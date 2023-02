Opinie: Balloncrisis toont aan dat we de stratosfeer als geopolitieke ruimte hebben onderschat

Leden van de Britse Women's Auxiliary Air Force (WAAF) repareren een beschadigde ballon (februari 1940). Beeld Getty Images

Het zal niemand ontgaan zijn dat een Chinese ballon ter grootte van drie autobussen dagenlang over het Amerikaanse luchtruim zweefde. Een Amerikaanse straaljager schoot de ballon op 4 februari uit de lucht. Tussen 10 en 12 februari schoten de Amerikanen in samenwerking met de Canadezen andere objecten van verschillende vormen en maten uit de hogere atmosfeer. Daarnaast werden andere ballonnen gesignaleerd, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Ineens staan de ogen van de Noord-Amerikaanse defensiesystemen gericht op een luchtlaag die we nog wel eens willen vergeten.

De Britse krant The Guardian vroeg zich af of de ‘tweede era van de ballon’ is aangebroken. De vraag is echter of dat eerste tijdperk wel is afgelopen, en of achter de ballon niet een veel grotere en tot nu toe onzichtbare infrastructuur schuilt. De tocht van het Chinese ballon -vooropgezet of niet – laat namelijk vooral zien hoe ernstig we de stratosfeer als geopolitieke ruimte hebben onderschat.

Over de auteur Robert-Jan Wille is NWO-veni onderzoeker Duitse ballonmeteorologie rond 1900, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.

De stratosfeer spreekt minder tot de verbeelding dan de ruimte en de cybersfeer. Het is niet dat we de lucht totaal negeren, maar het publiek is vooral bekend met de laag dichtbij de aarde: het medium voor vliegtuigen, drones, virussen, CO 2 , en niet te vergeten het dagelijkse weer.

Onzichtbaar

Maar de stratosfeer is voor het grote publiek onzichtbaar. Dat is jammer, want sinds de ontdekking van die stratosfeer, in 1902, door de Duitser Richard Assmann en de Fransman Léon Teisserenc de Bort zijn meteorologen gaan beseffen hoe belangrijk die laag is, zowel voor de wetenschap als voor de geopolitieke verhoudingen.

Met weerballonnen hebben de grote mogendheden in het eerste decennium van de 20ste eeuw geprobeerd een internationaal grootschalig meetprogramma op poten te zetten. De vooroorlogse hoop was dat met genoeg over de gehele wereld simultaan gelanceerde ballonnen een driedimensionale kaart van de atmosfeer gemaakt kon worden. Dat was een publieke zaak: met name in de jaren voor de ‘radiosonde’ loofden meteorologen beloningen uit voor teruggestuurde instrumenten, nodig voor het aflezen van de data.

Maar de wereldoorlog militariseerde de atmosfeer in zijn geheel. Waar Franse en Duitse meteorologen tot aan 1914 samenwerkten en gezamenlijk weerballonnen oplieten, werden deze ballonnen tijdens de Eerste Wereldoorlog oorlogsinstrumenten, om de juiste condities voor mosterdgasaanvallen te kunnen voorspellen.

Hevige oosterstorm

Aan de vooravond van die oorlog waren er al publieke spanningen. De afhankelijkheid van plotselinge weersveranderingen leidde tot problemen. Zo stortte op 1 februari 1902 na een hevige oosterstorm een Duitse ballon neer bij Antwerpen. De paniek was vooral groot bij kapitein Hans Bartsch von Sigsfeld, die in uniform was, en die koste wat kost wilde vermijden in dergelijke kledij boven het Franse luchtruim terecht te komen. De kapitein overleefde de noodlanding niet; de meereizende meteoroloog Franz Linke speelde later een belangrijke rol in de Duitse luchtvaartmeteorologie. Ongelukken als deze spoorden meteorologen aan nóg meer data te verzamelen over de windstromingen in de lucht, ook de hogere luchtlagen die bemande ballonnen niet konden bereiken.

Sinds 1902 is de stratosfeer voor meteorologen én militairen een nieuwe belangrijke ruimte geworden, zeker na de uitvinding van het vliegtuig. Ballonnen bleven een belangrijke rol spelen. Tussen de twee wereldoorlogen ontdekten Japanse en Duitse meteorologen met weerballonnen op grote hoogte de aanwezigheid van straalstromen, oftewel jetstreams. Dat was een belangrijk gegeven. Het Oostenrijkse leger had in de oorlog met Venetië al in 1849 geëxperimenteerd met ballonnen met explosieven eraan.

Op basis van nieuwe atmosferische kaarten liet het keizerlijke Japanse leger tussen 1944 en 1945 duizenden ballonnen op met bommen eronder, de zogenaamde fu-go’s, als wraak voor eerdere Amerikaanse luchtbombardementen op Tokio. Via de naar het oosten bewegende jetstreams over de Stille Oceaan bereikten honderden ballonnen de VS en Canada. Uiteindelijk vond er slechts één incident plaats met zes burgerdoden, maar de symbolische dreiging was groot.

Goedkoper dan satellieten

De stratosfeer is dus niet alleen belangrijk voor het verzamelen van atmosferische data, maar ook van militaire data. Hierbij speelt een grote rol dat ballonnen goedkoper zijn dan satellieten. Tegelijkertijd staan ze ook dichterbij dan satellieten en kunnen ze beter inzoomen. Een derde factor is dat de ruimte – mede dankzij bedrijven als die van Elon Musk – steeds ‘voller’ raakt, met steeds meer risicovol puin. Uitwijken naar de stratosfeer kan dan lonend zijn.

Het opvallende is, zo constateerde de New York Times recentelijk al, dat de ‘vrije atmosfeer’ veel drukker is dan we denken, en dat daarin de Amerikanen (zowel overheid als particulier) daar vaak zelf aan bijdragen. We moeten ons niet blindstaren op die ene Chinese ballon, zo schrijft de krant.

We moeten ons daarbij realiseren dat de stratosfeer al heel lang een onzichtbare geopolitieke ruimte is. Hoog tijd om de politiek van die luchtlaag in kaart te brengen.