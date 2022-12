Opinie: Collega’s worden vermoord of beschadigd in de forensische zorg - en iedereen veegt zijn straatje schoon

In de longstay van de Penitentiaire Inrichting in Vught worden mannen met een persoonlijkheidsstoornis gehuisvest. Beeld ANP

In 2013 is er te veel bezuinigd in de forensische zorg, klinieken zijn gesloten. De marktwerking heeft veel kapotgemaakt voor patiënten en zorgverleners. De markt is de baas. Dat wringt in de forensische zorg. In deze tak van zorg is marktwerking een slechte keus. De zorg wordt verkocht, ondanks bezwaren van experts. De enige eis is dat de bedden zijn gevuld. Bedden met daarin te agressieve of willoze patiënten, met onmogelijk te behandelen patiënten en met te contactgestoorde patiënten. Zolang de bedden maar zijn gevuld.

Over de auteur Lies Koning werkte tot haar pensioen 24 jaar in de forensische psychiatrie.

Wij leveren de zorg die men vraagt. Maar vraagt de patiënt hierom? Ik denk het niet. Veel patiënten willen niet opgesloten zitten. Maar de patiënt heeft niets te zeggen. Vaak plaatsen we ze onder dwang op een afdeling. Tegelijkertijd moet justitie bezuinigen, want de zorg moet goedkoper. Waar bezuinigt het ministerie dan op? Op de medewerkers. Er is daardoor minder personeel dat wel moet rapporteren, maar de patiënt niet meer ziet. Wat kunnen zij opschrijven? En wie wil deze zorg leveren? Zijn er nog medewerkers te vinden die dit werk willen doen?

Prachtige folders

Hbo’ers, mbo’ers en ervaringsdeskundigen staan samen op de werkvloer. Zijn alle werknemers geschikt voor functies als sociotherapeut, psycholoog en beveiliger in klinieken? Wat wordt er van medewerkers verwacht en in hoeverre heeft dit gevolgen voor de kwaliteit? Wie kan nog communiceren met patiënten? Zoals ik al zei, de forensische zorg is een vak apart.

De directies van klinieken zijn bezig zich als succesvol te profileren, maar onder dit laagje vernis schuilt een hoop shit. Worden alle risico’s gedekt? Veiligheid, medische zorg, opleidingen Bedrijfshulpverlening, scholing van aanwezig personeel? ‘We hebben het goed voor elkaar’, straalt de organisatie uit, met prachtige folders. Maar is dat wel zo?

Een veilige plek

Als ik op de werkvloer kom, zie ik de problemen. De patiënt met die andere cultuur wil zich niet aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Een beveiliger ‘begrenst’ een patiënt als deze nog een glaasje water wil. Het is goed om patiënten te begrenzen, dat is ons werk. Zo krijgt de patiënt inzicht in zijn gedrag en leert hij eigen verantwoordelijkheid te dragen. Maar als de organisatie impliceert dat een beveiliger de agressie aanwakkert omdat hij de cultuur van de patiënt niet begrijpt, dan is dit kwalijk. Dan wordt het vak van beveiliger en de sociotherapeut ondermijnd.

De realiteit is dat patiënten niet meer te helpen zijn en we het toch blijven proberen. We gaan allemaal door, want we doen dit werk met liefde. We willen patiënten begeleiden. We willen ze een veilige plek bieden, maar dat gaat niet in een gesloten inrichting met een directie die patiënten en medewerkers niet goed behandelt. Er zal nooit een plek komen in Nederland waar lastige patiënten terechtkunnen, er is geen huis en geen stad waar zij welkom zijn. En er is zelden plek in een andere kliniek. Omdat de patiënten door de maatschappij worden uitgekotst.

Ze zullen in instellingen blijven en krijgen zelden de hulp die toekomst biedt. Vaak lopen ze na de behandeling weer als zwervers door de steden, waar voorbijgangers van ze wegkijken. Echt niemand weet de oplossing. En toch gaan we door, omdat het ons werk is. We doen het toch zo goed? Tot de bom barst. Dan veegt iedereen zijn straatje schoon. Want niemand wil dat collega’s worden vermoord of beschadigd, maar het gebeurt wel, leerde de steekpartij in kliniek Veldzicht vorige maand nog.