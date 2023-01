Beeld Getty Images

Met enige spot kunnen we 2023 typeren als het jaar van het tinnen jubileum van de datafication: het schimmige huwelijk tussen ons dagelijks leven en invasieve ‘informationmining’. Facebook was toen, tien jaar geleden, een platform dat 710 miljoen gebruikers telde en dat zich edelmoedig had opgeworpen als voorvechter van waarheid, vrijheid en democratie.

De nobele missie die het bedrijf met de wereld deelde, zou echter een dekmantel blijken. In 2013 werd de app This Is Your Digital Life gelanceerd. De app werd ingezet om psychologische profielen samen te stellen op basis van persoonlijke data van Facebook-leden en van hun verrichtingen op het web. Het vreedzame huwelijk zou in 2018 bruusk verstoord worden door het Cambridge Analytica-schandaal, toen onder meer in de Trump-campagne zonder toestemming van de gebruikers Facebook-data werden gebruikt, maar het hield wel stand.

Als een doortrapte geliefde had Facebook ons zo gemanipuleerd dat we meenden van sociale media afhankelijk te zijn. Slechts een enkeling nam echt afscheid van de socialmediaplatforms.

Over de auteur Gys-Walt van Egdom is docent Vertaalwetenschap en Vertalen aan de Universiteit Utrecht

Het tinnen jubileum van de datafication is twee maanden geleden opgeluisterd met de lancering van een nieuw hebbedingetje. Het zal weinig mensen zijn ontgaan: OpenAI heeft de chatbot ChatGPT gelanceerd, waarmee gebruikers kosteloos kunnen experimenteren. Het enige wat wij hoeven te doen? Spelen met het tooltje en op zijn tijd feedback leveren.

OpenAI klinkt als een nobele toko. Die overtuiging wordt gesterkt, zodra we ons verdiepen in de maatschappelijke missie van OpenAI: de organisatie wil ervoor zorgen dat de hele mensheid voordeel kan halen uit ‘AGI’ (Artificial General Intelligence) door zelf veilige, toegankelijke en gebruiksvriendelijke hulpmiddelen te ontwikkelen. Als ik de missieparafrase lees, springen de tranen me in de ogen.

Taaltechnologie

De hype rond ChatGPT heeft in luttele weken tijd ongekende proporties aangenomen. Waar ik een maand geleden vooral collega-specialisten over het speeltje hoorde praten, ligt het woord nu in de monden bestorven van mensen die met mij nog nooit een woord over taaltechnologie hebben gewisseld. Mensen die zich het ene moment vergapen aan de vondsten van het programma, spreken het andere moment zorgen uit.

De vraag die op de lippen brandt: waar eindigt het met de (taal)technologie? Een ding staat vast: zogenaamde LLM’s (Large Language Models) gaan ons dagelijkse leven op relatief korte termijn drastisch veranderen.

De zorgen vinden ook hun neerslag in de eerste kritische reflecties op de hype. Hoogleraar Iris van Rooij van de Radboud Universiteit wees er al meerdere malen op dat AI-hypes een grauwsluier over ons denken werpen. Misnoegd klinkt Van Rooij met name als ze schrijft over de academici die, in een vlaag van verstandsverbijstering, in de media over elkaar heen buitelen om ChatGPT te prijzen.

Zo wijzen deskundigen maar zelden op de karige verloning voor de chatbot-ontwikkelaars, de gigantische ecologische voetafdruk van ChatGPT, de grootschalige inbreuk op auteursrechten in zowel de ontwikkelingsfase als in de productieprocessen, op de wijze waarop dit soort programma’s bijdragen aan het bestendigen van maatschappelijke vooroordelen. Wat misschien nog wel het ergste is, is dat de bollebozen hun belangrijkste maatschappelijke plicht verzaken: ze attenderen ons er nauwelijks op dat er geen omvangrijke, onafhankelijke onderzoeken zijn naar wat de chatbot überhaupt kan of mag. De anekdotiek is leidend.

Weerstand

De zorg die Van Rooij uitspreekt is gegrond: als de deskundigen de hype niet afremmen, wie dan wel? Inmiddels zie ik een beweging ontstaan die oproept tot hardnekkige weerstand tegen ChatGPT (en andere tools die nog in zijn schaduw staan).

Dergelijke weerstand vind ik begrijpelijk, maar ook aandoenlijk. Wie ‘intellectuele weerstand’ propageert, vergeet domweg dat we ons als maatschappij volledig van Big Tech afhankelijk hebben gemaakt.

Het dictum van onze tijd luidt: Whoever controls the data, controls the narrative. De technologie laat zich geen halt toeroepen door de rede. De middelen van de rede (wetgeving, megasancties) zijn ontoereikend gebleken. Big Tech is er al een decennium van doordrongen dat het de huidige maatschappij, op de keper beschouwd, worst zal wezen hoe data in grote taalmodellen (LLM’s) worden verwerkt of wat de gevolgen van ondoordacht of intensief gebruik kunnen zijn.

Wat rest ons als de rede geen uitkomst biedt? Ik ben van mening dat we de hype kunnen bezweren door hem massaal te voeden. Data gedreven technologie als ChatGPT vraagt juist om paradoxaal engagement. Ik zou iedereen, vooral critici, aanraden om eindeloos met de tool te spelen en tijdens het spelen data-sabotage te plegen. Geef de chatbot waar hij om vraagt. Voed hem met data, maar wel met onzinnige data. Vervuil de data.

Voor die ene keer in mijn leven roep ik de mensheid op om de wildste ‘alternatieve feiten’ of nepnieuws te delen. Verspreid de verzinsels naar hartenlust, tot de algoritmen van slag zijn en ChatGPT, zoals de schrijfmachine in Martinus Nijhoffs gedicht Awater alleen nog gekkenpraat mijmert. Wat mij betreft is het aangaan van paradoxaal engagement de enige manier om te stoken in een slecht huwelijk, een huwelijk dat eigenlijk al te lang duurt.