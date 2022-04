Opinie: De e-bike is mooi, maar de echte fiets is beter voor milieu en kinderlijf

Een fietser in Amsterdam rijdend op zijn elektrische VanMoof-fiets, 4 februari, 2020. Beeld ANP / Olaf Kraak Fotografie

Sander Donkers schetst in zijn stukje van 4 april de transformatie van de archetypische eenzame fietser met zijn mooie benen naar de EasyRider, al of niet op malle dikke banden. Inderdaad rijden er in Nederland nu al meer dan 3 miljoen e-bikes rond en dat aantal groeit explosief. Dat is mede te danken aan de slimme marketing die fietsfabrikanten zo’n tien jaar geleden zijn begonnen. Want, was de stelling, door de introductie van de e-bike zouden mensen veel vaker hun vervuilende auto laten staan en lekker gaan fietsen. Milieuvriendelijk, minder parkeerplaatsen en gezond.

Fietsfabrikanten

De fietsfabrikanten vonden de natuur- en milieuorganisaties aan hun zij. Volgens bijvoorbeeld Milieucentraal is de elektrische fiets een snel, milieuvriendelijk en goedkoop alternatief voor korte autoritten. Altijd wind mee én veel beter voor het klimaat dan de auto. Dat laatste zeker waar. De emissie van een benzineauto is veel hoger dan die van het stroomverbruik van een e-bike. Vanuit die invalshoek: chapeau voor ouders die hun kinderen niet met de auto maar met de e-bike naar school brengen.

Maar de pijnlijke waarheid is dat de elektrische fiets maar in zeer beperkte mate het autoverkeer vervangt. Dat was ook te verwachten: als automobilisten zo graag uit hun auto hadden willen komen, hadden ze altijd al de fiets kunnen pakken. En als ze te beroerd waren zich in het zweet te trappen, hadden ze op een brommer of snorfiets kunnen overstappen.

Omgekeerde trend

Nee, de trend is juist andersom: gewone fietsers stappen massaal over op de e-bike. Werd de elektrische fiets in de eerste jaren nog geprezen als hulpmiddel voor oudere mensen en revalidatiefiets, inmiddels stappen ook steeds meer jonge mensen over op trapondersteuning. En voor de allerkleinsten is het fijn dat veel bakfietsouders inmiddels elektrische bakfietsouders geworden. Geen hijgende moeder of vader meer in je nek.

De marketing van de fietsindustrie heeft inmiddels ook de scholieren in het vizier. En daarbij zijn duurzaamheid en gezondheid ineens iets minder belangrijk, het gaat nu vooral over het welzijn van het kind: ‘Je kind kan iets langer op bed blijven liggen en is niet zo vermoeid bij aankomst op school.’ En over het welzijn van de ouders: ‘Jij hebt geen stress meer ’s ochtends omdat jouw kinderen niet willen doortrappen of een duwtje nodig hebben’. En over het welzijn van beiden: ‘Gefrustreerde kinderen die hun ouders niet kunnen bijhouden worden enthousiaste fietsers die niet meer willen afstappen’.

Geen illusies

Gemak dient de mens. Prima, als je maar niet de illusie hebt dat jij of je kind het klimaat dient of gezond bezig is. Tenzij de elektriciteit met zonnepanelen of andere groene wijze wordt opgewekt, is de elektriciteit waarop de e-bike draait nog altijd voor 70 procent fossiel. De uitstoot is weliswaar maar 1/30-ste van een benzineauto, maar nog altijd 6 gram CO 2 per kilometer. Die 6 gram CO 2 is exclusief de productie van de lithium-accu die om de paar jaar moet worden vervangen.

Als die productie wordt meegenomen, is de uitstoot van de e-bike een veelvoud vanwege de vervuiling die de winning van koper, mangaan, kobalt, lithium en aluminium met zich meebrengt. Met recycling kan een deel van die materialen worden teruggewonnen, maar ook die recycling gaat weer gepaard met uitstoot. Kortom, de e-bike is echt een aanzienlijk vervuilender dan de gewone fiets, dat toppunt van mechanisch vernuft.

De fietsindustrie probeert er, vooral in het buitenland, nog een draai aan te geven door te beweren dat een gewone fiets meer inspanning vergt en het lichaam dus meer voedsel nodig heeft. En dat de productie van dat extra voedsel veel CO 2 uitstoot, meer zelfs dan het elektriciteitsverbruik van de fiets en de productie van de accu bij elkaar. Als die redenering steek zou houden – slaan e-bikers inderdaad het avondeten over? – dan wordt autorijden ook een stuk duurzamer.

Matig gezond

Dan gezondheid. De e-bike is inderdaad gezonder dan de luie stoel in de auto of de bus. Maar als je tegenwind hebt of een helling moet nemen, is even aanzetten op een gewone fiets toch echt gezonder dan het even aanzetten van je motortje. Misschien dat daarom onderzoek aantoont dat fietsers de laagste body mass index (BMI) hebben, gevolgd door wandelaars, personen die het openbaar vervoer nemen en motorrijders. Pas daarna komen de gebruikers van de elektrische fiets en tenslotte automobilisten.

Kortom, als je je zorgen maakt over het klimaat en je gezondheid, weeg dan bij de aanschaf van een nieuwe fiets de voordelen van de e-bike – de revalidatiefiets – goed af tegen de nadelen.

Matthijs Gordijn is gepensioneerd Hoofd afdeling Wonen en Duurzaamheid gemeente Den Haag.