Opinie: Bescherming privacy van patiënt moet niet ten koste gaan van de zieken zelf

Na ruim twee jaar covid-19 lijkt de pandemie nu beter onder controle, maar er blijven zorgen. Om tijdig te kunnen anticiperen is vooral veel actuele informatie nodig. Die kan het best worden verkregen via de gegevens van de patiënten zelf. Die gegevens zijn ruimschoots beschikbaar in de elektronische systemen van ziekenhuizen. Toch is het opvallend lastig deze gegevens verzameld te krijgen voor wetenschappelijk onderzoek.

Toeval wil dat vlak voor de pandemie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd ingevoerd. Deze AVG blijkt een remmende werking te hebben op de informatiewinning bij covid-19. Als medische onderzoekers en artsen, samen met de Patiëntenfederatie Nederland, vinden we deze negatieve invloed onwenselijk bij de grootste gezondheidscrisis van de moderne tijd.

Over de auteurs Namens artsen en onderzoekers van het vrijwilligers collectief Covidpredict: Martijn de Kruif, longarts, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen en Martijn Beudel, neuroloog, Amsterdam UMC. In samenwerking met Ildiko Vajda en Marcel Heldoorn namens Patiëntenfederatie Nederland.

Toestemming

Door de invoering van de AVG is het complexer geworden om patiëntgegevens te gebruiken voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Voorheen gold een principe van passieve toestemming onder bepaalde voorwaarden. De AVG voegde daar in 2017 de eis aan toe dat de ‘consument’ ook actieve toestemming gaf voor het ‘hergebruik’ van persoonsgegevens voor secundaire doeleinden. Dat heeft bij veel beroepen gevolgen gehad, maar bij medisch wetenschappelijk onderzoek is deze invloed onevenredig groot.

Bij medisch wetenschappelijk onderzoek hoort uitgebreide informatie over het onderzoek die zowel mondeling als schriftelijk moet worden verstrekt en actieve toestemming moet schriftelijk worden bevestigd na een vastgestelde bedenktijd. Dit is in een normale setting in het ziekenhuis al lastig, maar het werd tijdens de coronacrisis nog moeilijker vanwege de ernstige ziekte van de patiënten, de isolatiemaatregelen en de extreme druk op de zorg. In de praktijk, zeker toen alle handen aan het bed nodig waren, bleek het voor veel ziekenhuizen dan ook vrijwel onmogelijk om deze actieve toestemming voor elkaar te krijgen.

Noodoplossing

Gelukkig was er destijds wel een noodoplossing: er kon een beroep worden gedaan op een ‘Geen-Bezwaar’ regeling, waarbij patiënten informatie kregen dat hun data werden hergebruikt, tenzij ze bezwaar hadden. Bijna niemand had bezwaar en dat hielp de wetenschap toen goed vooruit. Bovendien was er hierdoor nauwelijks ‘wetenschappelijke selectie’, waarbij bepaalde patiëntengroepen meer dan andere konden afzien van deelname en dan voor de wetenschap buiten beeld zouden zijn gebleven.

Al toen de AVG werd ingevoerd, was er veel aandacht voor mogelijke negatieve gevolgen voor medisch wetenschappelijk onderzoek. In de tekst van de wet staan ook veel bepalingen om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Toch is dat helaas niet voldoende gebleken, omdat een van de grootste problemen is dat de juridische interpretatie van de wet aan het werkveld werd overgelaten.

Juridische touwtrekkerij

De minister van Volksgezondheid bepaalde dat ieder ziekenhuis zelf de wet mocht interpreteren. Dit leidde op veel plekken tot juridische touwtrekkerij waarbij soepele en strenge interpretaties tegenover elkaar stonden. De ‘Geen-Bezwaar’-regeling was bijvoorbeeld mogelijk door een uitzondering, waarbij actieve toestemming van de patiënt niet hoefde ‘als dat redelijkerwijs niet mogelijk was’. Zo kon het dus gebeuren dat er in het begin van de pandemie veel ziekenhuizen kozen voor het ‘Geen-Bezwaar’-systeem.

Vanaf 2021, toen vaccinaties beschikbaar werden, overheerste optimisme over de pandemie. Het ministerie veranderde toen van koers door actieve toestemming actief te propageren. In de ziekenhuizen, waar het onverminderd druk bleef, werd hier wisselend gehoor aan gegeven, waardoor er een wirwar van beleid ontstond. Dit heeft een onmiskenbaar negatieve invloed gehad op medisch wetenschappelijk onderzoek.

Geworstel

Veel samenwerkingsverbanden worstelen tot op heden met de verschillende juridische grondslagen waarop patiëntgegevens zijn verzameld. Het afstemmen leidt ook nu nog bij veel onderzoeksgroepen tot aanzienlijke vertragingen en dientengevolge tot verkwisting van subsidiegelden. De oplossing zou moeten liggen in een soepeler interpretatie van de AVG en het opzetten van een actuele nationale database van patiënten met covid-19. Het ministerie heeft met een miljoenenbudget wel een poging gedaan tot zo’n database ( uwgegevens-reddenlevens.nl ), maar actieve toestemming is hier een vereiste en dit project verloopt op zijn zachtst gezegd stroef.

De succesvolste databases tot nog toe zijn vooral spontaan geboren samenwerkingsverbanden die zijn terug te vinden op databronnencovid19.nl, maar die kampen met een toenemend gebrek aan ondersteuning.

Motie-Omtzigt

Ook is het zo dat vervolgonderzoek naar bijvoorbeeld oversterfte door het CBS en het RIVM wordt gehinderd door het niet toegankelijk zijn van de beschikbare data om privacyredenen. Hierdoor kan het onafhankelijke onderzoek, waarover in december 2021 in de Tweede Kamer een motie is ingediend door Pieter Omtzigt, niet gedegen worden uitgevoerd.

Al met al hebben we de afgelopen jaren te maken gehad met twee relatief nieuwe situaties die op gespannen voet met elkaar staan: de invoering van de AVG en een wereldwijde pandemie. Wij vinden dat de interpretatie en misschien ook de wettekst zelf van de AVG aan revisie toe zijn, zodat de medische wetenschap niet wordt tegengewerkt maar gefaciliteerd. Wij pleiten ervoor dat in crisistijd de eis tot actieve toestemming bij medisch wetenschappelijk onderzoek met patiëntgegevens wordt geïnterpreteerd zoals de wetgever het heeft bedoeld: om goed zicht te houden op de medische werkelijkheid van het moment. Aan deze juridische nuance gaat niemand dood, aan covid-19 wel.