Opinie: Assad doodde al talloze burgers, toch gaan mensen op vakantie naar Syrië

Ruim tien jaar geleden gingen Syriërs de straat op om een einde te eisen aan het terreurbewind waaronder de bevolking al een halve eeuw zuchtte. De beulen van het regime, gespecialiseerd in het tot zwijgen brengen van andersdenkenden, maakten van deze vreedzame opstand een bloedige burgeroorlog. Doordrenkt met bloed van eigen burgers verloor Syrië een half miljoen mensen door artillerie, luchtaanvallen en chemische wapens – ingezet door Bashar al-Assad, met steun van Rusland en Iran. Ruim de helft van de bevolking is ontheemd en met een bescheiden schatting van acht miljoen vluchtelingen in het buitenland, heeft de terreur van Assad impact tot ver buiten de eigen landsgrenzen.

Dat weerhoudt een groeiend aantal influencers op sociale media en reisbureaus in het Westen (ook in Nederland) er niet van reizen te promoten in gebieden die in handen zijn van Assad. Tegen betaling worden visa verstrekt aan toeristen, met behulp van het regime. En ook al beweren deze influencers dat ze neutraal zijn, toch worden ze door Assad gebruikt om de bloedvlekken op zijn blazoen weg te poetsen.

Volslagen duisternis

Dit gebeurt terwijl Europese landen net zijn begonnen met het zetten van serieuze stappen om de beulen van Assad voor het gerecht te brengen en zo, na een decennium van volslagen duisternis, weer wat licht te brengen onder de Syriërs. In Duitsland en Nederland staan Assads beulen voor de rechter en sommigen zijn al tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld wegens marteling, verkrachting en moord. Hoe heeft Assad dan baat bij toeristen en influencers die naar Syrië komen?

Student politicologie Sophie Fullerton schreef in The New York Times dat ‘na de val van Aleppo, zes jaar geleden, het regime heeft geprobeerd internationale journalisten te rekruteren om zijn imago op te poetsen’, met hulp van de Syrisch-Britse schoonvader van Assad, Fawaz al-Akhras. Die aanpak werkte averechts omdat het regime niet in staat bleek het politieke verhaal de gewenste draai te geven. Op dat moment besloot het regime zich voor de broodnodige hulp tot niet-politieke influencers te wenden, aldus Fullerton.

Soft power

Dit fenomeen heeft een lange geschiedenis. In Making the World Safe for Dictatorship toont politicoloog Alexander Dukalskis aan hoe dictators publiciteitscampagnes en ‘soft power’ gebruiken om dissidenten het zwijgen op te leggen en het narratief in zowel binnen- als buitenland naar zich toe te trekken. Na de Syrische opstand van 2011, zo stelt Dukalskis, ging het bewind van Assad Syrische activisten in het buitenland die de misdaden van het regime openbaar maakten, met de dood bedreigen.

In diezelfde periode benadrukte Bashar al-Ja’fari, de Syrische ambassadeur bij de Verenigde Naties, de rol die de Europese jeugd kon spelen bij het bevorderen van ‘het besef van wat waar Syrië zich voor gesteld zag’. Daarmee probeert het regime de eigen versie van de oorlog te promoten en de eigen misdaden onder het tapijt te vegen.

Terwijl Assad probeert om het wereldwijde publiek te paaien met een nieuw discours, blijft in het Arabisch alles bij het oude. Tijdens zijn overwinningstoespraak in 2017 zei Assad: ‘We hebben onze beste jongeren verloren en onze infrastructuur, maar we hebben er een gezondere en minder verdeelde samenleving mee gewonnen.’ Rond dezelfde tijd gaven Assads milities aan Syrische vluchtelingen het advies nooit terug te keren en dreigden daarbij: ‘De regering kan jullie vergeven, maar wij nooit.’

Bedwinger van het terrorisme

Tien jaar burgeroorlog en de eis tot politieke veranderingen van de Syriërs hebben niets opgeleverd. De Syriërs wilden dat Assad het land zou verlaten, maar in plaats daarvan moesten zij vluchten. De veerkracht van het regime steunt nu op Assads vermogen een verhalen op te dissen waarin Syrië wordt afgeschilderd als een veilig land en hijzelf als de bedwinger van het terrorisme. Dat heeft ertoe geleid dat normalisering van de betrekkingen met Assad de politieke norm is geworden in het Midden-Oosten, in een poging om het zinkende bewind drijvend te houden.

Intussen waart het spookbeeld van miljoenen vluchtelingen door de regio en de rest van de wereld. Vluchtelingen die in tegenstelling tot influencers niet naar Syrië kunnen, tenzij er garanties zijn op een politieke deal waarbij het bewind van Assad voorgoed het veld ruimt. Het voortbestaan van dat bewind is een tikkende tijdbom die de hele regio eens te meer kan doen ontvlammen. Als er niets gebeurt, is het een kwestie van tijd voordat de hopeloze toestand van vluchtelingen in de omringende landen leidt tot een politieke explosie. Net zoals de betrokkenheid van Palestijnse vluchtelingen bij de burgeroorlogen in Jordanië en Libanon vijftig jaar geleden, zal het feit dat Syrische vluchtelingen niet terug naar huis kunnen, grote gevolgen hebben voor de regio.

Srebrenica

Met zijn wreedheid heeft Assad Syrië bijgeschreven in de geschiedenisboeken, naast Srebenica, Rwanda en Cambodja. De Syriërs vragen zich af of het bewind van Assad ooit zal worden berecht zoals dat met andere terreurregimes is gebeurd, terwijl Assad probeert zijn misdaden af te doen als niet meer dan een voetnoot bij de geschiedenis.

Nu er steeds meer autoritaire regimes opkomen en Rusland oorlog voert in Oekraïne, lijkt Assads gok voorlopig meer kans van slagen te hebben. Daarbij verlenen toeristen en influencers hem een onschatbare dienst, omdat zij Assads huidige positie van paria in het Westen ondermijnen. Als ze zich daarvan bewust zijn, zijn ze kwaadaardig. Zo niet, dan zijn ze dom. Hoe dan ook, niets rechtvaardigt het bezoeken van de puinhopen die ooit voor Syriërs een thuis waren noch het naar de mond praten van een regime dat heeft gezworen ze nooit te laten terugkeren.

