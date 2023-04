Opinie: Breng jeugdzorg naar de klas, daar profiteert iedereen van

Demonstranten voeren bij de Tweede Kamer actie tegen de lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Sinds staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugd en Preventie) zijn zorgen uitte over de enorme toename in het aantal kinderen dat jeugdzorg krijgt (nu landelijk één op de twaalf, tegenover één op de 27 in 1998), wordt hierover in de media druk gediscussieerd.

Van Ooijen vindt dat ouders hun kinderen minder snel naar een hulpverlener moeten sturen. Hij wil af van de enorme hoeveelheid aan individuele trajecten voor kinderen en jongeren met problemen. Jeugdzorg kan dat eenvoudigweg niet aan.

In die discussie komt de zorg naar voren dat klachten van kinderen niet serieus worden genomen, dat hulp te laat wordt geboden, dat de weg naar hulp voor veel gezinnen lastig is en dat dit alles uiteindelijk zal leiden tot nóg grotere schade bij kinderen en jongeren.

Decentralisatie jeugdzorg

In de eerste plaats onderschrijven we de kritiek op hoe de jeugdzorg, zeker sinds de decentralisatie in 2015, functioneert. En dat moet snel echt anders. Wij denken echter dat Van Ooijen ook een punt heeft en dat veel kinderen beter af zijn als de inzet van jeugdhulp op een andere manier wordt georganiseerd.

Op dit moment zijn er twee mogelijkheden: kinderen krijgen ‘geen hulp’ of zij komen terecht in het systeem van jeugdzorg. Een middenweg lijkt niet te bestaan.

Wij hebben de afgelopen jaren onderzoeksprojecten opgezet en begeleid waarin onderwijs en jeugdhulp samenwerken met juist wél een middenweg. Wij ontwikkelden programma’s waarin jeugdhulp en leraar – op school, in de klas – samenwerken en waarbij de ouders betrokken worden. Uit ons onderzoek bleek dat dit goed werkt.

Coronatijd

Zelfs in coronatijd, waarin zoveel leerlingen internaliserende klachten ontwikkelden, bleef het welzijn van de leerlingen van onze projecten gemiddeld of verbeterde zich zelfs. Leerlingen die op deze manier lessen in sociaal en emotioneel leren aangeboden kregen, ervoeren meer verbinding met hun leraar en met medeleerlingen.

Voor leerlingen met milde klachten was deze werkwijze voldoende: hun klachten werden voldoende serieus genomen en zij hadden geen ‘zwaar’ hulptraject nodig. Leerlingen die onvoldoende profiteerden van het klassikale aanbod, kregen op school aanvullende groepsgewijze interventies, verzorgd door jeugdhulp, zoals een gerichte training in sociale vaardigheden of trajecten voor leerlingen die zich eenzaam voelen.

Voor leerlingen die daarnaast meer hulp nodig hadden, was de weg naar jeugdzorg makkelijker. Zij en hun ouders hadden immers al kennis gemaakt met jeugdhulp en de jeugdhulpverlener had het kind of de jongere al enigszins leren kennen.

Taal en werkwijze

Afgezien van de positieve effecten op de leerlingen had deze werkwijze ook positieve effecten voor de betrokken leraren en jeugdhulpverleners. Zij leerden met elkaar samenwerken, leerden elkaars taal en werkwijze kennen en ontdekten elkaars expertise. Leraren leerden hoe zij om zouden kunnen gaan met gedragsproblemen, hoe zij de sociale en emotionele ontwikkeling van hun leerlingen kunnen bevorderen – wat weer leidt tot positief gedrag, zo blijkt ook uit Amerikaans onderzoek – en werden flexibel in de invulling van hun leraarsvak.

Leraren durfden – waar nodig – over de grenzen van hun professie heen te stappen, bijvoorbeeld door te praten over (moeilijke) onderwerpen met leerlingen en hun ouders. Jeugdhulpverleners op hun beurt leerden meer met groepen te werken (daar waar ze vaak geneigd waren individuele therapie aan te bieden) en zij leerden op een vanzelfsprekende manier hun potentiele cliënten kennen.

Kortom: breng jeugdhulp naar de scholen, de plaats waar kinderen veel uren doorbrengen. Daar is iedereen bij gebaat – scholen, jeugdhulp, kinderen en jongeren, en hun ouders.