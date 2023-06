Opinie: Bekijk migratie eens vanuit een breder perspectief, kabinet

Premier Mark Rutte tijdens een werkbezoek aan asielzoekers die worden opgevangen in Holland Casino te Utrecht. Beeld ANP / Robin van Lonkhuijsen

‘Kom eens op voor je eigen mensen!’, zo kreeg Mark Rutte afgelopen zaterdag op het VVD-congres naar zijn hoofd geslingerd. Het ging, zoals bekend, om de niet nagekomen belofte om ‘de instroom’ van asielzoekers aanzienlijk te verminderen. Als het betreffende VVD-lid daarmee bedoelde dat de aantallen in het afgelopen half jaar niet substantieel zijn gedaald, dan heeft hij gelijk.

Zo hebben zich de eerste vier maanden van dit jaar ongeveer evenveel asielzoekers gemeld als in dezelfde periode van het vorig jaar, toen op 31 december de teller uiteindelijk op zo’n 35 duizend stond. Maar de verhitte gemoederen waren hoogstwaarschijnlijk ook te wijten aan de voorspelling uit de losse pols van de IND dat de aantallen in dit jaar tot 70 duizend zouden verdubbelen.

Over de auteur

Leo Lucassen is directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Hoe dan ook, met zijn belofte maakte premier Rutte zich op twee manieren kwetsbaar. Om te beginnen heeft hij weinig mogelijkheden om de aantallen te beïnvloeden. Die worden namelijk primair bepaald door wat er in conflictgebieden gebeurt. Denk aan Syrië, van waaruit vóór 2013 nauwelijks iemand in Europa aanklopte. Bovendien hebben mensen het recht hier asiel aan te vragen.

Geldverslindende grensbewaking

De enige knop waar politici aan kunnen draaien, is de sinds twintig jaar sterk uitgebreide en miljarden euro’s verslindende grensbewaking, met als doel mensen te verhinderen een asielaanvraag op het territorium van een EU-lidstaat in te dienen. En nauw daarmee verbonden het opsluiten van mensen in kampen als Moria op het Griekse eiland Lesbos. Zoals bekend heeft dit vooral een markt voor mensensmokkelaars gecreëerd en geleid tot tienduizenden ‘grensdoden’, zowel in de Middellandse Zee als in de Sahara.

Dat Ruttes belofte als een boemerang zou terugkeren, was dan ook te verwachten. Zijn nieuwe verzekering dat er binnen enkele weken maatregelen volgen die het aantal aanvragen substantieel zullen doen dalen, moet dan ook met een korreltje zout worden genomen. Ook nu donderdag in Luxemburg een principeakkoord is gesloten tussen de lidstaten. Niet alleen zal het zeker nog een jaar duren voordat dit beleid wordt geïmplementeerd (als het Europees Parlement er al mee akkoord gaat), maar of het echt iets gaat oplossen is nog maar de vraag.

Want de bereidheid van landen van herkomst (of vertrek) om asielzoekers zonder papieren of met weinig kans op een status zomaar terug gaan nemen is bijzonder gering. Tenzij de EU daar fors voor gaat betalen, met als gevolg grove schendingen van de mensenrechten, zoals de pogroms op Afrikaanse migranten in Tunesië een paar maanden geleden. Nog afgezien van de vraag hoe lang je mensen in Italië –inclusief kinderen met hun ouders – in grenskampen mag opsluiten. Een vergelijkbaar beleid in Australië werd onlangs nog vernietigend gekarakteriseerd als ‘wreed, peperduur en ineffectief’.

Zuid-Europa als vluchtelingengetto

En wat de ‘gedwongen solidariteit betreft’, dat lijkt mooi, maar het is niet onvoorstelbaar dat veel landen, ook Nederland, hun afgesproken aandeel deels gaan afkopen, waardoor Italië, Spanje en Griekenland worden opgescheept met grote aantallen mensen die weliswaar een status hebben, maar geen mogelijkheid een normaal nieuw leven op te bouwen, zoals het Vluchtelingenverdrag voorschrijft. Kortom, Zuid-Europa als vluchtelingengetto.

Een dergelijk scenario sluit naadloos aan bij de opstelling van Rutte in oktober 2013 toen hij zijn weigering om vluchtelingen uit Zuid-Europa over te nemen toelichtte met de van weinig solidariteit getuigende uitspraak: ‘Tsja, dat is dan gewoon pech voor hun. Landen hebben vóór- en nadelen van hun ligging.’

Als leider van een liberale partij had hij ook kunnen benadrukken dat veel vluchtelingen juist mensen zijn met lef, initiatief en doorzettingsvermogen die heel graag in een democratische staat een nieuw bestaan opbouwen. Allemaal kenmerken die het gemiddelde VVD-lid toch zouden moeten aanspreken. En dat geldt ook voor de onmiddellijke toegang tot de arbeidsmarkt, die eerder wel aan de ‘ontheemde’ Oekraïners werd gegund.

Krimpende en vergrijzende bevolking

Hieruit voortvloeiend zou hij de asieldiscussie kunnen verbinden met het veel bredere vraagstuk van de krimpende en vergrijzende bevolking en de steeds groter wordende tekorten op de arbeidsmarkt. Want wat we nu zien is dat we nu mensen op zee laten sterven, terwijl er tegelijkertijd in Europa bijna anderhalf miljoen werkvergunningen worden afgegeven voor tijdelijke arbeidskrachten uit Azië (tot Mongolië, Nepal en Thailand aan toe).

Er is dan ook veel voor te zeggen om ‘migratie’ in een veel bredere context te bespreken en het niet te vernauwen tot asielzoekers, die – of ze nu als zielig of gevaarlijk worden afgeschilderd – primair als een last worden afgeschilderd. Ontwerp een veel proactiever integratiebeleid voor kansrijke asielzoekers en statushouders. En houd eens op met het eindeloos vertragen en frustreren, en daardoor vernietigen, van menselijk kapitaal uit angst voor de ‘aanzuigende werking’.