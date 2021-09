Opinie: Clubs zijn voor jongeren stuk veiliger dan struinen langs duistere thuisfeestjes

Jongeren op een huisfeestje in Molenhoek. Beeld Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Na het dansen met Janssen-debacle van afgelopen juni zijn premier Rutte en minister De Jonge als de dood voor het nachtleven. Festivals zijn afgelast, clubs en discotheken zijn gesloten en de horeca die wél open is, sluit om middernacht. In de uitgelekte plannen voor 25 september is geen versoepeling van deze situatie te vinden, integendeel: de horeca moet, met beide handen op de rug, nu ook vaccinatiebewijzen gaan controleren. Maar wie het nachtleven van dichtbij bekijkt, ziet dat de overheid met deze maatregelen de gezondheid van jongvolwassen in gevaar brengt.

Zaterdagavond. Het is 50 minuten voor middernacht als het bedieningspersoneel het terras rondgaat om de laatste ronde aan te kondigen. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt: binnen de kortste keren staan verschillende tafels vol halve liters bier. Om vijf voor twaalf komt het personeel – lichte paniek in hun ogen – net zolang bij tafels staan tot men het terras verlaat. Terwijl horecapersoneel moet vrezen voor een boete als er ook maar één gast iets te lang blijft hangen, breekt onder gasten juist de feeststemming uit: nu begint de avond pas.

Om middernacht houdt het nachtleven namelijk niet op, het verplaatst zich enkel: honderden clubs en cafés maken plaats voor duizenden huisfeestjes. Het sluiten van de horeca om middernacht is het startschot voor een naarstige koehandel in gasten en locaties. Deze ritselperiode duurt een half uur en is misschien wel de levendigste van de hele avond: draagbare speakertjes worden tevoorschijn getoverd, groepjes feestgangers lopen zoekend rond, taxi’s rijden af en aan. Om half één zijn de straten stil, maar niemand ligt in bed.

Natuurlijk springen slimme zakenmensen behendig in op deze nieuwe werkelijkheid. Geen succes gehad bij de middernachtskoehandel? Geen zorgen, met de app Amigos vind je binnen de kortste keren een huisfeestje bij jou in de buurt. Zijn al je gasten met lege handen komen aanzetten? Geen probleem, als je dit nummertje belt en 50 euro neerlegt, staat er binnen 20 minuten iemand op de stoep met twee kratjes koud. Wie geen bier wil moet even appen: het menu is even uitgebreid als de drank- en tabaksafdeling van de gemiddelde supermarkt.

Het is een curieus spektakel om mee te maken, maar waarom we niet gewoon met zijn allen in clubs mogen staan dansen, is mij een raadsel.

‘Uitgaan’ 2.0 De politie beschikt niet over harde cijfers waaruit blijkt dat er sinds de pandemie door brallende jongeren meer thuisfeesten worden georganiseerd. Wel krijgt de politie zomers in vergelijking met 2019 (vóór corona) meer meldingen van geluidsoverlast. Op last van burgemeester Sharon Dijksma gooide Utrecht in juli drie stadsparken dicht omdat jongeren er overlast veroorzaakten en de coronamaatregelen aan hun laars lapten. Dijksma sprak hierbij over ‘een nieuwe manier van uitgaan’.

Begrijp me niet verkeerd, er kleven zeker voordelen aan dit Nieuwe Nachtleven. Het is makkelijker dan ooit om nieuwe mensen te ontmoeten. Avonden pakken veel verrassender uit dan twee jaar geleden. Maar laten we eerlijk zijn: vanuit corona-opzicht is deze situatie totaal onwenselijk. Nachtclubs hebben professionele ventilatie, huizen niet; nachtclubs kunnen gedwongen worden coronacertificaten te controleren, huiseigenaren niet. Waar een nachtclub adresgegevens van gasten kan bijhouden voor contacttracing, weten organisatoren van huisfeestjes meestal niet eens de achternaam van hun gasten.

Nu kun je de moraalridder uithangen en schande spreken van dit gedrag. Ik denk dat ik voor mijn generatie spreek als ik zeg: ga je gang, we zijn het gewend. Na de schuld te hebben gekregen voor meerder infectiegolven, bijvoorbeeld omdat we op vakantie gingen of omdat we gingen feesten toen ons werd verteld dat het veilig was, is het idee wel duidelijk: als er maar geen jongeren waren, dan was corona niet zo’n probleem geweest.

Ondertussen bewijst onderzoek na onderzoek dat geen leeftijdsgroep zo hard is getroffen door alle maatregelen als de mijne. Meer dan een kwart van de jongvolwassenen is depressief. We zijn ten einde raad.

Goed beleid wordt niet gevoerd voor de bevolking die je zou wíllen hebben, maar voor de bevolking die je daadwerkelijk hebt. En of je het nou leuk vindt of niet, die bevolking omvat een enorme groep jongvolwassenen wier sociale leven altijd plaatsvond in het nachtleven en van wie er velen al anderhalf jaar wegkwijnen op zolderkamertjes. Nu is de geest uit de fles, we kunnen niet langer, en dus zoeken we elkaar op.

Daarom deze smeekbede aan de regering. Houd ons veilig, alstublieft: open de nachthoreca.

Thijs Ringelberg (25) is filosoof.