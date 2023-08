Opinie: De anti-pil beweging op TikTok en Instagram is een zorgwekkende trend

Anticonceptiepillen. Beeld ANP

Een aantal weken geleden meldde de NOS dat abortusklinieken vaker jonge vrouwen zien die anticonceptie wantrouwen. Zo gaan er op TikTok en Instagram filmpjes rond over vrouwen die stoppen met de anticonceptiepil omdat deze hun emoties zou beïnvloeden.

Wat deze vrouwen niet laten zien, is de enorme doorbraak die de ontdekking van de anticonceptiepil was voor vrouwen in de jaren zestig. Door de anticonceptiepil werd de vrouw baas over eigen buik. In 1977 slikten al meer dan een miljoen Nederlandse vrouwen de pil. Hiermee nam de vrijheid van de vrouwen toe en werden er minder kinderen geboren. Vrouwen konden vanaf toen meer en meer deelnemen in het arbeidsproces in plaats van thuis zitten met de kinderschare.

Logischerwijs heeft dit de positie van de vrouw in de maatschappij versterkt.

Over de auteur Nicole Hunfeld is ziekenhuisapotheker.

De pil bestaat doorgaans uit twee soorten hormonen: ethinylestradiol en progestageen. In de loop van de tijd zijn de doseringen ethinylestradiol verlaagd. Hierdoor zijn ook de bijwerkingen afgenomen. Deze pil met lage dosis heet de sub-20pil. Ook progestageen is doorontwikkeld, waarbij de veiligste variant in de pil zit.

De pil in de vorm van een tablet moet dagelijks worden ingenomen. In eerste instantie werd geadviseerd om 21 dagen de pil te slikken, gevolgd door een stopweek van 7 dagen, waarna inname hervat wordt. De laatste jaren wordt ook geadviseerd om de pil door te slikken, waarbij het voordeel is dat menstruatie uitblijft of slechts mild optreedt.

De bijkomende voordelen van de anticonceptiepil: vrouwen kunnen hun eigen menstruatiecyclus regelen, de pil kan leiden tot een stabielere stemming en in veel gevallen wordt de menstruatie minder zwaar.

En hoe zit het met de emoties die volgens de vrouwen in filmpjes op TikTok en Instagram negatief beïnvloed worden door de pil?

Ethinylestradiol en progestageen onderdrukken de aanmaak van hormonen die nodig zijn voor de eisprong. Bij de oudere anticonceptiepillen, met een hogere dosis oestrogenen, is aangetoond dat dit inderdaad kan leiden tot (ernstige) stemmingsproblemen. Bij de huidige anticonceptiepil met lagere, en op het lichaam gelijkende, concentraties oestrogenen is dit echter niet aangetoond.

Daarnaast is er bewijs dat de pil juist verlichting zou kunnen geven bij depressieve symptomen tijdens de premenstruele fase, doordat schommelingen in hormonen gestabiliseerd worden door de pil. Een ander punt is dat mogelijke stemmingswisselingen vooral bij de eerste periode van pilgebruik optreden en binnen enkele maanden verdwijnen.

Het zou kunnen dat de huidige generatie tieners, twintigers en dertigers niet of veel minder bezig is met feminisme. Er is immers al veel bereikt sinds de jaren zestig. Het kan ook zijn dat beïnvloeding van stemming heel belangrijk is voor deze leeftijdsgroepen, belangrijker zelfs dan de controle over zwanger worden en de gevolgen daarvan. Misschien moeten we de anti-pil beweging op sociale media daarom duiden als een uiting van baas over eigen emotie in plaats van baas over eigen buik.

Maar het inzetten van hormoonvrije middelen of maatregelen is een tricky business. De opties die naast de anticonceptiepil overblijven zijn spiraaltjes, condooms, pessariums, voor het zingen de kerk uit of geen seks tijdens vruchtbare dagen (temperaturen). Deze opties staan, met uitzondering van het spiraaltje, bekend om hun grotere foutgevoeligheid dan bij de pil. Zo heeft een pilgebruikster slechts 0,3 procent kans om toch zwanger te raken, veel lager dan bij natuurlijke anticonceptie.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meiden van nu een weloverwogen keuze kunnen maken over anticonceptie, met behoud van baas over eigen buik én baas over eigen emotie? Door het overbrengen van juiste informatie en een goed gesprek te voeren over anticonceptie en seksualiteit.

Dus, vaders en moeders van boven de 40 jaar: weet wat u te doen staat. Ga rustig en open het gesprek met uw dochters en zonen aan, en zorg dat ze baas worden over betrouwbare informatie.