Opinie: Autoluw en leefbaar wonen. Utrecht weet nog niet hoe, met 100 duizend mensen erbij

Voormalige Defensieterrein in Utrecht waar huizen gebouwd (gaan) worden. Beeld ANP

Als straks alle besluiten door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, heeft de stad Utrecht dit najaar een primeur: je komt dan alleen in aanmerking voor een woning als je je auto inlevert. Maar kan dat juridisch? Utrecht wil tot 2040 100 duizend extra inwoners in de stad huisvesten en daartoe de woningbouw zo sterk verdichten, dat in nieuwe ‘maatwerkgebieden’ geen plaats is voor een eigen auto. Wie daar wil wonen, wordt geacht afstand te doen van de auto.

Je kunt inderdaad afstand doen van je auto, maar niet van de burgerlijke vrijheden die bezit en gebruik van een auto mogelijk maken. Met de ‘maatwerkgebieden’ maakt de gemeente de uitoefening van die vrijheden onmogelijk: je kunt je later niet bedenken.

Juridisch is er geen bezwaar tegen het streven naar een autoluwe stad. Maar zolang de vrije mobiliteitskeuze aan de burger is voorbehouden, is de parkeer­behoefte legitiem. Zodra de bestuursrechter of een beroepsinstantie oordeelt dat de gemeente de parkeernorm onjuist vaststelt, moet de parkeerbehoefte binnen de betreffende gebieden worden opgelost.

In het in Utrecht veelbesproken ‘maatwerkgebied’ Merwedekanaalzone is dan plaats voor 6 duizend woningen, niet voor de gewenste 10 duizend. De uitvoering van huidige besluiten zou stilgelegd moeten worden. Het plan voor de toekomst, de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, omvat meerdere hoogstedelijke ‘maatwerkgebieden’. Ook die moet dan worden herzien.

Een ‘autoluwe’ stad staat in veel partijprogramma’s. Dat daarvoor inwoners voortaan dicht opeengepakt in woontorens moeten wonen, met ingeperkte mobiliteitsvrijheden, dat heeft de Utrechtse kiezer overvallen. Een groep inwoners wil een referendum tegen de extreme verdichting van woningbouw. Deze groep maakt zich zorgen over de leefbaarheid van de stad en zet vraagtekens bij de voorspelde groei van het aantal inwoners.

Voor de woningnood biedt het huidige beleid geen oplossing: ook zonder parkeerplaats is huisvesting in de Merwedekanaalzone voor de meeste woningzoekenden onbetaalbaar (zie Hollandse Zaken, NPO2, 24/7). De verkiezingen van maart 2022 bieden een nieuwe gemeenteraad gelegenheid tot een algehele herbezinning. De ontwikkelingen in Utrecht worden nauwlettend gevolgd door andere gemeenten met hoogstedelijke ambities.

Sake Hogeveen is betrokken inwoner van Utrecht.