Opinie: Belastingontwijking leren scholieren al op school bij Bedrijfseconomie

De invoering van de Mammoetwet in 1968 markeerde een omslag in het denken over wat de functie van onderwijs voor leerlingen op HBS-niveau zou moeten zijn en wat men met het onderwijs wil bereiken. Vóór invoering van de wet werd de HBS vooral gezien als eindonderwijs. Leerlingen werden voorbereid op kantoorwerkzaamheden en het curriculum was sterk gericht op schoolvakken die relevant waren voor het functioneren binnen een kantooromgeving, zoals boekhouden en handelsrekenen.

De Mammoetwet daarentegen ging uit van de gedachte dat iedere leerling recht heeft op het best denkbare onderwijs. Onderwijs moet van algemeen vormende aard zijn en de beste voorbereiding vormen voor eventueel vervolgonderwijs. Het aanleren van technische kennis en vaardigheden blijft essentieel, maar niet als doel op zich. Centraal is het streven leerlingen op te voeden tot volwaardige burgers, die in staat zijn hun verantwoordelijkheid te nemen als deelnemers aan een steeds complexere maatschappij, die aan snelle veranderingen onderhevig is.

Over de auteur Jeffrey Bouwer is vakdidacticus bedrijfseconomie en leraar bedrijfseconomie.

Weinig oog voor de eisen

De transitie van beroepsgericht naar algemeen vormend onderwijs is bij de meeste vakken gelukt. Bij Bedrijfseconomie is het echter misgegaan. Omdat men twijfelde aan de algemeen vormende waarde van dit vak, was er voor dit vak geen plaats ingeruimd in de oorspronkelijke plannen van 1968. Ook in het zogenoemde plan de Tweede Fase (1998) was er geen ruimte voor Bedrijfseconomie.

Dankzij een lobby van belanghebbende leraren is het alsnog in het curriculum opgenomen. In plaats van het vak grondig op de schop te nemen, zijn de leraren Bedrijfseconomie op enkele kleine veranderingen na op de oude voet doorgegaan.

In 2014 werd door commissie-Arnoud Boot het vakprogramma herzien. Daarbij greep de commissie helaas te veel terug op achterhaalde opvattingen over het vak en had men weinig oog voor de eisen van algemene vorming.

Een voorbeeld is het onderdeel Erven en Schenken. Positief is dat leerlingen kennis opdoen en inzichten en vaardigheden krijgen aangereikt die belangrijk zijn voor het maatschappelijk functioneren van leerlingen. Maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat Erven en Schenken in andere opzichten tekortschiet.

Eigen begrafenis

Zo is het deelvak Erven en Schenken niet voor iedereen relevant. Veel leerlingen die dit vak volgen, zullen al opgelucht zijn als hun nalatenschap na een leven lang hard werken te zijner tijd groot genoeg zal zijn om de uitgaven van de eigen begrafenis te dekken. Alleen leerlingen uit de gegoede milieus hebben wat te verdelen bij overlijden van naasten.

Men kan twisten over de bezwaren die kleven aan het onderdeel Erven en Schenken, maar zeker is dat dat de wijze waarop het wordt onderwezen indruist tegen opvattingen die momenteel in de maatschappij leven. Zo wordt in opgave vier van het VWO-examen van mei 2022 aandacht besteed aan de schenking, die echter louter wordt benaderd als fiscaaltechnisch probleem. Leerlingen worden gevraagd welke wijze van schenken fiscaal voor de schenker het meest voordelig is: een eenmalige schenking van tachtigduizend euro of tien jaarlijkse schenkingen van achtduizend.

Het minimaliseren van belastingbetaling wordt expliciet als norm gehanteerd. Het onderwijs zou juist de ethische context moeten bieden, naast de letterlijke toepassing van fiscale regels. Zeker in een tijd waarin de roep om belastingontwijking aan te pakken, steeds luider klinkt.

De eis van algemene vorming waaraan ook het onderdeel Erven en Schenken moet voldoen, vereist een bredere aanpak dan tijdens lessen en in examenstof wordt geboden. Zoals dit vak nu wordt ingevuld, hoort het niet thuis in het voortgezet onderwijs.

Interpretatie van de wet

Op dit moment is het signaal aan havo- en vwo-leerlingen dat belastingconstructies die de fiscale last verlichten, algemeen zijn aanvaard. Dat is zorgwekkend. Veel van deze leerlingen zullen in hun latere leven als accountant, advocaat of fiscalist voor de vraag komen te staan of het hun primaire taak is de wet zo te interpreteren, dat zij voor hun cliënten het maximaal haalbare fiscale voordeel kunnen behalen. Een lastig dilemma, dat bij het ontbreken van ethisch perspectief in het onderwijs maar al te snel tot de keuze zal leiden slimme belastingconstructies te bedenken, die het grootst mogelijke voordeel opleveren.

Als we belastingontwijking in de toekomst echt willen aanpakken, zullen wij ook in het onderwijs leerlingen moeten doordringen van het feit dat het interpreteren van fiscale regels en het opzetten van belastingconstructies met als enige doel het minimaliseren van de belasting uit den boze is. Als het vak Bedrijfseconomie geen aandacht besteedt aan deze ethische aspecten, voldoet het niet aan de eisen van algemene vorming en hoort het vak niet thuis op havo en vwo.