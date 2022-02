Opinie: Benieuwd of je werkomgeving giftig is? Wie Joris Luyendijk boekt, weet het zeker

Beeld ANP

De afgelopen dagen kon je niet om Joris Luyendijk heen. Ik had nog nooit van hem gehoord totdat het boek De zeven vinkjes voorbijkwam. Ik las zijn boek, verschillende columns, zijn opiniestuk en het interview in de Volkskrant. Ik bekeek meerdere berichten op sociale media en was op afstand aanwezig bij zijn boekpresentatie. Ik ben gewaarschuwd dat er een kans bestaat dat onderstaande tekst tegen mij kan werken. Ik zou kunnen overkomen als een gefrustreerde vrouw. Ik voel ook zeker een stukje frustratie of misschien is dat wel mijn ego.

Net als Luyendijk ben ik geen diversiteit & inclusie-expert en zeker geen privilege-ervaringsdeskundige, maar inmiddels wel een zevenvinkjesexpert. Zo snel gaat dat.

Techsector

Wat betreft diversiteit en inclusie in de techsector, je hebt daar nog altijd te maken met 85 procent mannen. De afgelopen maanden heb ik mij rot gezocht naar een manier om die 85 procent mannen aan te spreken. Dat Luyendijk dit wel lijkt te lukken, voelt dubbel. Aan de ene kant weet ik dat het juist goed is dat ook de groep die ik niet kon bereiken nu wel het verhaal wil horen. Aan de andere kant: ik had het verhaal ook zelf wel willen vertellen. Met als kanttekening dat er waarschijnlijk toch niet naar werd geluisterd. Daar heb je blijkbaar een Joris voor nodig.

Wat is het dan dat schuurt? Waarom kan ik niet gewoon blij zijn dat het verhaal van discriminatie en kansenongelijkheid nu bij veel meer mensen bekend is. En dat we eindelijk weten wat het precies inhoudt als bedrijven zeggen voor de ‘beste persoon’ te gaan tijdens een sollicitatieproces? Dat komt waarschijnlijk door de intentie achter Luyendijks verhaal. Een verhaal dat ook tijdens zijn boekpresentatie vergeven was van aannames en neerkijken op mensen. Zo vertelde hij dat Hugo de Jonge geen zeven vinkjes heeft. En dat hij daar blij mee was. Alsof hij zich niet kon voorstellen dat zo iemand in zijn groep zou horen. ‘Altijd als ik Rutte hoor, dat hij voor kwaliteit gaat, dan moet ik altijd aan Hugo de Jonge denken’, zei hij lachend.

Verdienmodel

Na het lezen van de columns van Aaf Brandt Corstius, Marcel van Roosmalen, Özcan Akyol en Erdal Balci kan ik niets anders concluderen dan dat dit verhaal is opgeschreven met een verdienmodel in het achterhoofd. Waarschijnlijk heeft Luyendijk 2,5 jaar geleden eens gekeken op Google Trends en daar gezien dat bepaalde onderwerpen steeds belangrijker worden. Ik kan mij voorstellen dat hij een aantal boeken en blogs heeft gelezen over het onderwerp. Het was net in de tijd dat hij mislukte bij The Guardian. Dat zit hem hoog, blijkt ook wel bij zijn boekpresentatie.

Zomaar uit het niets laat hij een filmpje zien waarin hij te zien is met het logo van The Guardian erbij. Je moet je voorstellen dat de zeven vinkjes nooit mislukken. En tijdens het lezen van alle informatie over discriminatie, kansenongelijkheid en de witte onschuld kan hij ineens de schuldige van dit mislukte avontuur aanwijzen. Dat was niet zijn eventuele gebrek aan talent of misschien zijn arrogantie. Nee, het kwam omdat hij zelf niet uit het Verenigd Koninkrijk kwam en daardoor een bepaalde cultuur miste; en natuurlijk native taalkennis.

Dat hij deze problemen in Egypte en Libanon (plaatsen die hij maar al te vaak aanhaalde) niet had, dat vergeten we even voor het gemak. Hij spreekt natuurlijk vloeiend Arabisch en weet alles van die cultuur. Ineens ‘begreep’ hij wat de mensen met minder vinkjes meemaakten op kantoor. Het marketingmodel begon te draaien en samen met Vincent Rietbergen van multimedia-initiatief het Haagsch College werd er natuurlijk direct gekeken of ook dit boek omgezet kon worden naar een lezing.

De afgelopen dagen hoor ik steeds vaker dat diversiteit & inclusie-professionals en ervaringsdeskundigen bepaalde opdrachten niet meer worden gegund, omdat deze bedrijven liever Luyendijk hebben. En ik weet waarom. Luyendijk vertelde het namelijk zelf tijdens zijn boekpresentatie. Terwijl D&I-professionals zeggen wat niet goed gaat en daarbij hun eigen, soms schrijnende, ervaringen vertellen, gooit Luyendijk het over een andere boeg. Hij zorgt ervoor dat de hogere managers tijdens zijn lezing tegen hun ‘onderdanen’ kunnen vertellen dat zij inderdaad bij de zeven vinkjes horen.

Benauwde mannen

Deze mannen waren wat benauwd geworden na al het nieuws over vrouwenquota, machtsmisbruik en Black Lives Matter. Hun hele leven hebben ze namelijk gehoord dat ze het neusje van de zalm zijn. Dat kwam de laatste tijd op losse schroeven te staan. Maar tijdens de lezing van Luyendijk is dat gevoel weer helemaal terug.

Luyendijk vertelde trots dat de zeven vinkjes erna gingen wandelen met mensen met minder dan zeven vinkjes. Gewoon, om even te horen hoe dat is. ‘Wij moeten geholpen worden om te snappen wat het inhoudt om gediscrimineerd te worden’, vertelde hij tijdens zijn boekpresentatie. Laten we trouwens ook de vrouwen met zes vinkjes niet vergeten. Ze hebben er misschien geen zeven vanwege het vrouw-zijn, toch hebben ze hetzelfde pad bewandeld als de mannen met zeven vinkjes. Ze zitten in dezelfde bubbel en begrijpen net zo weinig van mensen met minder vinkjes.

Ondanks dat hij een paar keer aangaf zeker geen diversiteit & inclusie-specialist te zijn (want daar moest je lang op studeren) gaf hij maar al te graag antwoord op vragen die hij met zijn huidige kennis helemaal niet kan beantwoorden. Maar een man met zeven vinkjes laat zich daardoor niet tegenhouden. Het is alleen jammer dat ook voor dit onderwerp iemand met zeven vinkjes alle ruimte inneemt en veel mensen dat ook nog eens toejuichen.

Zelf denk ik dat we eindelijk een Key Performance Indicator (variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren, red.) hebben waaraan we kunnen afmeten of een bedrijf een giftige werkomgeving is. Wat dat is? Zodra ze een lezing van Joris boeken. Dat heeft namelijk niets te maken met diversiteit, inclusie en kansengelijkheid, maar alles met personen met zeven vinkjes die zich trots voelen als een aap (een zilverruggorilla, volgens Joris) met zeven lullen.

Chantal Schinkels is auteur van De IT girl.