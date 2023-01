Opinie: Bescherm het slachtoffer en beperk daarom juist zijn rechten in het strafproces

Advocaat Sebas Diekstra (rechts) komt met nabestaanden aan bij de rechtbank in Almelo, waar verdachte Kenzo K. terechtstaat. Beeld Vincent Jannink / ANP

Het was een bijzondere zittingsdag, die 28ste november 2022 bij de rechtbank in Almelo. Niet zozeer vanwege de feiten, al logen die er niet om. Kenzo K. stond terecht voor het doden van twee vrouwen en het beschieten van een derde met een kruisboog.

Maar het was toch vooral de rechtbankvoorzitter die de aandacht trok. Deze ontnam de slachtoffers en nabestaanden het woord tijdens hun slachtofferverklaring, omdat ze te fel van leer trokken tegen de verdachte. Die moest immers nog veroordeeld worden.

Ze mochten bijvoorbeeld niet zeggen dat hij een ‘monster’ was, slechts dat hij zich ‘monsterlijk had gedragen’. En zo moesten de slachtoffers eerst met een rode pen door hun tekst voordat ze deze konden voordragen. Dat de verdachte volgens hen de daad met voorbedachten rade had gepleegd en dat hij bewust drugs had gebruikt om de moorden te plegen, bleef overigens onweersproken.

Verlies van naaste

Het ingrijpen van de rechtbankvoorzitter in Almelo staat haaks op de actuele praktijk in rechtszalen van Nederland waarin slachtoffers steeds meer te zeggen krijgen. Dat deze tijdens een zitting hun kant van het verhaal mogen vertellen, is te prijzen. Het helpt hen ook bij de verwerking van een gewelddadig incident of het verlies van een naaste.

Maar de laatste jaren wordt die rol van de slachtoffers wel erg groot. Ze gaan tegenwoordig in op de psyche van de verdachte, doen een voorstel voor de strafmaat, of schelden er emotioneel op los. Begrip daarvoor, maar deze inbreng van slachtoffers hoort niet in een strafproces thuis. Toch zijn rechters doorgaans huiverig om in te grijpen.

Dat zouden ze wel moeten doen. De persoon aan wie de tirade gericht is, is immers nog maar een verdachte die ook nog kan worden vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging, terwijl de omstandigheden tijdens het delict heel anders kunnen zijn geweest dan slachtoffers en nabestaanden voor ogen hebben.

Geestelijke stoornis

Kruisboogschutter Kenzo K. was, zo blijkt uit het vonnis, bijvoorbeeld geen berekenende moordenaar die onder invloed van drugs de meest vreselijke dingen deed. Hij kreeg ook geen gevangenisstraf maar tbs, omdat hij een geestelijke stoornis heeft. Alcohol en drugs hebben tijdens het delict geen rol gespeeld, oordeelden de rechters. Toch een heel ander verhaal. De tirades van de slachtoffers waren dus gericht tegen een patiënt die nodig behandeld moet worden.

Niet alleen zou er kritisch naar de inhoud van slachtofferverklaringen moeten worden gekeken, maar ook naar de plek van het slachtoffer tijdens het proces. Letterlijk. Zo mochten de ouders van de misbruikte en gedode Nicky Verstappen in 2020 bij de rechtbank hun slachtofferverklaring voorlezen vanachter de katheder waar de officier van justitie later zijn straf zou eisen. Symbolischer kon het bijna niet. En in hoger beroep in dezelfde zaak vielen de advocaten-generaal de ouders van Nicky emotioneel in de armen. Alsof zij de dader hadden vervolgd uit naam van de nabestaanden, terwijl ze toch echt de Staat der Nederlanden dienen.

Een nieuw fenomeen dook op in de zaak tegen de vrachtwagenchauffeur die afgelopen oktober is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het doodrijden van een motoragent. In de Rotterdamse rechtszaal was een heus altaartje voor hem ingericht, met zijn helm, baret en foto. Dat kan en mag overal, maar niet in de rechtszaal, waar het gaat om de verdachte en het strafbare feit. Het slachtoffer heeft zeker een rol, maar hoort nooit het middelpunt zijn.

Geboeid binnendragen

Toch worden zijn rechten de komende maanden verder versterkt, als de Wet uitbreiding slachtofferrechten wordt uitgerold. Verdachten kunnen dan worden verplicht om op zitting te verschijnen als slachtoffers hun verklaring voorlezen. Hoe gaat dat in de praktijk? Worden weigerachtige verdachten geboeid binnengedragen?

En dan krijgen slachtoffers ook nog spreekrecht bij de zittingen waarop later de eventuele verlenging van de tbs-maatregel wordt besproken. Dat zijn vaak ingewikkelde beraadslagingen tussen juristen en behandelaars waarin het resultaat van de therapie en het gevaar voor de samenleving worden bepaald. Wat kan hier de inbreng van het slachtoffer op zitting zijn, die géén expertise heeft maar wel emotioneel is betrokken?

De afgelopen jaren hebben juristen vaker gewaarschuwd dat met deze ontwikkeling het strafproces uit balans raakt waardoor ook de rechten van de verdachte worden geschaad. Onbelicht is gebleven wat die enorme uitbreiding van rechten eigenlijk voor de slachtoffers en nabestaanden zelf betekent, voor de mensen die van de een op andere dag zijn geconfronteerd met een vreselijk delict in hun persoonlijk leven?

Morele druk

Hebben die slachtoffers wel baat bij een heftig protesterende verdachte die geboeid hun verklaring moet aanhoren? Zijn zij geholpen als vele jaren na het delict de verlenging van de tbs van de dader moet worden besproken? Kunnen ze wel weigeren te verschijnen, of is de morele druk te groot om er álles aan te doen om te voorkomen dat de dader vrij komt, ook als dat tien of twintig jaar na die traumatische ervaring is?

Juist om slachtoffers te beschermen en hen weer perspectief te bieden, zouden hun rechten beperkt moeten blijven tot één persoonlijke verklaring voor de rechtbank over wat hun is aangedaan of overkomen. Daarna zouden zij zich kunnen richten op hun herstel of een leven met een groot verdriet. Dat alles wel in het vertrouwen dat de staat waakt over een onafhankelijke rechtspraak en een goed detentie- en behandeltraject.