Opinie: Bestrijding van ongewenste zwangerschap begint met goede anticonceptie

Vrouwen gaan in Brussel de straat op voor het behoud van het recht op abortus, 8 september 2020.

In de Tweede Kamer wordt donderdag weer gedebatteerd over de beschikbaarheid van de abortuspil bij de huisarts. Ook in deze krant is daar eerder over geschreven. Het is een onderwerp met vele kanten. Er worden goede argumenten gegeven om de mogelijkheden te verruimen voor een vrouw die ongewenst zwanger is.

Wonderlijk is wel dat er nauwelijks aandacht is voor het blijven investeren in toegankelijke, veilige anticonceptie. Anticonceptie en abortuspraktijk zijn twee kanten van dezelfde medaille. Naar schatting een kwart van alle zwangerschappen in de wereld eindigt in een abortus. De mate waarin dit gebeurt of nodig is, is altijd te herleiden tot de omstandigheid of goede anticonceptie beschikbaar en betaalbaar is, en wordt toegepast.

Die omstandigheden zijn heel divers en leiden dus ook tot uiteenlopend, soms verrassend of zelfs ongewenst gedrag. Zo kwam in Japan bijvoorbeeld de anticonceptiepil vele jaren later beschikbaar dan in de rest van de wereld, onder meer vanwege een grootschalige en maatschappelijk gedragen abortuspraktijk. En sinds de introductie van de morningafterpil, die ruim en laagdrempelig beschikbaar is, gebruiken in sommige landen veel vrouwen de morningafterpil niet als noodmaatregel, maar als alternatieve vorm van anticonceptie. Gelet op de risico’s van veelvuldig gebruik van de morningafterpil en de voordelen van de anticonceptiepil, geen gunstige ruil.

Dalende trend

Waarom deze kanttekeningen als we het hebben over de abortuspil bij de huisarts? Verruiming van de abortusmogelijkheden, hoe zorgvuldig ook afgewogen, kunnen gevolgen hebben voor de praktijk van anticonceptie. En dat laatste is toch altijd te prefereren boven een abortus.

Al jaren is de anticonceptiepil in Nederland op zijn retour. Een trend die maatschappelijk mogelijk te verklaren is, maar waarvoor wetenschappelijk weinig goede argumenten zijn. De anticonceptiepil is bewezen effectief en veilig, want een van de best onderzochte farmaceutische producten. Investeringen in alternatieve vormen van anticonceptie, ook voor mannen, blijven daarbij nodig.

Het nadenken over een verantwoorde abortuspraktijk kan niet zonder het blíjven uitdragen dat het voorkomen van een ongewenste zwangerschap begint met veilige en toegankelijke anticonceptie.

Bert Leufkens is emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht, oud-voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en voormalig lid van het wetenschappelijk comité van de EMA (Europees Geneesmiddelenbureau).