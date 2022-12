Opinie: De drie aapjes van het Europese migratiedebat zijn niet meer zo vanzelfsprekend

Cruiseschip in Amsterdam waar duizend asielzoekers opgevangen gaan worden. Beeld Joris van Gennip

Het is een beetje zoals boeren die klagen over het weer. Vraag een willekeurige migratie-expert wat we dit jaar zijn opgeschoten in de aanpak van de Europese asielcrisis, en het antwoord is hoogstwaarschijnlijk negatief. Het is het conventionele beeld: Europa faalt op migratie.

Waar de Europese Green Deal, en specifiek het ‘Fit for 55'-wetgevingspakket (om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen, red.), in recordtempo door de Europese besluitvormingsmachinerie werd gejaagd, kiest Europa bij migratie doelbewust voor een ‘graduele aanpak’. Echte doorbraken waren er niet te bespeuren, noch op het interne noch op het externe vlak. Het meeste wat we kunnen zeggen is dat een aantal dingen zijn losgelaten.

Over de auteur Sandrino Smeets is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doet onderzoek naar de crisisonderhandelingen in de Europese Unie.

Het was nochtans een bewogen jaar op het gebied van asiel en migratie. Europa werd geconfronteerd met de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog. Los van de miljoenen aantallen vluchtelingen uit Oekraïne, was de instroom van asielzoekers en migranten in veel Europese lidstaten groter dan tijdens de crisisjaren 2015-2016.

Schengenzone

Desalniettemin stond de Europese asielcrisis op geen enkel moment op de agenda van regeringsleiders. Er werd weliswaar over gesproken, maar dan indirect en in de marge, bijvoorbeeld naar aanleiding van de activering van de Tijdelijke Bescherming Richtlijn (voor Oekraïners, red.), of het niet toelaten van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone. Maar alle urgente ontwikkelingen ten spijt werd migratie nooit Chefsache.

Ook op het niveau van de Europese ministers (van Justitie en Binnenlandse Zaken) was er weinig animo om het eens uitgebreid over migratie te hebben. Het onderwerp stond een aantal keer op de agenda van de JBZ-raad. Maar de ministers beperkten zich toch vooral tot het voorlezen van voorbereide interventies in reactie op ietwat eufemistische ‘voortgangsrapportages’ van het voorzitterschap.

Daarnaast zijn er – zoals dat dan heet – comités ingesteld, ‘fiches’ opgesteld en processen in gang gezet. Maar de resultaten daarvan zijn weinig tastbaar nog. Volgens sommige betrokkenen zijn we nu pas echt begonnen met werk te maken van de onderhandelingen over het Europese migratiepact en met het verminderen van de druk op de buitengrenzen.

Pakketbenadering

En toch, het belang van dingen loslaten in onderhandelingen, zeker over migratie, moet niet worden onderschat. Het eerste dat werd losgelaten is de zogenaamde pakketbenadering. Het idee dat alle voorstellen dienden te worden beschouwd en behandeld als een onlosmakelijk geheel, werd ingeruild voor een stapsgewijze benadering. Verscheidene voorzitterschappen moesten ervoor de gang naar Canossa maken, maar met veel mitsen en maren ging ook het Europees Parlement akkoord om enige volgordelijkheid aan te brengen in de onderhandelingen.

Ten tweede werden de eerste haarscheurtjes zichtbaar in de drie vaste coalitieblokken, gekenmerkt door hun positie in het migratiesysteem, als landen van aankomst, landen van bestemming of transitlanden. Italië werd losgeweekt van de mediterrane coalitie, en ging akkoord met het opstarten van de onderhandelingen over betere registratie en betere screening aan de buitengrenzen.

Het blok van de Visegrád-landen (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië) kwam op losse schroeven te staan toen Polen deed wat het altijd al beloofd had te doen, namelijk wel onderdak bieden aan ‘echte’ vluchtelingen uit de eigen regio. In het blok bestemmingslanden schoven Oostenrijk en Denemarken op naar het oosten.

Externe dimensie

Er was zelfs enige voortgang te bespeuren op de externe dimensie. Kort gezegd zijn dit alle pogingen om toe- en instroom aan de Europese buitengrenzen te beperken, onder andere door middel van verscherpte grenscontroles, partnerschappen met transitlanden en landen van herkomst, en meer terugkeer en re-admissie.

Over deze externe dimensie wordt vaak lacherig gedaan. Het is het enige waar de leiders en lidstaten het over eens kunnen worden, maar de effecten zijn lastig te meten. Sinds jaar en dag ligt het terugkeerpercentage van afgewezen asielzoekers rond de 35 procent. En is inmiddels niet al meer dan voldoende onderzoek dat aantoont dat dit zogeheten externaliseringsbeleid niet werkt?

Het zijn de drie aapjes van het Europese migratiedebat: ‘Het kan niet, het mag niet, ze komen toch wel.’ Het ‘kan niet’-aapje wijst op allerlei operationele beperkingen in het realiseren van hotspots (plekken waar grote aantallen migranten relatief snel afgehandeld kunnen worden), partnerschappen en een hogere terugkeer. Het ‘mag niet’-aapje stelt vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van voorgestelde oplossingen, als zijnde in strijd met internationale verdragen en Europese afspraken.

Ontmoedigingsbeleid

Het ‘ze komen toch wel’-aapje brengt de wetenschappelijke onderbouwing, in de vorm van onderzoeken die het bestaan poneren van verscheidene ‘pull-factoren’ (redenen waarom mensen naar Europa willen komen, red.) en de effectiviteit van ontmoedigingsbeleid in twijfel trekken.

De minst tastbare maar meest wezenlijke omslag zit daarom in het denken over migratie. Steeds meer direct betrokkenen stellen inmiddels openlijk de vraag, als dit dan allemaal niet kan of mag, wat doen we dan wél? En dus worden er heel voorzichtig dingen losgelaten: dat de oplossing per se op het communautaire niveau gevonden moet worden; dat het met alle lidstaten gezamenlijk moet; dat de oplossing in teksten en wetgeving ligt.

Zo ontstaat er ruimte voor leiders en lidstaten om concrete problemen aan te pakken, zoals de instrumentalisatie (inzetten voor politieke doeleinden, red.) van migranten door Wit-Rusland, of het repliceren van de afspraken tussen Spanje en Marokko over terugkeer.

Dergelijke verkenningen vinden vooralsnog plaats in de coulissen. Voor de bühne zien we vooralsnog dezelfde rituele dans rondom haalbaarheid en houdbaarheid, waar ook premier Rutte zich van bediende, toen hij een asielstop uitsloot. Maar als in 2023, ‘ze’ toch wel blijven komen, zal een redenering van ‘het kan of mag niet’, niet meer volstaan.