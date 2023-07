Opinie: CDA moet zich richten op traditie en plichten, dat is waar de achterban op aanslaat

CDA-caravan staat in een weiland bij Niftrik, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het CDA krijgt een nieuwe leider. Met deze aankondiging ontstaat de eeuwige discussie welke koers de nieuwe leider van het CDA moet varen. Moet de partij progressiever worden om jongeren aan te spreken? Meer inzetten op het midden om de samenleving bij elkaar te houden? Een sterke economie verdedigen, zich meer liberaal of toch meer conservatief positioneren? Geen partij is intern zo verdeeld als het CDA als het gaat om de keuze voor het juiste profiel.

Toch is het voor kiezers niet zo ingewikkeld. Kiezersonderzoek laat namelijk duidelijk zien wat zij willen. Laat ik beginnen met wat ze niet willen. Op sociaal-economische thema’s – zoals inkomensverdeling en bestaanszekerheid – positioneert de CDA kiezer zich rondom het centrum. Precies zoals het CDA zichzelf graag wil neerzetten.

Over de auteur

Marcel Hanegraaff is universitair hoofddocent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Statenlid voor het CDA in Limburg. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Probleem is echter dat de kiezer het CDA niet beloont voor profilering op sociaal-economische onderwerpen. Als het gaat om zulke thema’s – zo toont onderzoek glashelder aan – is het CDA simpelweg een B-merk. Als men solide economisch beleid wil dan gaat men wel naar de VVD. Als men bestaanszekerheid belangrijk vindt dan stemt men op de PvdA. Dit is wellicht de grootste fout van het CDA onder Wopke Hoekstra geweest, die zich sterk profileerde op dit thema.

Debatten over normen en waarden

Wat werkt wel? Ook hier helpt het om naar kiezersonderzoek te kijken. Dit laat namelijk consequent zien dat de CDA stemmers op culturele thema’s niet in het midden zitten, maar ver in het conservatieve blok. Met name één thema springt eruit: debatten omtrent normen en waarden. Hier is het CDA nog steeds een A-merk en sterker profileren op dit punt gaat hand in hand met meer stemmen.

Maar hier ligt het probleem van het CDA. Het positioneert zich op culturele thema’s ook als een middenpartij. Het weigert normen en waarden te definiëren volgens conservatief recept, in lijn met zijn kiezers. In plaats van aan te geven wat de dominante Nederlandse cultuur is, kiest het CDA ervoor om ‘verbinden’ als centraal concept te lanceren. Een cruciale fout. Niet omdat verbinden niet goed is, maar omdat verbinden een ideologisch leeg begrip is. Kiezers slaan hier niet op aan, omdat het niets zegt over waar het CDA zélf voor staat. Winston Churchill zei hier ooit over: ‘You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something in your life’.

Nationale identiteit

Wat zijn dan die waarden waar het CDA voor moet gaan staan volgens zijn kiezers? Het CDA zou er slim aan doen zich vooral op twee cruciale begrippen te richten: tradities en plichten. Traditie is een centraal element in de conservatieve ideologie omdat het weergeeft waar een samenleving voor staat. Het vieren van nationale identiteit is volgens de conservatieve ideologie geen bijzaak, maar de essentie: het zorgt er voor dat mensen elkaar blijven zien als onderdeel van één samenleving.

Uit deze erkenning volgt dan automatisch dat men solidair is met elkaar en in harmonie leeft. Cruciaal is echter dat een partij die hiervoor staat ook durft te benoemen welke normen en waarden niet passen binnen de dominante ideologie. Dit blijkt voor veel CDA’ers vaak veel moeilijker, omdat men dan het veilige midden moet verlaten. Een cruciale fout.

Logica van plichten

De tweede stroming waar kansen liggen is de plichtencultuur. Binnen het huidige politieke bestel kent men twee dominante politieke stromingen: het liberalisme en het socialisme. Beide zijn echter gericht op de individuele rechten die mensen hebben. Bij het liberalisme gaat om het recht van vrijheid; bij het socialisme het recht op gelijkheid. Wat in beide opvattingen ontbreekt, is de logica van plichten. Welke plichten heeft men als burger ten opzichte van de samenleving?

John F. Kennedy vatte dit principe ooit krachtig samen: ‘Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.’ Het idee dat de samenleving belangrijker is dan het individu is een klassiek conservatief standpunt, één van de weinige punten waarmee de kiezer het CDA nog associeert en – belangrijk – geen middenstandpunt.

Geen stem meer

Resumerend: wat de nieuwe leider van het CDA zeker niet moet doen is zich sterk profileren op sociaal-economische thema’s. Dat zal geen stem meer opleveren. Wat ook niet werkt is zich op cultureel-ethische thema’s als middenpartij situeren (of erger: bewegen naar progressievere standpunten). Dit zal zelfs stemmen kosten.

Wil het CDA nog enige rol van betekenis kunnen gaan spelen, dan moet de nieuwe leider zich juist bewegen naar de conservatieve achterban toe. Het CDA doet er slim aan iemand als lijsttrekker te kiezen die zich zo wil profileren.