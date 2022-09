Opinie: Belasting betalen is leuk én belangrijk: zo betalen we de Prinsjesdag-plannen

Beeld Rhonald Blommesteijn

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.’ Met die slagzin trad de Belastingdienst de burger de afgelopen decennia tegemoet. Zo’n droogstoppelige benadering van belastingheffing kunnen we ons niet langer permitteren, daarvoor is het te belangrijk. De plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert, kunnen per slot van rekening alleen gerealiseerd worden dankzij belastingen. Juist nu moeten we werken aan een klimaat waarin het betalen van belasting leuk en belangrijk wordt. Een belastingparadijs, maar dan anders.

Ferd Grapperhaus, van 1967 tot 1971 staatssecretaris van Financiën en vader van de oud-Justitieminister, kenschetste belasting als een individueel offer voor een collectief doel. Hij vond een van de oudste voorbeelden daarvan in het meer dan vierduizend jaar oude Gilgamesj-epos. Koning Gilgamesj verplichtte zijn onderdanen tot de bouw van een immense muur om de stad Uruk in Zuid-Mesopotamië (het huidige Irak), als verdediging tegen aanvallen van buitenaf.

Dijken

Een vergelijkbaar voorbeeld van Nederlandse bodem vormen de dijken als verdediging tegen het water. Bescherming van eigendom, openbare orde en gezondheidszorg het gaat erom veilig en gezond samen te kunnen leven en dat vergt offers van de individuen in die samenleving.

Over de auteur Martin Lambregts is officier van justitie bij het Functioneel Parket, een landelijk onderdeel van het OM, dat gespecialiseerd is in fraudezaken.

Toch wordt belastingheffing door de meesten niet ervaren als een offer voor een collectief doel, maar als aantasting van privé-eigendom en zuurverdiende centen door een grijpgrage fiscus. Wie belastingheffing zo ervaart, verliest uit het oog dat die centen mede konden worden verdiend dankzij de bescherming van Vadertje Staat; die verlangt kost en inwoning van zijn burgers. Daarnaast is het betalen van belasting een kwestie van solidariteit en empathie. Ik betaal belasting zodat mijn buurjongen naar speciaal onderwijs kan en de weduwe verderop een nabestaandenuitkering krijgt. Belasting is een vorm van beschaving.

Maatstaf voor democratie

De Amerikaanse filosoof Noam Chomsky gaat zelfs zover te stellen dat de dag waarop iedereen zijn belastingaangifte moet indienen, een maatstaf is voor hoe democratisch een samenleving is. In een echte democratie is die dag een feestdag. De burgers brengen dan het geld bij elkaar voor de programma’s die ze samen hebben gekozen. In India, getalsmatig de grootste democratie ter wereld, wordt sinds 2010 elk jaar op 24 juli Aaykar Diwas gevierd: ‘Inkomstenbelastingdag.’ Met daaromheen een campagne om het betalen van belasting als burgerschapsplicht te bevorderen. Van belasting betalen kan je dus een feestelijk moment maken.

In eigen land viel er de afgelopen jaren helaas niet veel te vieren op dit vlak. Onder aan de sociaal-economische ladder werden tienduizenden gezinnen de ellende in gestort in het zich voortslepende toeslagenschandaal. Boven aan diezelfde ladder bevinden zich de allerrijksten waarover het CPB afgelopen maart rapporteerde dat zij een stuk minder belasting betalen dan altijd werd aangenomen; de sterkste schouders dragen niet de zwaarste lasten.

‘Fuck de fiscus’

De Amsterdamse punkrockband Hang Youth bezong die ongelijkheid jaren eerder al in wat hun populairste nummer is geworden, getiteld ‘Belastingdienst’. Dat eindigt scherp met de kreet ‘fuck de fiscus’. De fiscus moet dus van ver komen, maar komen moet hij – en wel nu.

Want dat de plicht tot het betalen van belasting samen met de dood de twee zekerheden in het leven zijn, zoals het standaardgrapje luidt, is de vraag. De afkalvende rechtstaat in de VS en een oorlog op Europees grondgebied laten zien dat een goed functionerende democratische rechtsstaat geen eeuwige zekerheid is (ook Uruk ging ooit ten onder). Tel daarbij op de vele uitdagingen waar de samenleving voor staat – die van het klimaat voorop. Om die te overwinnen zijn individuele offers en solidariteit essentieel. Schrijver Rutger Bregman vatte het zo samen tijdens het World Economic Forum in 2019: we moeten het hebben over ‘taxes, taxes, taxes’.

Cijfers overtuigen in dit verband misschien nog het meest, in een land dat BV Nederland als bijnaam heeft. 100 miljard dollar per jaar zou het kosten om de biodiversiteit op aarde te redden, volgens een berekening uit 2019 van een groep wetenschappers. Tegelijkertijd lopen overheden wereldwijd jaarlijks 130 miljard euro aan belastinginkomsten mis als gevolg van belastingfraude door de extreem rijken, zo becijferde de Franse econoom Gabriel Zucman. Elke rekenaar begrijpt: de belastingmoraal en bestrijding van belastingontduiking kunnen wel een boostershot gebruiken.

Kortom: leuker moeten we het maken, en belangrijker.