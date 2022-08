Opinie: Betrek de asielzoekers zelf nu eens bij het beleid

Het hotel in Albergen waarin het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) asielzoekers wil opvangen. Beeld Arie Kievit

De reacties op de crisis in de asielopvang zijn voorspelbaar en niet productief. Politici zeggen weer dat de aantallen asielzoekers omlaag moeten. Media geven weer ruim aandacht aan de negatieve reacties, zoals in de gemeente Tubbergen. Experts zeggen weer dat er met mensen gepraat moet worden over wat zij willen. Echter, het aantal asielzoekers is niet de oorzaak van de opvangcrisis, de meeste buurtbewoners zijn niet tegen passende opvang van asielzoekers, en er is al veel bekend over de voorkeuren van mensen.

Wat is er wel nodig? Het is hoog tijd dat er meer professioneel weerwoord gegeven wordt tegen de politieke logica, dat media andere perspectieven laten zien, en dat experts duidelijk maken dat het gaat om meebeslissen door betrokkenen.

Meer over de auteur Karin Geuijen is specialist in migratiebeleid en als docent en onderzoeker verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

Professioneel weerwoord

Van de uitvoeringsorganisaties IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) en COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) mag verwacht worden dat ze meer dan ze nu doen een professioneel weerwoord geven aan politici die pleiten voor het inperken van de aantallen asielzoekers en het versnellen van de afwijzingen. Dat inperken en versnellen gebeurt namelijk al lang. De aantallen zijn dan ook niet de oorzaak van de huidige crisis in de asielopvang, die zijn niet hoger dan gemiddeld in de afgelopen jaren.

De uitvoeringsorganisaties zouden ook hun professionele verantwoordelijkheid moeten nemen door geen politieke opdrachten meer te accepteren die op de korte termijn efficiënt lijken, maar op termijn maatschappelijke schade berokkenen, zoals azc’s sluiten en goed opgeleid personeel ontslaan bij een tijdelijke vermindering van het aantal asielzoekers.

Datzelfde geldt voor de politieke keuze voor grootschalige azc’s met het argument dat die goedkoper en handiger te organiseren zijn, bijvoorbeeld in beveiliging en voorzieningen. Een professionele uitvoeringsorganisatie als het COA zou hiertegen meer weerwoord moeten geven op basis van haar kennis van de praktijk: kleinschalige opvang heeft veel minder beveiliging nodig, activiteiten werken beter als ze niet alleen binnen het azc worden georganiseerd, maar ook voor asielzoekers en de buurt waarin het azc gevestigd is. En het is al jaren duidelijk dat gemeenten en buurtbewoners geen grote azc's willen.

Negatieve reacties

Zo zou bij een evenredige verdeling van asielzoekers over Nederland bijvoorbeeld de gemeente Tubbergen met haar 22 duizend inwoners ongeveer 25 asielzoekers moeten huisvesten. Getuige de reacties van buurtbewoners zou dat geen probleem zijn. Het probleem zit in de grootschaligheid. In de media wordt helaas ook nu weer veel aandacht besteed aan de negatieve reacties.

Uit eerder onderzoek blijkt dat slechts een zeer klein deel van de buurtbewoners echt negatief is over asielopvang, in Utrecht was dat bijvoorbeeld 6 procent. De rest is veelal neutraal en vindt het vooral belangrijk om geen overlast of criminaliteit te ervaren. Uit ander onderzoek is al jaren gebleken dat criminaliteit niet hoger wordt als ergens een azc gevestigd wordt.

Experts pleiten er steeds opnieuw voor om met buurtbewoners te praten om te horen wat zij vinden. Veel voorkeuren zijn echter al lang bekend en daarom is het belangrijker om het niet bij informeren en praten te houden. Degenen voor wie het beleid de meeste gevolgen heeft, zouden ook een kans moeten krijgen om mee te beslissen over beleid en uitvoering: in welk gebouw komt opvang, welke verdeling in de regio, welke voorzieningen worden eraan gekoppeld? Zodat er win-winsituaties ontstaan, bijvoorbeeld via cursussen, maar ook via extra woningen voor buurtbewoners, inclusief jongeren. Daarmee wordt de opvang ook beter voor asielzoekers zélf, een andere categorie die de gevolgen van de huidige asielopvang ervaart, maar die nauwelijks aan het woord komt.

Integratie

Ruim de helft van hen blijft in Nederland na afloop van de asielprocedure. Hun mogelijkheden voor integratie worden door het huidige opvangbeleid negatief beïnvloed. Uit onderzoek blijkt dat zij zelf een aantal aspecten in de huidige opvang heel problematisch vinden: het totale gebrek aan privacy doordat ze met meerdere vreemden langdurig een kamer moeten delen, het voortdurende verhuizen naar andere opvanglocaties, waardoor het opbouwen van een sociaal en professioneel netwerk onmogelijk wordt.

Het gebrek aan zinvolle matching van hun kennis en ervaring met de regio waarin zij worden opgevangen, waardoor de kansen op een opleiding en baan bemoeilijkt worden. En vooral ook het verbod om Nederlandse les te mogen volgen en regulier werk te doen.

Ook dat zijn aspecten die opgelost kunnen worden met kleinschalige opvang en integratie, die lokaal of regionaal ingevuld en georganiseerd wordt. Daarbij kan doorgebouwd worden op eerdere succesvolle experimenten zoals Plan Einstein in Utrecht.