Opinie: Bied gevluchte kinderen menselijke leefsituatie, mét vaccinaties en mentale zorg

Amsterdam gaat duizend extra vluchtelingen opvangen. De asielzoekers worden zeker zes maanden op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied, nabij de Coentunnel, gehuisvest, 2022. Beeld Joris van Gennip

In juni dit jaar uitte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd fikse zorgen over de kinderen in de asielopvang, onder meer omdat ze onvoldoende toegang hebben tot medische zorg en niet de begeleiding en hulp krijgen die nodig is. De wanhoopskreet van de Inspectie dat hun situatie snel moet verbeteren heeft helaas geen gehoor gekregen.

Medio oktober is de crisis in de noodopvang voor asielzoekers nog steeds niet opgelost en dit gaat ook niet lukken voor het einde van het jaar, meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Hoe langer de overheid wacht met een doortastende aanpak, hoe groter de schade onder vluchtelingenkinderen zal zijn. Het huidige beleid laat zien dat de overheid de schade van de asielopvang voor de gezondheid van kinderen onvoldoende erkent.

Over de auteurs Danielle Jansen, socioloog, universitair hoofddocent Universitair Medisch Centrum Groningen/Rijksuniversiteit Groningen en Accare. Károly Illy, kinderarts, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Deze schade is om te beginnen gerelateerd aan het verergeren van de soms vele gezondheidsproblemen die al aanwezig zijn voordat de kinderen Nederland binnenkomen vanwege het niet of te laat inzetten van zorg. Recente overzichtsstudies naar fysieke en mentale gezondheidsproblemen van vluchtelingenkinderen bij aankomst in het gastland laten zien dat bijvoorbeeld bloedarmoede, chronische hepatitis B, latente tuberculose, vitamine D-tekort en een slechte mondgezondheid vaak voorkomen.

PTSS

Ook heeft een aanzienlijk deel van de vluchtelingenkinderen bij aankomst in hun gastland een posttraumatische stressstoornis, een depressie of een angststoornis vanwege factoren gerelateerd aan gedwongen migratie. Krijgen deze kinderen geen tijdige en passende zorg, dan bestaat het risico dat deze problemen verergeren.

Daarnaast krijgen vluchtelingenkinderen gezondheidsproblemen als gevolg van de grote problemen in de asielopvang. Het soms maandenlang moeten verblijven in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vooral de vele verplaatsingen naar andere opvanglocaties leidt tot een uiterst onzekere en instabiele leefsituatie voor kinderen met alle gezondheidsgevolgen van dien.

Ook krijgen vluchtelingenkinderen met (soms ernstige) gezondheidsproblemen door de verplaatsingen vaak te laat de juiste zorg: terwijl de behandeling is ingezet verdwijnt een kind naar een andere opvangplek zonder dat de behandeld arts daarvan op de hoogte is.

Onderzoek leert ons dat stabiele vestiging in het gastland en steun van een sociaal netwerk bevorderlijk is voor de mentale en fysieke gezondheid van vluchtelingenkinderen. Krijgen vluchtelingenkinderen geen passende zorg en ondersteuning in de ongunstige leefsituatie waarin ze zijn terechtgekomen, dan ontstaan er of verergeren gezondheidsproblemen.

Vaccinaties

Tenslotte kan de schade voor de vluchtelingenkinderen liggen in het niet krijgen van preventieve zorg waaronder vaccinaties. Als kinderen niet worden ingeënt, lopen ze een risico op het krijgen van bijvoorbeeld mazelen of kinkhoest. Een systematische review naar migratie en uitbraken van door vaccinatie te voorkomen ziekten in Europa laat zien dat met name ongevaccineerde vluchtelingen die in overvolle opvangcentra of tijdelijke kampen verblijven een risicogroep vormen.

Naast de directe gezondheidsschade leidt de beperkte toegankelijke zorg voor vluchtelingenkinderen als gevolg van de problemen in de asielopvang ook tot een groter, maatschappelijke probleem. Het niet bieden van de juiste zorg op het juiste moment door de juiste persoon resulteert namelijk vroeg of laat in nog meer of ernstigere gezondheidsproblemen en dus een grotere druk op de al overbelaste gezondheidszorg.

Tweesporenbeleid

Wat is nu gewenst? Wij stellen een tweesporenbeleid voor. Per direct zou de fysieke en mentale gezondheid van alle vluchtelingenkinderen in kaart moeten worden gebracht, zodat we weten wat nu nodig is om de gezondheid van vluchtelingenkinderen te garanderen. Dit vraagt om een acute investering van de overheid op meerdere fronten: naast voldoende zorgpersoneel en faciliteiten zoals beschikbare ruimten, moeten kinderen voorrang krijgen en vanuit Ter Apel onmiddellijk overgeplaatst worden naar een geschikte omgeving waar ze de hele procedure kunnen verblijven.

Daarnaast stellen we voor om een langetermijnvisie te ontwikkelen met betrekking tot de zorg voor vluchtelingenkinderen. Door de overheid dient erkend te worden dat investeren in goede zorg voor vluchtelingenkinderen belangrijk is, omdat hiermee de basis wordt gelegd voor de rest van het leven. Dus: waar willen we staan over een aantal jaren, wat is daarvoor nodig en welek rol dient de overheid daarin te spelen?