Opinie: Dankzij het delen van kopij krijgen lezers een zo compleet mogelijke krant

In zijn wekelijkse rubriek schrijft de ombudsman van de Volkskrant over de goede samenwerking tussen de Volkskrant en het Nederlands Dagblad (ND). Al bijna een decennium neemt het ND kopij over van de Volkskrant. Het ND is een zelfstandige krant met een geschiedenis van bijna acht decennia. Het is een kleine krant, met derhalve een kleine redactie. Door hard en efficiënt te werken én door samenwerking met andere partijen, kunnen we onze lezers toch een zo compleet mogelijke krant aanbieden. En daarmee dragen we bij aan de voor het functioneren van de democratie zo cruciale pluriforme pers.

OVER DE AUTEUR Nico de Fijter is hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad.

Tot een kleine tien jaar terug namen we kopij af van de Geassocieerde Pers Diensten (GPD). Daar stond het ND bepaald niet alleen in: tal van regionale kranten werkten samen met de GPD. Dankzij de GPD-verhalen konden de redacteuren van het ND zich focussen op het schrijven van eigen artikelen én tegelijkertijd de lezers een complete krant voorschotelen.

In 2013 hield de GPD op te bestaan. Het ND heeft toen de Volkskrant benaderd en dat werd het begin van een uitstekende samenwerking. Het ND kan – onder bepaalde voorwaarden, en tegen een eerlijke vergoeding, uiteraard – dagelijks kopij van de Volkskrant overnemen.

Conservatief christelijk

De ombudsman van de Volkskrant heeft moeite met die samenwerking. Volgens hem is het ND een ‘conservatief christelijke krant’, die dankzij de samenwerking met de Volkskrant in staat wordt gesteld tot het schrijven van ‘sympathiserende verhalen over de strijd tegen abortus, euthanasie of tegen zelfbeschikking op gendergebied’. Met zo’n krant moet je niet willen samenwerken, vindt hij.

Daar gaat iets mis. Eén: het Nederlands Dagblad is geen conservatief christelijke krant. Het ND is een christelijke krant, met lezers uit de breedte van christelijk Nederland.

Twee: met zijn opmerking over ND-verhalen die strijden tegen bovengenoemde (medisch-)ethische thema’s maakt de ombudsman van het ND én van het Nederlandse christendom een karikatuur. Hij geeft er blijk van dat hij ten eerste het ND niet heel erg goed leest en ten tweede niet in de gaten heeft welke ontwikkelingen zich in christelijk Nederland voltrekken.

Voortdurend gesprek

Zeker, in fikse delen van het Nederlandse christendom zijn thema’s als abortus, euthanasie en gender bepaald niet onomstreden. Veel conservatieve christenen houden er op die thema’s conservatieve standpunten op na. Dat mag. Veel andere christenen denken er stukken genuanceerder over. En een derde groep staat er ronduit progressief in. Die drie groepen zijn bij voortduring met elkaar in gesprek, waarbij het soms hoog kan oplopen.

Het ND doet van dat alles verslag. Wij bedrijven kwaliteitsjournalistiek. En daarbij staat ons slechts één doel voor ogen: onze lezers van relevante informatie voorzien zodat zij hun eigen afwegingen kunnen maken.

Wie christelijk Nederland ook maar een beetje van nabij volgt, weet dat christelijk Nederland hevig in beweging is. De ontkerkelijking en secularisatie zetten zich voort, terwijl er tegelijkertijd allerlei nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan. En op thema’s als de positie van vrouwen, homoseksualiteit, gender, en medisch-ethische thema’s als abortus en euthanasie is van alles in beweging. Voor wie het ND leest, is dat geen verrassing. Maar in seculiere kring worden christenen nogal eens als één homogene, conservatieve groep gezien die niets anders doet dan gestolde opvattingen koesteren. Zie de ombudsman.

Alle kanten

Ja, we schrijven vrij vaak over abortus, over euthanasie, over gender. En die onderwerpen belichten we van alle kanten, van zowel conservatieve als progressieve zijde, en alles wat daar tussenin ligt. Waarom? Omdat we journalisten zijn.

Daarom reisde een van onze verslaggevers na het omstreden abortusbesluit van het Hooggerechtshof naar de VS en sprak hij met mensen die hevig ontdaan waren door dat besluit én met mensen die er jubelend over waren. Daarom interviewden we een predikant die zich zeer inclusief opstelt in het genderdebat én schreven we over Gendertwijfel, een initiatief van christenen én niet-christenen die bezorgd zijn over de transgenderwet. Daarom laten we christelijke homo’s aan het woord die in hun kerk alle ruimte zien voor wie zij zijn én spreken we met aanhangers van de Nashville-verklaring, die daar nogal andere gedachten over hebben. Dat zijn geen ‘sympathiserende verhalen’, dat zijn journalistieke verhalen. Juist door die louter journalistieke benadering speelt het ND een belangrijke emanciperende rol.

Dat we naast die eigen aandachtspunten – die over veel meer gaan dan alleen de bovengenoemde thema’s, trouwen – gebruik kunnen maken van de kopij van de Volkskrant: wij en onze lezers zijn er dolblij mee.