moeten een veel grotere rol krijgen in onze handels- en buitenlandpolitiek.

Nog in 2015 sprak toenmalig VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zich uit voor een ‘realistisch buitenlandbeleid’. Hij pleitte voor normale relaties met de dictators rondom Europa. ‘We moeten ophouden iemand met een opgeheven vingertje aan te spreken’, aldus Zijlstra. Twee jaar later mocht hij deze visie in de praktijk brengen als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Rutte III.

Over deze auteurs Rick van der Ploeg is hoogleraar economie aan de UvA en Oxford University.

Kati Piri is Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Londongrad en Zuidas

Hij was niet de enige in Europa die het zo zag. Veertien EU-landen verstrekten in die tijd rijke Russen gouden paspoorten in ruil voor economische investeringen. Londongrad werd de bijnaam van de Britse hoofdstad waar Russische oligarchen een machtige, schier onaantastbare positie hadden. En op onze eigen Zuidas hielpen advocaten en notarissen tegen een zeer goed tarief bij het wegsluizen van Russisch kapitaal.

Hadden we niet door dat we met de beer aan het dansen waren? Of wilden we het niet zien? Alarmbellen waren er genoeg. In 2008 viel Poetin al Georgië binnen. In 2014 - een jaar voor de uitspraken van Zijlstra - namen Russische troepen de Krim in en werd de MH17 door een Russische Buk-raket neergeschoten. In 2016 mengde Rusland zich met een nepnieuws-campagne in de Amerikaanse verkiezingen. En ondertussen opende Duitsland de omstreden gaspijpleiding Nordstream 2 met Rusland - dat was immers volgens onze eigen premier Rutte een ‘louter commercieel project’.

De oorlog in Oekraïne heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat als het gaat om relaties met autocratische regimes, er niet zoiets bestaat als een ‘louter commercieel project’. De Europese geopolitieke vakantie is voorbij. Onze droom van vrede door handel is wreed verstoord. Want terwijl de inwoners van Boetsja en Marioepol ongekende verschrikkingen trotseren, betaalt Europa 800 miljoen euro per dag voor Russisch gas. Die afhankelijkheid maakt ons tot de grootste financier van Poetins Rusland. De scheiding tussen handel en politiek, tussen de koopman en de dominee, is dan onhoudbaar.

China

Hetzelfde zien we bij onze banden met China. Natuurlijk, in de marge van gezamenlijke toppen was er altijd de rituele kritiek op het autoritaire bestuur en het schenden van de mensenrechten bij de Oeigoeren. Consequenties had het nooit, de handel werd flink gestimuleerd en bracht de Communistische Partij in China steviger in het zadel. Het gevolg: president Xi stelt zich steeds schaamtelozer op in de wetenschap dat het Westen hem nodig heeft.

Deze afhankelijkheid brengt ons in grote problemen. Productieketens zijn nu zo verspreid over de wereld, dat de kleinste verstoring tot grote leveringsproblemen kan leidden. Zo heeft de lockdown in Shanghai als gevolg dat zonnepanelen in Nederland niet meer leverbaar zijn. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat ons brood fors duurder wordt. De kwalijke, neoliberale, kanten van ongebreidelde handel, zoals uitbuiting van werknemers en beschadiging van het klimaat, zijn door ons al veel eerder geagendeerd. En daar komt nu de strategische kwetsbaarheid bij.

Heroriënteren

Europa moet zich daarom in de buitenlandpolitiek zowel moreel als strategisch heroriënteren. Dat betekent ten eerste investeren in de weerbaarheid van de Europese Unie. Niet louter soft power, maar ook een hard randje. Met extra geld voor de verdediging van ons grondgebied. En ook door te investeren in duurzame energie, zodat we zo snel mogelijk energieonafhankelijk zijn van Rusland.

Ten tweede door met een strategische blik te kijken naar buitenlandse investeringen. Handel met een andere democratie is niet hetzelfde als handel met een autoritair regime. Voor bepaalde strategische goederen mogen we niet afhankelijk zijn van autocraten. Bedrijven uit deze landen zouden hier geen strategische infrastructuur mogen aanleggen, zoals het nieuwe 5G-netwerk of onze gasopslag. En we moeten ons zorgen maken over de mondiale machtspositie van China in zeldzame aardmetalen, die essentieel zijn voor de groene transitie. We willen onze afhankelijkheid van Russisch gas niet omruilen voor een afhankelijkheid van Chinese grondstoffen.

En tot slot ook door slagvaardiger te opereren als Europa. Daarom moet het veto op het terrein van buitenlands beleid worden afgeschaft. Als we iets willen voorstellen in de machtspolitiek, kunnen we het ons niet langer veroorloven om ons te laten gijzelen door een enkele EU-lidstaat die op de rem staat.

In een tijd van machtsconfrontatie, van meer geopolitiek vanwege botsende belangen, zal Europa zich doortastender en autonomer moeten opstellen. Het verlangen van de realisten naar ‘handel zonder gezeur’ heeft ons gebracht tot onze huidige zwakke positie op het wereldtoneel. Dat heeft gefaald. Laat Europa vanuit kracht, moraal en politieke overtuiging vormgeven aan een beter handels- en buitenlandbeleid.