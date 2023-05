Opinie: Buitenlandse investeerders zouden niet mogen verdienen aan dierenleed

Cynisme

Dierenarts Wabe Bakker uit Leusden steekt de loftrompet over de commercialisering en ketenvorming in zijn bedrijfstak: uitgebreidere medische mogelijkheden, de nieuwste apparatuur en een dikbelegde boterham.

Vroeger was hij een soort plaatselijke James Herriot met een ruim hart voor dieren en een fooienpot. Nu heeft hij zijn fooienpot ingeruild voor marktconforme tarieven en zijn zieltogende toko verkocht aan een grote keten.

Met name het slot van het artikel is illustratief, in het kader van uitgebreidere toepassing van vroegdiagnostiek. Poes Koekie van 14 jaar heeft last van haar galwegen. De behandeling kost 1.500 euro en dat heeft de eigenaar niet. Het commentaar van Bakker: ‘Dit was dus typisch zo’n voordeel van ketenvorming. Door samen te werken, kunnen we de patiënten sneller helpen. Of in dit geval: sneller uit haar lijden verlossen.’

Met de commercialisering neemt ook het cynisme bij de dierenarts recht evenredig toe.

Martin van den Berg, Utrecht

Ongezonde dierenliefde

Ik gun dierenarts Wabe Bakker de rust en zekerheid van loondienst, maar hij zou zich best wat meer vragen kunnen stellen bij de vercommercialisering van de dierenzorg. Het zijlijntje over de rol van Mars, Nestlé en andere voedingsgiganten die de afgelopen decennia massaal hebben geïnvesteerd in dierenvoeding met eigen merken en overnames, verdient een nadere beschouwing.

Dierenvoer is namelijk de perfecte bestemming voor reststromen uit de humane voedselproductie die anders voor veel geld als afval zouden moeten worden afgevoerd. ‘Bijproduct’ is de eufemistische term voor deze wisselende mix van lage kwaliteit. In blik of zak is het opeens zijn gewicht in goud waard, want wat zetten wij onze viervoetige huisgenoten graag het beste voor. Het liefst op een bedje van iets.

De samenstelling is zelden ideaal en ver van natuurlijke behoeftes. De term ‘junkfood’ dekt de lading beter. In de professionele klinieken van Bakker en co wordt dat junkfood verder geüpgraded met allerlei nauwelijks onderbouwde en gecontroleerde medische claims. Uiteraard voor nog meer geld.

De combinatie van onze ongezonde dierenliefde (humanisering) en het winstbejag van de voedingsgiganten levert een ziekmakende spiraal op, waarbij huisdieren steeds vaker menselijke welvaartskwalen krijgen. En dat is uiteraard kassa voor de kliniek van Bakker. Cirkeltje rond.

Harry van Dooren, Dieren