Opinie: Betalen voor koolstof, dat is de sleutel voor een beter klimaat - mits iedereen meedoet

Een gezin dat in staat was om met gemeentesubsidie te investeren in zonnepanelen, houdt geld over op de maandelijkse post energielasten. Wordt daarna de auto de deur uit gedaan om nog duurzamer te gaan leven? Dat zou mooi zijn, maar de kans is groter dat wordt besloten van het extra geld iets leuks te doen (een vliegvakantie, een bootje). De duurzame bedoelingen waren goed, de duurzame effecten vallen tegen.

Kolencentrale Neurath nabij Grevenbroich, Duitsland. Beeld ANP / EPA

Lappendeken

En zo is het ook met het Nederlandse klimaatbeleid: het is een lappendeken van maatregelen die elkaar soms lelijk in de weg zitten. Zo worden in de klimaatnota’s zowel technologiesubsidies als CO 2 -heffing voor de industrie, energiebesparingsverplichtingen en de sluiting van kolencentrales genoemd. Maar een garantie dat hiermee de beoogde broeikasgasemissies flink gaan dalen, bieden ze niet. Zo’n stapeling van maatregelen leidt niet tot wat echt nodig is: een systeembeleid.

OVER DE AUTEURS Jeroen van den Bergh is hoogleraar aan de Vrije Universiteit en de Autonome Universiteit van Barcelona en lid van het Klimaatcrisis Beleid Team. Wouter Botzen is hoogleraar aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht en lid van het Sustainable Finance Lab.

Met losse maatregelen krijg je, onbedoeld, effecten die de netto emissiereductie frustreren. Zo kunnen emissies zich verplaatsen naar andere sectoren vanwege ad-hocsectorbeleid, of ze verschuiven naar andere landen als gevolg van verschillen in nationaal beleid. En doordat het klimaatbeleid onzeker en zwak is, fluctueren de prijzen op de energiemarkten, en dat leidt weer tot onnodig hoge kosten van emissiereductie. Tot slot zijn er nog onbedoelde gevolgen van energiebesparing zonder prijsbeleid: dan lokken de bereikte financiële besparingen weer nieuwe uitgaven en vervuilende activiteiten uit, zie het fictieve gezin hierboven, wat het rebound- of terugkaatseffect wordt genoemd.

Eén instrument

Gelukkig kunnen al deze effecten worden ingedamd met één instrument, namelijk de systeembrede beprijzing van koolstof. Dit reduceert emissies in elke fase van complexe productieketens en ontmoedigt alle emissies in de economie, zowel door producenten als consumenten. Daardoor wordt de pijn gespreid en gedeeld en komt een soepele, maatschappelijk draaglijke transitie naar een koolstofarme samenleving in zicht.

Met koolstofbeprijzing worden bij zowel publieke als investeringsbeslissingen automatisch alle klimaatkosten meegewogen, wat nu niet gebeurt. Koolstofbeprijzing geeft aan hoe schoon of vuil een technologie is, in tegenstelling tot standaarden en verplichtingen. Bovendien levert beprijzing geld op voor de overheid zodat er geen algemene belastinggelden nodig zijn om arme gezinnen voor energiekosten te compenseren.

Door een prijs op elk koolstofatoom te zetten, biedt een koolstofheffing de meest complete en nauwkeurige, en dus effectieve, regulering van CO 2 -emissies. Beprijzing beïnvloedt zowel de aankoop als het gebruik van producten – wat een rem zet op de rebound. Standaarden en subsidies hebben alleen een positief effect op de aankoop, en dus moet je ook koolstofbeprijzing inzetten erna: in de gebruiksfase.

Voor het eerdergenoemde fictieve gezin betekent koolstofbeprijzing dat diensten en producten die tot relatief veel koolstofemissies leiden (bijvoorbeeld een verre vliegvakantie) duurder worden. Voor deze extra kosten wordt compensatie geboden via lagere andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting.

Beprijzing leidt er ook toe dat in de categorie ‘relatief schone technologieën’ de schoonste wordt gekozen. Denk aan zonnepanelen of elektrische auto’s – in de productiefase genereren beide emissies. Beheersing hiervan via systeemwijde koolstofbeprijzing zorgt ervoor dat de relatief vuile variant duurder uitvalt en dus minder aantrekkelijk wordt.

Ook het Parijsakkoord, waarin een enorme diversiteit aan klimaatambities is vastgelegd, toont een vorm van partieel beleid op mondiaal niveau. Geen systeembeleid.

Rijke landen hebben veelal de meest ambitieuze Parijsdoelen. Indien werkelijk geïmplementeerd in consistent beleid, zal de concurrentiepositie van landen met minder ambitieuze doelen erdoor verbeteren. Dan zullen emissies zich verplaatsen naar armere landen, via herschikking van handelsstromen en verplaatsing van bedrijven. Regeringen lijken zich hiervan bewust, want koppelen nauwelijks streng beleid aan hun Parijsbeloftes (zogenaamde NDC’s). Het gevolg is dat landen blijven doormodderen met zwak beleid.

Klimaatclub

De enige oplossing die de wetenschappelijke literatuur biedt, is een klimaatclub van landen met een geharmoniseerd klimaatbeleid. Daarmee omzeil je de typische tekortkomingen van voortgaande mondiale klimaatonderhandelingen (de Conferences of the Parties, COP) onder toezicht van de Verenigde Naties. Aangezien daar alle landen ter wereld meepraten, bepaalt de zwakste schakel – denk aan Rusland, de Arabische oliestaten of China – in sterke mate de onderhandelingsuitkomst.

Deskundigen beschouwen een koolstofprijs ook als beste instrument voor een klimaatclub. De reden is dat het eenvoudig is en duidelijk te vergelijken en harmoniseren tussen landen. Vergelijk dit met het uniformeren van een complex stelsel van sectorale standaarden en adoptiesubsidies tussen meerdere – idealiter alle 195 – landen: dat is ronduit ondoenlijk.

Een landenclub functioneert slechts indien deze haar gezamenlijk beleid kan beschermen tegen zwak beleid ofwel goedkope concurrentie van niet-leden. Daartoe zijn grensheffingen op importen met een hoge koolstofintensiteit nodig. Dat verhoogt ook de druk op de overige landen om toe te treden tot de club. De Europese Commissie heeft onlangs het plan gelanceerd om dergelijke grensheffingen in te voeren.

Minister Jetten

De Nederlandse regering zou, bij monde van minister Jetten, haar invloed kunnen gebruiken om een klimaatclub van ambitieuze landen van de grond te krijgen. Deze kan vervolgens groeien totdat een kritische massa is bereikt. Bovendien zal het positieve druk uitoefenen op toekomstige COP-onderhandelingen zodat die ook meer gericht zullen worden op effectiviteit en harmonisatie van klimaatbeleid. Een dergelijk tweesporenbeleid maximaliseert de druk op de klimaatbeleidsketen.

Voor een snelle energietransitie is de kern een uniforme beprijzing over de gehele linie, zonder enige uitzondering. Infrastructurele investeringen en innovatiesteun hebben een aanvullende rol. Als we deze route niet inslaan, blijven we doormodderen met het huidige partiële klimaatbeleid: dat wordt dan een grote teleurstelling voor de emissiereductie.