Opinie: Behandel beurspromovendi als gelijkwaardige werknemers en geef ze een fatsoenlijk salaris

Studenten op het sciencepark bij de Universiteit van Amsterdam, 2023. Beeld (c) Raymond Rutting

Recent is er landelijk aandacht geweest voor de wenselijkheid van het aanstellen van Chinese beurspromovendi aan Nederlandse universiteiten. Reden hiervoor is de ‘lange arm’ van Beijing, die niet alleen de vrijheid van deze promovendi aantast, maar ook botst met Nederlandse belangen. Er is echter weinig tot geen aandacht geweest voor de behandeling van deze (en die uit andere landen) promovendi door de Nederlandse universiteiten. Deze verdient namelijk bepaald geen schoonheidsprijs.

Het is een ongemakkelijke waarheid dat er in de academische wereld een duidelijk verschil bestaat tussen promovendi die officiële werknemers zijn van universiteiten en promovendi die via een beurs worden gefinancierd. Beurspromovendi, ook wel bekend als ‘zelfgefinancierde’ promovendi, hebben vaak grotendeels dezelfde verantwoordelijkheden als werknemers, maar zonder dezelfde arbeidsrechten en arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat ze geen aanspraak kunnen maken op de rechten en voordelen die werknemers wel hebben, zoals ziekteverlof, pensioenregelingen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Minimumloon

Dit is niet alleen onrechtvaardig, het is ook in strijd met de afspraken in de cao van universiteiten over de functie en beloning van promovendi. Deze afspraken gelden namelijk alleen voor officiële werknemers en niet voor beurspromovendi. Dit is vooral problematisch omdat veel beurspromovendi in feite hooggekwalificeerde werknemers zijn, met een afgeronde Master-opleiding en soms zelfs al enige jaren werkervaring. Toch verdienen ze vaak nog geen minimumloon en hebben ze nauwelijks rechten.



Deze onrechtvaardige situatie is extra schrijnend omdat universiteiten zelf actief studenten aanmoedigen een Master-opleiding te behalen en daarmee hun kansen op een goede baan en een goed salaris te vergroten. Maar voor veel beurspromovendi is het tegenovergestelde het geval: ondanks hun kwalificaties en harde werk verdienen ze nog steeds niet genoeg om rond te komen, laat staan om te sparen voor de toekomst.

Goedkoop

Het is begrijpelijk dat universiteiten graag beurspromovendi aantrekken, omdat ze goedkoper zijn dan werknemers en toch hoogwaardig onderzoek kunnen leveren. Hiermee kunnen wetenschappers aan de eisen voldoen om veel werk te publiceren. Maar dit mag niet ten koste gaan van de rechten en het inkomen van deze werknemers. Het is belangrijk dat universiteiten erkennen dat beurspromovendi werknemers zijn en hen behandelen zoals werknemers, met alle bijbehorende rechten en voordelen.

Als academici is het niet alleen onze taak hoogwaardig onderzoek en onderwijs te leveren, maar ook om ervoor te zorgen dat onze collega’s in onze branche eerlijk en fatsoenlijk worden behandeld.