Opinie: Code zwart? Dan moeten de kerken ook aan de coronaregels gaan geloven

Kerkgangers betreden de Sionkerk. De Urker Sionkerk heeft besloten de beperkende landelijke coronamaatregelen op te heffen zodat het gebouw weer volledig is opengesteld voor kerkgangers. Beeld ANP

De zorg is overbelast en er staan nieuwe, strenge coronaregels voor de deur. De persconferentie van

3 december wordt waarschijnlijk vervroegd. Het is daarom de hoogste tijd eindelijk af te rekenen met een levensgevaarlijk misverstand dat al de hele coronacrisis overal verkondigd wordt: het idee dat het grondwettelijk onmogelijk is coronaregels op te leggen aan kerken.

In de eerste persconferentie over de coronapas zei Mark Rutte dat de overheid ‘sowieso’ de bevoegdheid niet heeft om kerken beperkingen op te leggen. We herinneren ons allemaal de beelden van zeshonderd kerkgangers in Staphorst. Onmogelijk om er iets aan te doen, want de Grondwet waarborgt de vrijheid van godsdienst. Journalisten nemen het klakkeloos over, want als Rutte het zegt, zal het wel zo zijn. Je zou denken dat we inmiddels beter weten.

Vampier

Wie de moeite neemt werkelijk naar de Grondwet te kijken, ziet helemaal niets dat erop wijst dat de overheid een soort vampier is die de kerk niet binnen mag. In artikel 6 van de Grondwet staat simpelweg: ‘Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’ Oftewel, je bent vrij om samen te komen, tenzij er een wet is die daar een stokje voor steekt. In het veelgebruikte juridische handboekTekst & Commentaar leert de staatsrechtgeleerde Bunschoten ons dat deze ‘verantwoordelijkheid’ simpelweg betekent dat elke wet (!) grenzen kan opleggen aan de godsdienstvrijheid.

En daar blijft het niet bij. Bunschoten schrijft zelfs dat ook ‘lagere regelingen’ zoals ‘een bouwvergunning, brandveiligheidsvoorschriften en een bestemmingsplan’ de godsdienstvrijheid kunnen inperken. Die Grondwet van ons is dus werkelijk zo streng niet. In feite is er niet eens een volwaardige wet nodig om regels te kunnen stellen achter de kerkdeur; ook regels van de lokale gemeente volstaan.

Heilig

De samenvatting van een belangrijke uitspraak van de Raad van State over de vrijheid van godsdienst illustreert dit prachtig: ‘Het verschijnen van Maria noopt er niet toe om de bestemmingsplanvoorschriften of optreden ter handhaving daarvan achterwege te laten.’ Maria was verschenen op een kruispunt, maar de kapel die daar was gebouwd, moest worden afgebroken vanwege de gemeentelijke bestemmingsplanvoorschriften. Die zijn in Nederland heilig.

Een ander voorbeeld: mag een kerk in het kader van de godsdienstvrijheid met witte letters ‘Jezus Redt’ op een rood dak schrijven? Nee hoor. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat zelfs de ‘welstandsregels’ in Nederland belangrijker zijn dan de vrijheid van godsdienst. Onze dakpannen moeten mooi rood zijn; of Jezus ons nu komt redden of niet.

Maar als de welstandsregels van de gemeente Lutjebroek de Grondwet al overrulen, waarom staan Hugo de Jonge en Mark Rutte dan machteloos tijdens een pandemie? Het ontzien van kerken heeft met eerbied voor de Grondwet niets te maken. Op andere momenten is die eerbied immers ver te zoeken. Het kabinet heeft de democratische controle, die de Grondwet eist, tijdens de coronacrisis gretig genegeerd om snel dingen te regelen via persconferenties en tijdelijke noodverordeningen, terwijl eigenlijk wetgeving vereist was. Dat is de reden dat de rechtbank Den Haag de avondklok schorste.

CDA en CU

Er is maar één conclusie mogelijk: de kerken worden niet ontzien vanwege de Grondwet, maar vanwege CDA en ChristenUnie. Dat Hugo de Jonge en Mark Rutte met hun ‘technische’ grondwetargument bijna iedereen voor de gek weten te houden, getuigt van een problematische neiging van journalisten ‘het juridische’ te zien als een magische talengroep waar een normaal mens niet over kan nadenken. Toen het aantal bezoekers aan evenementen beperkt werd schreef de NOS: ‘Vanwege de Grondwet mag iedere kerk of moskee zelf bepalen of de regel gehanteerd wordt.’ Ook NRC noteerde simpelweg: ‘Het kabinet mag gebedshuizen niet zomaar sluiten. Dit is strijdig met het in de Grondwet opgenomen recht op de vrijheid van godsdienst.’

Dit terwijl de Raad van State het tegenovergestelde rapporteert: de kerk mag wel degelijk worden gesloten als dat nodig is voor de veiligheid van de bezoekers. Journalisten en parlementariërs moeten zich beter wapenen tegen het strooien met juridische onmogelijkheden als mensenlevens op het spel staan. Code zwart in het ziekenhuis betekent dat de kerken aan coronaregels zullen moeten gaan geloven; ingewikkelder is het niet.

Ewout Jansen is sociaal advocaat (ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, procesrecht) en cabaretier.