Opinie: De coronamaatregelen laat je niet aan politici over: die vergen een volksraadpleging

De coronacrisis duurt al meer dan twintig maanden. In de zomermaanden is het rustig geweest, maar nu lopen de besmettingscijfers weer op. Het kabinet komt daarom met nieuwe maatregelen. Een aantal maatregelen gaat heel ver. De coronapas, lockdowns en de voorgenomen invoering van de 2G-maatregel zijn zelfs in strijd met onze grondrechten. Je kunt dit soort maatregelen niet zomaar invoeren. Dat kan alleen op basis van uiterste terughoudendheid en met expliciete instemming van de bevolking.

Grondrechten

In onze democratie kunnen grondrechten slechts met veel moeite worden gewijzigd. Een wijzigingsvoorstel moet eerst door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer met een normale meerderheid worden aangenomen. Vervolgens moet de Tweede Kamer worden ontbonden (verkiezingen) zodat kiezers zich over de grondwetswijziging kunnen uitspreken.

Hierna moet het wijzigingsvoorstel opnieuw worden ingediend. Pas als zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer met een tweederde meerderheid voor stemmen, is het voorstel aangenomen. Je moet dus van hele goede huize komen om de Grondwet te wijzigen. Dat is niet voor niets. Onze grondrechten vormen het fundament van het huis van onze democratie.

Tenzij je het huis grondig wilt verbouwen, blijf je hier in principe van af. De manier waarop het demissionaire kabinet met behulp van een minieme meerderheid in het parlement, de coronapas, lockdowns en de 2G-maatschappij invoert, staat haaks op de vereiste zorgvuldige omgang met onze grondrechten.

Verkiezingen

Deze maatregelen zijn bovendien nooit onderwerp van discussie geweest tijdens de laatste verkiezingen. In niet één verkiezingsprogramma wordt dit soort maatregelen voorgesteld. Het parlement heeft daardoor geen mandaat van de kiezer om het demissionaire kabinet te steunen in zijn poging onze manier van samenleven zo fundamenteel te veranderen.

Het feit dat er een aantal juridische geitenpaadjes is die de huidige gang van zaken legitimeren, verandert hier niets aan. Er is sprake van een fundamenteel democratisch tekort.

Wij kennen de mogelijkheid dat onze grondrechten in uitzonderlijke situaties en bij wijze van uiterst redmiddel, tijdelijk worden ingeperkt. Denk aan situaties als de Watersnoodramp in 1953 of de aanslagen op 9/11 in de VS. Nu kan men zeggen dat ook de coronacrisis een uitzonderlijke situatie is en dus een inperking van onze grondrechten rechtvaardigt. Misschien is dit waar.

Maar ook dan moet elke andere mogelijkheid om een inperking van onze grondrechten te voorkomen, zijn benut. Bovendien moet het vrijwel zeker zijn dat de inperkingen gaan helpen én moet duidelijk zijn wanneer de inperkingen weer vervallen. Dat is bij alle nu genomen en voorgestelde maatregelen overduidelijk niet het geval.

De huidige omgang met onze grondrechten is niet het enige punt van grote zorg. De coronamaatregelen raken iedereen. Maar ze raken niet iedereen even hard. We weten dat lockdowns vooral sociaaleconomisch kwetsbare mensen ongenadig hard raken.

Gezien de lage vaccinatiegraad in met name achterstandswijken gebeurt dit met de invoering van de coronapas en de 2G-maatschappij opnieuw. De maatregelen vergroten zo de kloof tussen sterkeren en zwakkeren. Dit is een moreel punt van orde. Een kloof ondermijnt bovendien onze samenleving. Tweedeling pakt nooit goed uit.

De kern van een goed werkende democratie is dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid, die om wat voor reden dan ook een ander standpunt inneemt. In de bestrijding van het coronavirus lijken we deze belangrijke democratische spelregel te vergeten. Voor een goed werkende democratie is het noodzakelijk dat mensen elkaar vertrouwen.

Onrust

De huidige maatregelen zorgen voor grote onrust in de samenleving. Mensen komen recht tegenover elkaar te staan. Hierdoor groeit het onderlinge wantrouwen. Naast de kloof tussen de sterkeren en de zwakkeren, ondermijnt het groeiend wantrouwen onze samenleving.

De coronapas, lockdowns en 2G tasten onze grondrechten op een dusdanige manier aan dat zij onze manier van samenleven op een fundamentele manier veranderen. Naar analogie van de wijzigingsprocedure van onze grondrechten roepen wij daarom op tot het organiseren van een brede volksraadpleging.

Alleen een ruime meerderheid van de bevolking kan besluiten of de nu ingeslagen weg de juiste koers voor Nederland is. Dit onderwerp is te belangrijk om alleen aan politici over te laten.

Niesco Dubbelboer en Anton van den Beukel zijn organisatoren van de actie Meer Democratie.