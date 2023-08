Opinie: Artsen, neem kritiek op de pil serieus en denk met vrouwen mee over veilige alternatieven

Studenten nemen een kijkje in de ‘anticonceptiecamper’ van de Rutgers stichting, tijdens de introductieweek voor studenten in Leiden. Beeld Bart Maat / ANP

Apotheker Nicole Hunfeld schrijft dat steeds meer vrouwen stoppen met het gebruik van de anticonceptiepil. Ze verbindt dit aan onjuiste informatie over negatieve effecten van de pil op sociale media. Het aantal pilgebruikers neemt inderdaad al een aantal jaren af, maar tegelijkertijd groeit het aantal vrouwen met een spiraaltje. Dit kan er ook op wijzen dat veel mensen overstappen naar een andere veilige anticonceptiemethode, die beter bij hen past.

Dit artikel benoemt een probleem dat vaker in het nieuws komt: steeds meer mensen halen informatie over anticonceptie en hormonen van sociale media. Dit illustreert niet alleen hoe jonge mensen zich informeren over anticonceptie, maar ook dat zij deze informatie mogelijk elders (nog) niet gekregen hebben.

Over de auteur

Margot Morssinkhof is promovendus bij het Amsterdam UMC en OLVG, en doet onderzoek naar de effecten van geslachtshormonen op depressie.

Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de Nederlandse anticonceptie-starters het belangrijk vindt om geïnformeerd te worden over mogelijke bijwerkingen. Echter, minder dan 40 procent was tevreden met de informatie die ze van hun huisarts kregen. Jongeren informeren elkaar dus meer over anticonceptie, wat het risico van verspreiding van onjuiste informatie over de pil en andere anticonceptiemethoden met zich meebrengt.

Modern feminisme

Deze beweging heeft ook een link met modern feminisme: er is een groeiende groep die het gebruik van de pil niet meer als de norm beschouwt, en die in groeiende mate zelf op zoek gaat naar de beste anticonceptiekeuze. Het is essentieel dat jonge mensen weloverwogen keuzes kunnen maken op basis van juiste informatie over veiligheid en bijwerkingen van verschillende anticonceptiemethoden. Tegelijkertijd moeten we de pilgebruikers die negatieve effecten rapporteren niet negeren: zij verspreiden niet per definitie onjuiste informatie, maar delen simpelweg hun eigen ervaringen.

Hoewel de anticonceptiepil een grote sociale verandering teweeg heeft gebracht, is er pas recentelijk meer onderzoek gedaan naar de effecten op mentaal welzijn. Onderzoeken uit Denemarken en Engeland wijzen uit dat het starten met de pil, zelfs moderne varianten met lagere doses en andere werkzame stoffen, mogelijk invloed heeft op depressieve klachten.

Rol van huisarts

Deze effecten zien onderzoekers vooral bij jongere gebruikers en in de eerste twee jaar. Daarna neemt het toegenomen risico op depressie af, maar dit kan ook komen omdat vooral de vrouwen met bijwerkingen stoppen met de pil: dit wordt ook wel de healthy user bias genoemd. Dit soort onderzoek heeft ook geleid tot aanpassingen in medische richtlijnen voor huisartsen. Hierin wordt nu wordt benadrukt dat huisartsen na drie maanden pilgebruik opnieuw aandacht zouden moeten besteden aan mogelijke bijwerkingen, inclusief stemmingsklachten.

Hoewel sommige pilgebruikers positieve effecten ervaren, zoals stabielere stemmingen of lichtere menstruaties, zijn er ook gebruikers die meer stemmingsklachten ervaren. Het is echter nog onduidelijk wie een hoger risico heeft op dergelijke klachten bij pilgebruik. Factoren zoals het type pil of een voorgeschiedenis van premenstruele klachten zouden een rol kunnen spelen, maar hier is nog geen onderzoek naar gedaan.

Veilige alternatieven

Voor artsen, ouders en jonge mensen die op zoek zijn naar geschikte anticonceptie, is het cruciaal om genuanceerde en kloppende informatie te hebben. De effecten van de pil kunnen voor verschillende mensen anders zijn, en een polarisatie in het debat, waarbij de pil ofwel positief ofwel negatief wordt voorgesteld, is niet constructief.

Artsen zouden open moeten staan voor het bespreken van bijwerkingen van anticonceptie, zodat ze ook mee kunnen denken over veilige alternatieven. Om ervoor te zorgen dat jonge mensen weloverwogen keuzes maken voor hun anticonceptie en welzijn, moeten we dus samen zorgen voor meer kennis, meer nuance en meer dialoog over de pil.

Lezersbrief Eindelijk geen stress meer

Goede actie om de opinie van apotheker Nicole Hunfeld over de antipilbeweging een plek te geven. Haar conclusie onderschrijf ik: ga het gesprek met uw dochters en zonen aan. Mijn kleinkinderen lezen de Volkskrant niet en kijken wel TikTok. Aan alle 40plus-ouders: deel mijn ervaringen met uw antipildochters. Geboren in 1950 heb ik de ellende van slechte anticonceptie meegemaakt. En ik maakte de stress mee van een zich ontwikkelende veilige anticonceptie. Met 21 jaar werd mij ‘Lyndiol 2,5’ voorgeschreven, een pil met grote hoeveelheden oestrogeen en progesteron. Die pil ‘viel niet goed’. Ik keerde verdrietig terug bij mijn huisarts en zei dat ik de pil niet meer nodig had omdat ik prikkelbaar was en geen zin in seks meer had. Ik kreeg een preek: ‘Als je man chocoladevla wil terwijl jij daar niet van houdt, geef je hem toch ook chocoladevla?’ Ik zocht een andere huisarts. Die gaf mij een pil met een zo laag mogelijke dosis hormonen. In latere jaren werd mij om medische redenen respectievelijk een ­Dacron-schildje en spiraaltje voorgeschreven. Het eerste bleek niet veilig en werd uit de handel genomen. De spiraal, geplaatst na de geboorte van mijn eerste kind, bleek bij een controle niet goed te zitten. Een test wees uit dat ik zwanger was. Maar ik wilde al in de toekomst een tweede kind, aanvaardde de zwangerschap, en kreeg alsnog een miskraam. Nadat ik later toch mijn tweede kind kreeg, droeg ik nog jaren een spiraal, met angst in mijn hart. Tot er een driefasenpil kwam. Helaas verdroeg ik die niet vanwege de hormoonspiegelwisselingen en de hevige migraines die het gevolg waren. Ik moest dus ‘dealen’ met de stress van temperatuurmethode en condooms. Gelukkig kwamen er daarna ‘hormonaal uitgebalanceerde pillen’ op de markt. Wat een vooruitgang: geen stress meer!

Gemma Jonker, Amsterdam