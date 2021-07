Opinie: Boos op het feestje en boos op het virus. We zijn te vroeg geweest: de summer of love komt er niet

Het Stereo Sunday Festival in Venlo, begin deze maand. Beeld ANP

We wilden allemaal zo graag. Na anderhalf jaar geen feestje of festival bezocht te hebben, kon het weer. De overheid had Testen voor Toegang in het ‘corona’ leven geroepen. Dit moest de garantie bieden voor een veilig feestje. Iedereen die door middel van de ­‘coronacheckapp’ een QR-code kon laten zien, die onder andere door een negatieve test tot stand kwam, was welkom in de feestcafés en op festivalterreinen.

Vorige week trokken velen van ons de feestoutfit weer uit de kast: we mogen weer. Sociale media stonden vol met foto’s en filmpjes van dansende mensen. En ook ik was er helemaal klaar voor. De afgelopen maanden heb ik me aan niet één feestje gewaagd. In het studentenhuis waar ik woon, waren we streng in het naleven van de regels en zo hebben we corona buiten de deur gehouden.

Testen voor Toegang

Ook ik kreeg een uitnodiging voor een feestje. Mijn vrienden zouden gaan en er werd uiteraard met Testen voor Toegang gewerkt. Dus we gingen. We hebben een fantastische avond gehad. De muziek stond op volume ‘ik hoor je niet’ en de tap met koud bier heeft maar een x aantal seconden dicht gestaan. We sloten de avond af bij de plaatselijke snackbar en de volgende dag is de kater bestreden met paracetamol. Dit hadden we anderhalf jaar lang gemist.

Nog geen twee dagen later ontving ik een mailtje: op het feest waar u onlangs bent geweest, zijn achteraf meerdere feestgangers positief getest op het coronavirus. Het werd mij zeer aangeraden op mijn gezondheid te letten en mij te laten testen bij klachten. Op dat moment dacht ik nog: het zal wel meevallen.

Twee vuurrode strepen

Totdat om mij heen de positieve zelftests als paddestoelen uit de grond schoten. Zonder enige klachten en met een klein beetje zenuwen deed ik een zelftest. Nog nooit eerder het afgelopen anderhalf jaar heb ik een zelftest twee vúúrrode strepen zien aantonen. Oftewel: hartstikke positief. De e-mail van de GGD, na het laten testen doormiddel van anti­geentest, met dik gedrukt ‘positief’, was doorslaggevend voor een week lang in quarantaine.

We hebben ons maanden in moeten houden. En nu mochten we weer. Het was meteen raak. Dan begint het hele proces. Druk append met iedereen die hetzelfde was overkomen, ging mijn eerste quarantaine dag in. In het begin gaf ik de feestlocatie en de organisatie de schuld. Ze hadden mij ‘gegarandeerd’ dat het veilig zou zijn. Hoe kon het dan toch mis gaan?

In de dagen die volgen wordt duidelijk dat het niet aan hen lag. Het ‘Testen voor Toegang’ was toch minder waterdicht dan verwacht.

Summer of Love

De quarantainedagen die volgden kon ik eigenlijk wel goed gebruiken voor mijn studie. Er moest tenslotte nog veel gebeuren voordat ik officieel vakantie had. Het vervelendste was dat door mijn positieve coronatest, mijn vakantie niet kon doorgaan. De vakantie naar Barcelona moest worden geannuleerd, want daar was ik nu niet meer welkom.

De accommodatie en de vlucht heb ik diezelfde dag nog geannuleerd, boos op het feestje en boos op het virus. Ik ben niet de enige. De besmettingen lopen in hoog tempo op, de regering draait een aantal nèt versoepelde maatregelen weer terug en we kleuren weer langzaam rood op de Europese kaart. We zijn net te vroeg geweest, de ‘summer of love’ laat nog even op zich wachten. Velen van de feestgangers van vorige week, brengen deze week, bellend met de GGD door op hun kamers.

We zitten weer met z’n allen in quarantaine. We zijn te vroeg geweest. Ook al kunnen we in principe nu weer op stap, ik ken niemand die zich er nog aan waagt. Nu willen we éérst op vakantie. Op stap gaan doen we na de zomer wel weer. We hebben nog zoveel in te halen.

Sterre Rekers is ­student journalistiek