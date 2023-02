Opinie: De clitoris doet er wel degelijk toe voor een serieus soort feminisme

Cli­to­ri­dec­to­mie bij een klein meisje in Gorontalo, Indonesië, 2017. Beeld AFP

Er zijn urgentere zaken voor feministen dan zoeken naar de clitoris, stellen Lotte Houwink ten Cate en Madeleijn van den Nieuwenhuizen. Het feminisme is oppervlakkig geworden, we zouden allemaal dieper moeten nadenken, hup, met onze neuzen de feministische literatuur en de Atria-archieven in. Wat doet die clitoris ertoe, als we complexe onderwerpen als huiselijk geweld of de nijpende armoede van alleenstaande moeders niet aanpakken?

Over de auteur Marieke Visser is feminist, ondernemer en schrijver van de kinderboeken Mama is minister-president en Mama is profvoetballer. .

Graag nodig ik Houwink ten Cate en Van den Nieuwenhuizen uit zelf precies die verbeeldingskracht te gebruiken, die ze binnen het ‘oppervlakkige feminisme’ zeggen te missen. Komt-ie: de clitoris doet er álles toe.

De clitoris, het enige orgaan in het vrouwelijk lichaam dat enkel bedoeld is voor genot. Een bundeltje zenuwen, zonder reproductiedoel, dat al zo oud is als de mensheid maar pas vorig jaar in de Nederlandse biologieboeken verscheen.

Weggesneden clitoris

De clitoris, die jaarlijks bij zo’n 3 miljoen meisjes wordt weggesneden. Hun benen worden dan hardhandig uit elkaar geduwd, om vervolgens de verschroeiende pijn te voelen wanneer eerst de clitoris en vervolgens de schaamlippen met een scheermes worden afgesneden en hun vagina bijna geheel wordt dichtgenaaid. Als ze niet doodbloeden, herinnert de onmenselijke pijn bij de ontmaagding en vervolgens de bevalling hen eraan dat hun erogene zones niet zijn bedoeld voor genot. Zo worden vrouwen in bedwang gehouden.

De (mannen)maatschappij heeft voor het onderdrukken van vrouwen ook een andere manier gevonden: schaamte. Vanaf het moment dat de gedachte ingang vond dat Eva de verboden vrucht stal, werd de boodschap: de verleidingskracht van vrouwen is gevaarlijk, hun genot de bron van alle kwaad en verderf.

Duizenden jaren van seksuele onderdrukking wis je niet zomaar uit. Onze clitoris is misschien niet weggesneden, maar wel verstopt, onder dikke lagen van schuld en schaamte. De overtuiging dat vrouwelijke seksualiteit dient te worden onderdrukt is diep ingesleten in ons collectieve systeem.

Fundamenteel

De zoektocht naar de clitoris is allerminst een vorm van oppervlakkig feminisme: het is veel fundamenteler voor de emancipatie dan dit artikel doet voorkomen. Ontneem je een vrouw haar seksualiteit, dan ontneem je haar levensenergie. Haar macht en haar kracht. En dát is de kern van vrouwenonderdrukking. Sterker nog: het zou juist wel eens de bron van structurele ongelijkheid kunnen vormen.

Het highbrowfeminisme van de auteurs lijkt haaks te staan op #findtheclit en #freethenipple. Maar denkers hebben doeners nodig om verandering teweeg te brengen en we kunnen niet allemaal onze dagen slijten in de archieven van Atria.

Dus ik zou de auteurs hun eigen advies op het hart willen drukken: organiseer je, organiseer je, organiseer je! Dan haalt het utopisch denken ongetwijfeld weer die talkshowtafel. En met de juiste punchline kun je zomaar viraal gaan.