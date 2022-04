Opinie: Burgers werven voor klimaatbeleid, dat moet je als overheid wel góéd doen

Ministers Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) bij de boerderij van de familie Ruiswijk tijdens een gezamenlijk werkbezoek. Beeld ANP

Deze week benadrukte het internationale klimaatrapport van de IPCC nog sterker dan voorheen dat gedragsverandering van burgers centraal moet staan in het klimaatbeleid. De overheid communiceerde de afgelopen dagen veelvuldig over concreet beleid om gedragsverandering te realiseren. Burgers werden gestimuleerd de verwarming lager te zetten, daarnaast gaat de vliegbelasting omhoog en wordt er een vleesbelasting overwogen.

Een gouden regel bij effectieve overheidscommunicatie is dat de boodschap wordt afgestemd op het waardensysteem van burgers. We zagen de afgelopen dagen hiervan een heel goed en een heel slecht voorbeeld.

Knop om

Een goed voorbeeld was de campagne ‘Zet ook de knop om’. Zaterdagochtend rapporteerden alle landelijke media over de beslissing van het kabinet de thermostaat 2 graden lager te zetten in overheidskantoren. Na deze hoofdboodschap volgde direct de vraag aan burgers en bedrijven om ook mee te doen en werd een handelingsperspectief geboden. Wie op het linkje in de artikelen klikte, kwam op een website terecht waar je kunt zien hoeveel je kunt besparen door net als de overheid de verwarming wat lager te zetten.

Deze campagne van de overheid sluit naadloos aan op het waardensysteem van burgers. Bijna een jaar geleden was ik betrokken bij de Klimaatraadpleging, een onderzoek onder meer dan 10 duizend burgers naar hun waardensysteem rond klimaatbeleid. Uit deze raadpleging bleek dat de grote middengroep maatregelen gericht op het dagelijks leven achter de voordeur pas accepteert als de overheid en grote vervuilende sectoren eerst zelf het goede voorbeeld geven.

De ‘Zet ook de knop om’-campagne paste deze les perfect toe. Op wat boze twitteraars na, was de berichtgeving positief. Zelfs GeenStijl zette de adviezen voor de burger op hun website.

Timing

Ook de timing om de campagne in het weekend af te trappen was goed. Zaterdagochtend stonden de kranten vol, de avondjournaals besteedden aandacht aan de campagne en zondag kreeg minister Jetten op tv bij Buitenhof volop de ruimte om nog eens toe te lichten welk voorbeeld de overheid geeft, welke maatregelen hij wil opleggen aan vervuilende sectoren en sprak hij zijn vertrouwen uit dat de rest van het land zal volgen. Menig gezin heeft er in het weekend over gesproken of het een goed idee is de kachel wat lager te zetten of korter te douchen.

Maar je kunt het als overheid ook helemaal fout doen. In dezelfde week stuurde minister Staghouwer een brief naar de Tweede Kamer over het voedselbeleid. Wie de Kamerbrief goed leest, ziet dat Staghouwer, net als Jetten, wil dat de overheid zelf het goede voorbeeld geeft. Bedrijfsrestaurants van de overheid moeten biologische producten aanbieden die duurzaam en lokaal zijn geproduceerd. Daarbij stelt hij voorzichtig voor om te onderzoeken of een heffing op vlees duurzamere en gezondere keuzes van consumenten kan stimuleren.

Media-draai

Staghouwer vergat alleen actief in de media te communiceren dat de overheid het goede voorbeeld zou geven, ook al had hij op 24 maart op tv de kans dit te doen in de talkshow Op1. Als je zelf niet actief jouw boodschap communiceert, ben je afhankelijk van de draai die in de media wordt gegeven aan een Kamerbrief.

De Telegraaf kopte met ‘Staghouwer opent de jacht op het vleesaanbod in de supermarkt’. Dit werd in andere media overgenomen en vervolgens spraken Kamerleden van VVD, CDA en een groot aantal oppositiepartijen zich uit tegen een vleesbelasting, terwijl Staghouwer alleen voorzichtig een onderzoek had aangekondigd.

In de avondshows nam Arjen Lubach het nog op voor een vleesbelasting, maar elders serveerde men het idee af als overheidsbemoeienis en betutteling. Door een deel van twitterend Nederland werd gretig de (culinaire) ‘dictatuur’-kaart getrokken.

Je vraagt je af hoe het kan dat het kabinet zo verschillend communiceert over twee klimaatonderwerpen. Is het de Haagse media-ervaring van Jetten die Staghouwer nog ontbeert? Misschien een goed idee als de twee ministers bij de volgende ministerraad een presentatie geven: Beeldvorming en klimaatbeleid: geef eerst het goede voorbeeld (het vlees wordt duurder in bedrijfskantines van de Rijksoverheid) en communiceer daar tijdig over.

Niek Mouter is universitair hoofddocent beoordeling van overheidsbeleid aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van Populytics.