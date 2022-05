Opinie: Boekpresentatie? Ook een ‘mooie zinnen pot’ in de klas wakkert de leeszin aan

inderboekenschrijfster Anna Woltz en schrijver Ronald Giphart springen met kinderen tijdens lancering van de campagne Springlezend. Beeld ANP / ANP

Jacques Vriens pleit in zijn stuk Red de boekbespreking! zeer terecht voor een hervorming van de manier waarop kinderen op veel scholen nu een boekbespreking moeten houden. Deze boekbesprekingen zijn verworden tot sterke staaltjes ambacht, vaak met (veel) hulp van ouders/verzorgers en de nodige stress voor alle partijen. Het gaat niet meer om het boek, maar om al het theater eromheen. Hoe meer hoe beter, aldus Vriens’ en ook mijn constatering. Maar vervolgens pleit hij wel voor het behouden van de boekbespreking als belangrijke vorm van leesbevordering en -een reden die leerkrachten ook vaak aanvoeren- als middel om te leren voor een groep ‘op te treden’.

Heelal of cavia

Maar waarom moet dat leren presenteren middels een boek? Je kunt ook prima leren presenteren door te vertellen over het heelal of je cavia.

Zelf een fervent lezer zijnde voel ik zelden de behoefte om een boekbespreking te houden of een boekendoos/tentoonstelling/powerpoint te maken. Het voorbereiden kost vaak veel tijd, tijd waarin de kinderen (en hun ouders) alweer drie andere boeken hadden kunnen lezen.

De leukste gesprekken met kinderen over boeken verlopen niet van a naar b en er gaat al helemaal geen generale repetitie aan vooraf. Als in een klas een leesklimaat heerst, zijn boekbesprekingen in deze vorm eigenlijk helemaal niet meer nodig. Soms kom ik ze tegen: leerkrachten die niet alleen dagelijks voorlezen, maar ook zelf kinderboeken lezen en daarover vertellen aan de klas, die elke dag vragen of er nog kinderen zijn die iets willen delen over het boek dat ze aan het lezen zijn, die een ‘mooie zinnen pot’ op hun bureau hebben staan, die zorgen voor een leeshoek met regelmatige aanvoer van verse boeken, die een ruimte vrij- en bijhouden op het prikbord waar kinderen ‘reclame’ voor een boek kunnen maken, die elk jaar een schrijver in de klas uitnodigen via De Schrijverscentrale en waar, door het vanzelfsprekend enthousiasme voor en de vanzelfsprekende aanwezigheid van boeken ook de kinderen die wat leesschuw zijn, vanzelf zin krijgen om een boek te pakken.

‘Ineens’ boekbespreking

Leren presenteren voor de klas hoeft dan niet meer over een boek te gaan, want er wordt al genoeg over boeken gepraat. Als die kennis of bereidheid om het klimaat om te vormen er niet is, is de Vriens-methode al een enorme vooruitgang op hoe het nu vaak gaat: kinderen die ‘ineens’ in groep 5 een boekbespreking moeten houden en daar zoveel tijd en stress aan kwijt zijn dat het nog weinig met leesbevordering te maken heeft, terwijl de school er prat op gaat aan leesbevordering te doen, want ze moeten immers een boekbespreking houden in groep 5.

Een drastische hervorming van de leescultuur vraagt wel wat van (de opleiding van!) de leerkracht, de focus van het schoolteam én het boekenbudget, maar is de moeite waard en afgaande op het gestaag dalende leesniveau van de Nederlandse kinderen, heel erg nodig.

Janneke Schotveld is kinderboekenschrijfster.