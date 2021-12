Opinie: Bescherm het unieke erfgoed van de Nederlandse kerkgebouwen

De Willibrorduskerk te Vierakker, volgens experts een ‘sleutelwerk van de neogotiek’, dreigt te gaan sluiten. Beeld Arjan Bronkhorst

Half november meldde de Volkskrant dat de Willibrorduskerk te Vierakker, in 2009 verkozen tot ‘Mooiste kerk van Gelderland’, binnenkort de deuren zal sluiten. Deze kerk heeft een van de best bewaarde neogotische interieurs in een Nederlandse dorpskerk. In de publicatie Kerkinterieurs in Nederland, het standaardwerk onder redactie van Museum Catharijneconvent en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit 2016, werd de kerk aangeduid als ‘sleutelwerk van de neogotiek’. En toch moest journalist Bert Wagendorp onlangs het nieuws delen van de mogelijke sluiting van deze kerk.

Eerlijk is eerlijk: het kerkbezoek loopt al jaren in rap tempo terug. Het in gebruik houden van kerken terwijl er bij samenkomsten maar een handjevol mensen aanwezig is, is niet realistisch. Maar het is ook een realiteit dat bij verkoop van dergelijke kerkgebouwen schitterende interieurs – gesamtkunstwerken gemaakt door de beste kunstenaars en architecten van hun tijd – worden ontmanteld.

Stukje bij beetje gaat dit unieke erfgoed verloren. Dat moet toch anders kunnen? Als zelfs interieurs, die vijf jaar geleden bijzonder genoeg geacht werden om op de lijst van honderd meest beeldbepalende interieurs in Kerkinterieurs in Nederland terecht te komen, slachtoffer dreigen te worden van de dynamiek in onze samenleving, is het dan geen tijd om een oplossing te bedenken?

Erfgoedinstanties

Wij zijn ons terdege bewust van de complexiteit van het vraagstuk. We leven mee met kerkgenootschappen die geconfronteerd worden met de sluiting van hun gebouw; hoe moeilijk moet dat zijn! We begrijpen de beleidsmakers, de erfgoedambtenaren, de omwonenden en erfgoedinstanties. De afgelopen jaren trokken vertegenwoordigers van al deze partijen – op instigatie van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) - samen op in het Programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Alle betrokkenen erkennen het belang van religieuze interieurs. Begin dit jaar zei de minister: ‘Kerkinterieurs zijn niet beschermd zoals de gebouwen dat zijn, maar daar is wel enorm veel moois te zien. Laten we die met elkaar in de etalage zetten. En laten we zorgen dat het niet uit elkaar gaat, dat mooie interieurs bij elkaar blijven.’

De dreigende wolken die zich boven Vierakker samenpakken, bewijzen dat we nu niet voldoende ondernemen om de gebouwen te beschermen en te behouden. Er moet boter bij de vis. En zo moeilijk hoeft dat niet te zijn. We geven drie opties.

Financiering

Als samenleving kunnen we ervoor kiezen de meest waardevolle interieurs wettelijk te beschermen, zoals we dat voor gebouwen al decennia doen. Daarbij hoort een navenante financiering. Voor een beschermingswaardig interieur moet de eigenaar instandhoudingssubsidie kunnen aanvragen.

Als onze nieuwe minister voor cultuur het pad van wettelijke bescherming niet kiest, pleiten wij voor een andersoortige herziening van de subsidiëring van kerkelijke monumenten. Dat is optie twee. Religieus gebruik is de beste garantie op voortbestaan van dit erfgoed en bovendien draagt dit gebruik bij aan de erfgoedwaarde. Nu besluiten kerkelijke gemeenschappen om een ‘sleutelwerk’ te verkopen en een veel minder waardevol gebouw en interieur in religieus gebruik te houden.

Vanwege de financiële verplichting die deze belangrijke, maar vaak ook dure en onhandige gebouwen met zich meebrengen, begrijpen wij deze keuze erg goed. Met een subsidie op voortgezet religieus gebruik van ‘sleutelwerken’ wordt men in staat gesteld deze te behouden en te laten functioneren in de context waarvoor deze gemaakt zijn.

Beeldbepalend

En dan optie drie: wanneer de minister zich niet wil wagen aan financiering van kerkelijk gebruik, dan pleiten wij voor de oprichting van een nationale organisatie die het beheer en behoud van beeldbepalende kerkgebouwen en –interieurs kan overnemen. Kerkgebouwen kunnen als godshuis dienstdoen of een andere functie krijgen.

Op provinciaal niveau hebben dit soort organisaties hun grote waarde inmiddels ruimschoots bewezen. Maar grote delen van ons land vallen buiten de scope van de bestaande stichtingen. Wij zijn groot voorstander van het versterken van de bestaande provinciale organisaties en het oprichten van een nieuwe stichting, zodat zij gezamenlijk kunnen zorgdragen voor behoud van de meest waardevolle kerkinterieurs van ons land.

Ons pleidooi is duidelijk: zoals het nu gaat, lukt het niet de belangrijkste religieuze interieurs voor onze kinderen en kleinkinderen te behouden. Over honderd jaar kijkt men terug op hoe onze generatie omgegaan is met deze enorme uitdaging. We moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat men dan vraagt: ‘Waarom deden ze in vredesnaam niets?’

James Kennedy is hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis, Universiteit Utrecht en ambassadeur Programma Toekomst Religieus Erfgoed, Anique de Kruijf is afdelingshoofd Erfgoed in Kerken en Kloosters, Museum Catharijneconvent, Karel Loeff is directeur Erfgoedvereniging Heemschut, Marieke van Schijndel is directeur Museum Catharijneconvent.