Opinie: Asielakkoord van kabinet is D66 onwaardig en een schandalige knieval voor rechts-populisten

Politieagenten verwijderen tenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De ernst van de situatie in Ter Apel is ondertussen voor iedereen overduidelijk. Dat mensen in Nederland buiten moeten slapen vraagt uiteraard om een reactie van het kabinet, en die is er nu eindelijk. Het asielakkoord dat nu in het kabinet is gesloten en waar D66 haar handtekening onder zet, slaat de plank echter volledig mis. Het pakt de kern van de huidige problematiek niet aan en voorkomt vergelijkbare drama’s in de toekomst dus niet.

Het akkoord is bovendien een gemiste kans om nu de stap vooruit te maken die de Nederlandse asielopvang juist nodig heeft. Met dit akkoord geeft D66 toe aan populistische schreeuwlelijken in het asieldebat en conservatieve stuiptrekkingen binnen dit kabinet.

Over de auteurs Joris Hetterscheid is de huidige voorzitter van de Jonge Democraten. Kalle Duvekot is de aanstaande voorzitter van de Jonge Democraten.

De schande van Ter Apel is al veel langer gaande dan de afgelopen weken. Al jarenlang verscheen rapport na rapport over de misstanden in de asielopvang. Al veel langer slapen mensen in Ter Apel buiten. Dat er door het kabinet nu pas gehandeld wordt, lijkt dus eerder uit schaamte voor de actuele kritiek dan uit onvrede over het gevoerde beleid te zijn. Daar waar regeren vooruitzien zou moeten zijn, is het verworden tot reageren.

Symptoombestrijding

Nu zou dat minder erg zijn als de maatregelen die nu worden genomen daadwerkelijk afdoende zouden zijn in het aanpakken van de problemen in de asielopvang. Wat nu wordt gedaan is echter, in het beste geval, symptoombestrijding, en zou op de lange termijn zelf nog meer schade kunnen berokkenen.

Het probleem in Ter Apel is namelijk ingewikkelder dan ‘er zijn te veel mensen’. In vergelijking met het begin van deze eeuw en 2015 is de migratiestroom die nu naar Nederland komt niet uitzonderlijk hoog. De diepere oorzaak is dat we in Nederland niet van eerdere crises hebben geleerd en nog steeds geen humane asielopvang hebben opgetuigd.

In plaats van terug te vallen op de vertrouwde vluchtheuvels van het al jaren lang conservatieve asielbeleid, had D66 juist nu voor een vooruitstrevende, progressieve en toekomstbestendige visie moeten strijden. Meer regie nemen in het huisvesten van statushouders om zo de lasten eerlijk te verdelen, meer geld naar COA en IND en veel meer permanente aanmeldlocaties. In plaats daarvan wordt het probleem van lange procedures nu aangepakt met nog langere procedures.

Gezinshereniging

Het beleid van de afgelopen jaren heeft alleen maar gedraaid om het zoveel mogelijk afschrikken van vluchtelingen, en in plaats van dat om te gooien gaat het kabinet daar nu alleen maar meer op inzetten. Dat er nu een paar extra locaties bijkomen is mooi, maar de schandalige stop van gezinsherenigingen doet alle humane vooruitgang die daarmee wordt gedaan vrijwel te niet. Het tegenhouden van immigratie als antwoord op elke kink in de kabel in de asielopvang mag niet langer de reflex zijn van onze politici. We kunnen in Nederland meer mensen opvangen, op een manier waarmee we er allemaal op vooruit gaan. Daar is alleen wel politieke wil voor nodig, en die ontbreekt in dit kabinet.

Uiteindelijk blijven Nederlanders die geloven dat onze asielopvang humaner kan en moet, mensen die geloven dat goede asielopvang een essentiële bijdrage aan onze toekomst biedt, gefrustreerd achter. De mensen die dit soort crises aangrijpen om hun rechts-conservatieve nevenmotieven waar te maken, in plaats van daadwerkelijk iets voor mensen in nood te doen, lijken opnieuw gewonnen te hebben.

De zorgen die wij hadden over de conservatieve wolk boven dit kabinet lijken op het gebied van asiel werkelijkheid te worden. Gelukkig groeit de kritiek op dit plan binnen alle coalitiepartijen. Die kritiek is terecht en moet ook door D66 worden gehoord. Dit asielakkoord is een progressieve partij onwaardig en een schandalige knieval voor rechts-populistisch opportunisme. Wij weten dat wij binnen D66 niet alleen zijn als we oproepen om zo snel mogelijk met een échte oplossing te komen.