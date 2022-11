Opinie: Blijf af van geheimhoudingsplicht advocaten, óók als Amalia wordt bedreigd

Advocaat Inez Weski, die Ridouan T. bijstaat in het Marengo-proces, komt aan bij de rechtbank in Amsterdam-Osdorp Beeld Remko de Waal / ANP

In het artikel ‘Waarom moet Amalia binnenblijven ondanks haar zware beveiliging?’ (Ten eerste, 15/10) wordt door Volkskrant-journalist Wil Thijssen de vraag gesteld of de recente dreiging richting kroonprinses Amalia zou rechtvaardigen dat de gesprekken tussen advocaten en hun cliënten worden afgeluisterd: ‘De grote vraag is dan ook niet zozeer of Amalia’s beveiliging toereikend is, maar of de Nederlandse staat voldoende middelen, mogelijkheden en lef heeft om de geheime communicatie tussen een verdachte en zijn advocaat, als daartoe aanleiding lijkt te zijn, te controleren.’

Vergoelijkend wordt daaraan toegevoegd: ‘Officieel mag dat niet, die geheimhouding ligt stevig verankerd in de wet. Maar dat de wet soms tekortschiet, heeft het Marengo-proces (met als hoofdverdachte Ridouan T., red.) al ruimschoots bewezen’.

Verlengstuk

Met een eenvoudige pennestreek wordt een van onze belangrijkste wettelijke en rechtsstatelijke waarborgen hiermee opzijgezet. Het probleem zit waarschijnlijk bij de advocaten en hun criminele cliënten. De advocaat wordt hiermee met gemak als het verlengstuk van de crimineel weggezet. Als die vervelende geheimhoudingsplicht nu maar opzij wordt gezet komt alles goed met de (nationale) veiligheid.

Er lijkt met name het oor te luisteren zijn gelegd bij het Team Criminele Inlichtingen van de landelijke recherche. De opinie van bijvoorbeeld strafrechtadvocaten, wetgevers, de rechterlijke macht en andere beschermers van rechtsstatelijke waarborgen komt onvoldoende aan bod.

Terug naar de bron

Om het belang van de geheimhoudingsplicht en het hieruit voortvloeiende verschoningsrecht (recht om vragen van de rechter hierover niet te hoeven beantwoorden, red.) goed te kunnen begrijpen moeten we terug naar de bron, rechtsstatelijke beginselen, en de wet, die op basis van deze beginselen is vormgegeven. Op grond van artikel 218 van het Wetboek van Strafvordering kunnen advocaten zich verschonen van het beantwoorden van bepaalde vragen nu zij uit hoofde van hun beroep of ambt tot geheimhouding verplicht zijn.

De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht vloeien ook voort uit artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het recht op een eerlijk proces. Eenieder moet zich in vrijheid tot zijn advocaat kunnen wenden en vertrouwelijk met hem of haar kunnen spreken. Dit vorm de basis van een eerlijk proces.

Advocatenwet

Ook in regel 3 van de gedragsregels voor advocaten en artikel 10a van de Advocatenwet is de plicht tot geheimhouding geregeld: ‘De Advocaat is op grond van de wet verplicht tot geheimhouding, zo dient de advocaat te zwijgen over de bijzonderheden van de door hem behandelde zaken, de persoon van de cliënt en de aard en omvang van diens belangen’.

Deze geheimhoudingsplicht mag alleen doorbroken worden met toestemming van de cliënt, indien de juiste uitvoering van zijn taak dit rechtvaardigt. Doorbreking van de geheimhouding dient ook in overeenstemming te zijn met een goede beroepsuitoefening.

Eerlijk proces

De vraag is hoe deze vertrouwelijkheid kan worden gehandhaafd als advocaten te pas en te pas kunnen worden afgeluisterd met het oog op de veiligheid? Het antwoord is eenvoudig: dat kan niet. Door het doorbreken van de geheimhoudingsplicht komt het recht van de verdachte op een eerlijk proces dus in gevaar. De overheid luistert overal mee.

Naar mijn mening heeft justitie al genoeg middelen voor opsporing en vervolging. Telefoons van verdachten kunnen worden getapt en afgeluisterd, bankgegevens kunnen worden opgevraagd, huiszoekingen kunnen worden gedaan. In deze onzekere tijden heeft de verdachte dan wel cliënt één recht, en dat is vertrouwelijke communicatie met zijn of haar advocaat.

Ethische vraagstukken

Het is van belang dat de advocaat op zijn beurt goed omgaat met zijn positie als vertrouwenspersoon. Van de advocaat wordt een hoog ethisch normbesef verwacht. In het begin van zijn werkzame leven legt de advocaat dan ook een eed af waarbij hij of zij zweert ‘geen zaken aan te raden of te verdedigen die hij in gemoede niet gelooft rechtvaardig te zijn’. Ook in de opleiding is ruimschoots oog voor ethische vraagstukken. De advocaat moet doen wat juist is. De advocaat dient deskundige rechtsbijstand te bieden. De advocaat mag de cliënt nooit behulpzaam zijn bij het begaan van strafbare feiten.

Door bovengenoemd voorstel wordt de advocaat zijn werk onmogelijk gemaakt. Het afluisteren van advocaten getuigt dus zeker niet van ‘lef’ maar van onvoldoende inzicht in het functioneren van onze rechtsstaat.

De alarmerende berichten over kroonprinses Amalia vragen om opperste paraatheid van de opsporingsinstanties. De overheid moet hierbij niet meer bevoegdheden krijgen, maar ze beter gebruiken. Het laatste dat moet gebeuren is de rechtsstaat het laatste duwtje geven, juist als het gaat om die groep criminelen die toch al zo weinig respect voor de rechtsstaat lijkt te hebben.