Opinie: Behandel Syriëgangers met dubbele nationaliteit niet anders dan de rest

Twee vrouwen lopen door het Koerdische detentiekamp al-Hol. Beeld AFP

In december werd Sadaf S. in haar cel op de terroristenafdeling in Zwolle bezocht door twee ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek die met haar kwamen praten over de praktische details van haar uitzetting naar Afghanistan. S. is een vrouwelijke Syriëganger die oorspronkelijk zowel de Nederlandse als Afghaanse nationaliteit bezat. In 2020 wist zij te ontsnappen uit het Koerdische detentiekamp al-Hol en meldde zij zich bij een Nederlands consulaat in Turkije.

Haar verwachting was dat zij na het uitzitten van een straf in Nederland hier weer een tweede kans zou krijgen. Dat pakte anders uit; de IND heeft haar in december de Nederlandse nationaliteit ontnomen met de bedoeling haar uit te zetten naar het land van haar tweede nationaliteit: Afghanistan.

Over de auteur

Ad Corten is oprichter van Platform Kinderen terug uit het Kalifaat. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Ondanks kritiek van strafrechters, NCTV, ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Reclassering Nederland en enkele burgemeesters van grote gemeenten, houdt minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) vast aan haar beleid om voor terrorisme veroordeelden met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap te ontnemen en hen daarna uit te zetten naar het land van hun tweede nationaliteit. Bij gedetineerden met alleen de Nederlandse nationaliteit gebeurt dit niet, omdat zij anders statenloos worden.

Gelijke wijze behandeld

Het verschil in behandeling tussen gedetineerden met dubbele nationaliteit (van allochtone afkomst) en die met alleen de Nederlandse nationaliteit is echter in strijd met artikel 1 van de Grondwet, dat zegt dat alle inwoners van Nederland in gelijke gevallen op gelijke wijze behandeld moeten worden.

Nederland is vanwege het verschil in behandeling van Syriëgangers van allochtone en autochtone afkomst al op de vingers getikt door de VN die dit beschouwen als een vorm van discriminatie. De minister ligt hier echter niet wakker van omdat zij zich in haar beleid gesteund weet door rechtse partijen en het CDA, mijn eigen partij.

Linkse oppositiepartijen durven het onderwerp in de Kamer niet ter sprake te brengen omdat zij weten dat een motie wordt weggestemd zolang het CDA, dat een sleutelpositie heeft bij de stemming, het huidige beleid blijft steunen.

Dictatuur van de meerderheid

Maar ergens klopt dit natuurlijk niet; zelfs bij een meerderheid in de Tweede Kamer moeten de rechtse partijen en de minister zich aan de Grondwet houden. Die is juist bedoeld om burgers te beschermen tegen de dictatuur van de meerderheid. In het boek Animal Farm van George Orwell waren het de varkens die met de listige slogan ‘alle dieren zijn gelijk maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere’ de onderdrukking van de andere dieren probeerden te rechtvaardigen.

In de Tweede Kamer zijn het de rechtse partijen en het CDA die een soortgelijke redenering toepassen bij de ongelijke behandeling van teruggekeerde IS-vrouwen van allochtone afkomst. Maar wanneer deze partijen vinden dat Nederlanders van allochtone afkomst anders behandeld kunnen worden dan autochtone Nederlanders, zullen zij eerst de Grondwet op dit punt moeten zien te wijzigen.