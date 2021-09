Opinie: Boeren hebben de sleutel in handen tot extra natuur

Een boer ploegt zijn akker om met de tractor om nieuwe gewassen aan te planten. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In 2013 hebben het Rijk en de provincies afgesproken om te werken aan een Natuur Netwerk Nederland, als opvolger van de ecologische hoofdstructuur. Hierbij is afgesproken dat in 2027 er 80.000 hectare extra natuur moest worden gerealiseerd. Deze extra hectares zijn nodig om de biodiversiteitsdoelstellingen te halen die we met andere Europese landen zijn overeengekomen.

Tot nu toe zijn we iets over de helft: ruim 41 duizend hectare nieuwe natuur is binnen het Natuurnetwerk Nederland ingericht. Het laaghangend fruit is geplukt, voor de restopgave wordt gekeken naar landbouwareaal. Om mee te tellen als natuur dient dit land te worden aangekocht en omgezet van agrarische functie naar functie natuur. De meeste agrariërs zien dit niet zitten.

Sinds 2013 is er wel veel veranderd. Eén van de meest relevante veranderingen is een versmelting van landbouw en natuur. Mede door het beleid van minister Carola Schouten om meer in kringlopen te werken is er een stroming ontstaan van ‘natuur inclusieve landbouw’ en agrarisch natuurbeheer. Dit betekent dat agrariërs een deel van hun areaal inrichten tot natuur. Laat deze natuur nou net de perfecte leefomgeving bieden voor een aantal van de diersoorten die we willen beschermen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de grutto, die natte, open weilanden nodig heeft of aan de verschillende dieren en planten die in houtwallen het juiste voedsel en bescherming vinden.

Nu komt de crux: natuur, gecreëerd en beheerd door agrariërs telt niet mee als natuur. Alleen natuur die in ons centrale registratiesysteem staat verwerkt als “permanente” natuur telt mee. Dit registratiesysteem wordt beheerd door het Kadaster. Het registratiesysteem is binair: het is óf landbouw, óf natuur. Een landbouwperceel van een agrariër, dat is ingericht als natuur, bijvoorbeeld een plasdras gebied voor de grutto telt, voor 100 procent als landbouwgrond.

De opgaven in de landbouw lopen parallel met de natuuropgaven. Dit is niet alleen binnen het Kadaster, ook binnen de provincies wordt er gewerkt in teams “natuur” en teams ‘landbouw’. Daardoor lopen geldstromen ook parallel. Sommige provincies hebben al veel geld gespaard om land aan te kopen en er natuur van te maken maar kunnen het niet uitgeven, bijvoorbeeld omdat er te weinig grond op de markt te koop is.

Tegelijkertijd staat het verdienvermogen van veel agrariërs onder druk. Eén van de belangrijkste kritiekpunten op het landbouwbeleid van Carola Schouten is dat het ontbreekt aan een verdienmodel. We zijn zoekende naar mogelijkheden om agrariërs te vergoeden voor hun bijdrage aan maatschappelijk opgaven. Denk hierbij aan het tijdelijk bergen van water om overstromingen tegen te gaan, het opslaan van CO2 in de bodem en het creëren van een aantrekkelijk landschap.

Ook in Europa wordt gezocht naar instrumenten om de landbouwsector in een duurzamere richting te sturen. De afgelopen maanden is onderhandeld over het nieuwe Europese landbouwbeleid. Hierin is uiteindelijk overeengekomen dat agrariërs pas Europees geld krijgen als 4 procent van zijn/haar grond is ingericht als natuur. Experts zijn bang dat deze Europese vergoeding niet kostendekkend is.

Simpele rekensom

Wanneer je een simpele rekensom maakt zie je kansen: 4 procent van het landbouwareaal in Nederland (1,81 miljoen hectare) is 72.000 hectare, bijna twee keer zo veel als de resterende natuuropgave. Zelfs als je rekent met een soort omrekenfactor, waarbij je een hectare natuur op landbouwgrond voor 0,5 hectare natuur meetelt, hebben agrariërs de sleutel in handen tot extra natuur.

In mijn ogen zijn agrariërs de maatschappelijke partners die nodig zijn om de biodiversiteitsdoelen te halen. Samenwerken met agrariërs om natuuropgave te realiseren gebeurt al, maar biedt nog tal van onontdekte mogelijkheden die bijdragen aan de biodiversiteitsopgave en aan de maatschappelijke positie en het verdienmodel van agrariërs.

Het is de hoogste tijd om landbouw en natuur dichter bij elkaar te brengen en af te stappen van het binaire registratiesysteem. Het moet in 2021 toch mogelijk zijn om een deel van een agrarisch perceel te registreren als natuur, zelfs als dat tijdelijk is, en om langetermijnafspraken te maken met agrariërs over beheer en onderhoud van hoogwaardige natuur?

Alleen zo halen we onze doelstelling en voldoen we de afspraken met andere Europese landen zonder dat daar de Raad van State aan te pas moet komen (zoals bij de stikstofopgave). Om onze natuuropgave te halen zal het komende kabinet dan ook samen met de provincies en het Kadaster de mogelijkheden voor boeren als natuurbeheerders serieus moeten verkennen.

Melle Nikkels is adviseur bij Aequator Groen & Ruimte.