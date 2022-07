Opinie: Bewegwijzering in de wijk en een aangepast interieur: woningen voor mensen met dementie zijn hard nodig

Het is goed dat minister Conny Helder van VWS de komende jaren veel seniorenwoningen wil laten bouwen, maar in de bouwplannen ontbreekt aandacht voor mensen met dementie. Omdat nu al een op drie kwetsbare ouderen dementie heeft en een op de vijf mensen het krijgt, roepen wij de minister op geld vrij te maken om dementievriendelijk te gaan bouwen.

Een demente vrouw en moeder van 97 jaar kijkt naar haar achtertuin. Onlangs is ze gevallen en heeft haar heup gebroken en kan ze niet meer de trap op naar haar slaapkamer. Beeld Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

Volksziekte

Keer op keer blijkt het nodig volksziekte nummer 1 onder de aandacht te brengen. Dementie is in 2040 de belangrijkste ziekte waaraan mensen overlijden. Minister Helder benoemde recent de grote uitdaging voor de ouderenzorg in Nederland: het bouwen van genoeg seniorenwoningen, zo’n 300 duizend de komende tien jaar. Maar een seniorenwoning is niet hetzelfde als een dementievriendelijke woning.

Over de auteur Gerjoke Wilmink is directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland.

Juist daarmee is veel winst te behalen. Niet alleen voor mensen met dementie, ook voor hun mantelzorgers en de professionele zorg, en zowel maatschappelijk als financieel. Dat bleek uit een (maatschappelijke) businesscase die we recent hebben overhandigd aan minister Helder.

Crises

Als we nalaten te handelen, stapelen de problemen zich op. Nu al zien we door toename van het aantal alleenstaande ouderen met dementie meer crises achter de voordeur ontstaan. Vaak zijn dat gevaarlijke situaties, die behalve op de omgeving, ook een groot beroep doen op de professionele thuiszorg en op de crisisopvang- en zorg. De gevolgen: traumatische ervaringen voor de persoon zelf, afname van het werkplezier van (toch al schaarse) professionals en stijgende kosten van de gezondheidszorg, want crisiszorg is dure zorg.

Is er een mantelzorger betrokken, dan is er een grote kans dat hij, en meestal zij, overbelast raakt. Waar een gemiddelde mantelzorger 8 uur aan mantelzorg besteedt, is dat voor een naaste met dementie zo’n 40 uur: een volledige werkweek dus, vaak naast een reguliere baan. Bovendien neemt het aantal mantelzorgers de komende jaren af.

Gat

Daarnaast is er een gat ontstaan tussen ‘wonen thuis’ en ‘zorg in een verpleeghuis’ doordat er geen verzorgingshuizen meer zijn. Er is eigenlijk geen alternatieve woonvorm voor mensen met dementie die meestal graag thuis willen blijven wonen en niet naar een verpleeghuis willen, maar meer zorg nodig hebben dan in een gewoon huis in een gewone wijk kan worden geboden. Zo’n alternatieve woonvorm moet financieel haalbaar zijn en inspelen op een krappe arbeidsmarkt: realiteiten waarmee we van doen hebben.

En als die alternatieve woonvorm bijdraagt aan het doorbreken van de stagnatie op de woningmarkt doordat ouderen een reguliere woning achterlaten, dan betekent dat dus winst op zo ongeveer alle vlakken. De benodigde woonvorm leidt ertoe dat mensen niet of pas veel later naar een verpleeghuis hoeven en tot die tijd (of hun verdere leven) een eigen plek hebben, een echt, eigen thuis. Hoe ziet zo’n woonvorm eruit?

Kleuren

Er is inmiddels al goed onderzoek gedaan naar dementievriendelijke woningen. Denk aan geclusterde, maar zelfstandige woningen met gemeenschappelijke ruimten voor sociaal contact en zorg als dat nodig is, waarbij domotica bijdraagt aan bijvoorbeeld veiligheid en medicatie-inname. Denk ook aan bewegwijzering in de wijk en contrastrijke kleuren in de woning zodat deuren, wc-brillen, lichtknopjes en andere voorwerpen kunnen worden onderscheiden.

Met het bouwen van dergelijke woningen, kan noodzakelijke zorg bovendien efficiënt worden geleverd en is snelle opschaling van zorg makkelijker, mocht dat nodig zijn. Zo’n goed ingericht zorgproces draagt flink bij aan het werkplezier van professionals en zorgt voor fors minder uitval onder mantelzorgers. Ook dat weten we door onderzoek.

Van de 300 duizend te bouwen woningen moeten er in 2040 ongeveer 88 duizend dementievriendelijk zijn. De kennis over dementievriendelijk wonen is er dus al, nu nog de bereidwilligheid en de financiën.

Winst

Zoals vaker in de domeinen zorg, welzijn en wonen ontstaat de winst niet op dezelfde plek als waar de investeringen plaatsvinden. Wij roepen de minister voor Langdurige Zorg op om daarom de portemonnee te trekken. De winst van dementievriendelijke woningen ligt immers vooral bij zorg en welzijn (kwaliteit van leven mensen met dementie en hun mantelzorgers, kwaliteit van/plezier in werken van professionals, maar ook lagere Wet maatschappelijke ondersteuning-kosten, efficiëntere thuiszorg, minder crisisopnamen en minder intramurale verpleeghuiszorg), maar de kosten vooralsnog niet. Dan is het niet meer dan logisch dat minister Helder ook bijdraagt aan de investeringen.