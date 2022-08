Opinie: Cultuur en klasse liggen vaak ten grondslag aan aanvallen op schrijvers en de vrijheid van het woord

Salma Rushdie tijdens een boeklezing van zijn roman Quichot in Berlijn (2019). Beeld EPA

In de afgelopen twintig jaar heb ik vaak en lang gesproken met schrijvers die doodsbedreigingen hebben ontvangen, vooral van ‘islamistische’ of ‘islamitische extremisten’. En met schrijvers die – om verschillende redenen – bedreigd worden in islamitische landen en door lijfwachten beschermd moeten worden. Ik ben een van hen.

De afgelopen vijftien jaar word ik, als ik in het openbaar verschijn, beschermd door lijfwachten van de Turkse overheid. Maar hoe aardig die lijfwachten ook zijn en hoezeer ze ook hun best doen om onzichtbaar te blijven, het is geen prettige ervaring. Ik weet vanuit mijn eigen situatie dat beschermde schrijvers na de gevaarlijkste eerste paar jaar de neiging hebben te denken dat ‘het ergste voorbij is’; dat ze misschien geen lijfwachten meer nodig hebben en weer hun oude, mooie, normale leven kunnen hervatten. Dat is meestal geen realistisch idee. Daarom moeten universiteiten, organisaties, stichtingen en steden die een controversiële, bedreigde schrijver uitnodigen, zich automatisch om diens veiligheid bekommeren – ongeacht wat de schrijver zelf over de situatie denkt of zegt.

Over de auteur Orhan Pamuk is schrijver van onder meer Het zwarte boek, Ik heet Karmozijn, Het museum van de onschuld en Quichot. In 2006 won Pamuk de Nobelprijs voor de Literatuur.

Woorden op woorden

Telkens wanneer een schrijver fysiek wordt aangevallen, begint iedereen over met woorden op woorden reageren en op boeken met meer boeken. Maar gaat die oude wijsheid wel op? Degenen die trekkers overhalen of met messen zwaaien, hebben meestal weinig boeken gelezen in hun leven. Hadden ze meer gelezen of in de positie verkeerd om zelf een boek te hebben geschreven, zouden ze dan tot dit soort geweld in staat zijn geweest? Zouden ze hun boek hebben kunnen uitgeven?

Klassenverschillen in de maatschappij, zich tweede- of derderangsburgers voelen, zich onzichtbaar voelen, niet vertegenwoordigd, onbelangrijk, spelen wel degelijk een rol in dit soort heftige aanvallen op schrijvers, boeken en de vrijheid van het woord. Dat te onderkennen ondermijnt niet onze verdediging van de vrijheid van meningsuiting. Integendeel, door ons bewust te zijn van de op klasse en cultuur gebaseerde verschillen en van nationalistische verontwaardiging, zaken die vaak ten grondslag liggen aan dit soort bedreigingen en aanvallen, kunnen we ons alleen maar gesterkt voelen in onze toewijding aan het vrije woord.

Het stemt dan ook droevig om te zien hoe deze verwerpelijke aanslag met goedkeuring, applaus en onverholen vreugde is ontvangen, niet alleen in Iran, maar ook in menig ander moslimland. De mensen in die landen die de aanslag oprecht betreuren en veroordelen, doen dat alleen achter gesloten deuren en onder vrienden. Zelfs voorvechters van de vrijheid van meningsuiting houden zich stil.

Een aantal vrienden die weten dat ik dit stukje schrijf, hebben me terecht gewaarschuwd om voorzichtig te zijn – ook al weten ze dat ik door lijfwachten word beschermd.

Vertaling: Leo Reijnen