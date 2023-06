Opinie: Architecten en andere ruimtelijke ontwerpers zijn gebaat bij nationaal instituut

‘Nee, natuurlijk is dit onderwerp niet te politiek gevoelig om te bespreken!’

Oktober 2022: na lang aandringen zit ik aan tafel bij de wethouder Ruimtelijke Ordening in Maastricht. Samen met de projectmanager van de aanbesteding rondom Landbouwbelang in Maastricht, bespreken we de mijn inziens weinige publieke consultatie in deze aanbesteding.

Het Landbouwbelang is een gemeentelijk monument dat twintig jaar geleden is gekraakt, na dertig jaar leeg te hebben gestaan. Sinds de kraak is het ontwikkeld tot een instituut in de alternatieve cultuur in Maastricht, waar een voedselbank is gehuisvest, evenals een weggeefwinkel, evenementenhallen, oefenruimtes, ateliers en een aantal woningen. Maar twee weken geleden is de aanbesteding gegund en het terrein verkocht. De levendige en maatschappelijk betrokken plek moet plaats maken voor voornamelijk luxe appartementen.

Over de auteur

Art Kallen is architect. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

In een stad die moeite heeft om jongeren te behouden, zou je verwachten dat deze ontwikkeling tot een urgent debat leidt. Maar in gesprek met verschillende partijen in Maastricht kreeg ik keer op keer te horen dat het onderwerp te politiek gevoelig is om aandacht aan te schenken. Zelfs de geografische buurman van Landbouwbelang, Bureau Europa – nota bene een platform voor design en architectuur –, vindt het thema te gevoelig om aan te snijden binnen hun muren.

Het gevolg is dat de discussie rondom Landbouwbelang beperkt is gebleven; over de plannen is tot aan de gunning enkel achter gesloten deuren gesproken door gemeente en marktpartijen.

Als jonge architect heb ik, samen met anderen, de afgelopen drie jaar verschillende routes bewandeld om de discussie aan te wakkeren rondom de toekomst van deze bruisende kraak. Helaas bleek dit een lange gang met dichte deuren. Tot het moment dat het ‘te laat in het proces is’, wordt debat buiten de deur gehouden. Maar het blijkt zo makkelijk nog niet om als architect actief deel te nemen aan dergelijk debat.

Het proces rondom Landbouwbelang is namelijk niet uniek, maar eerder kenmerkend voor de positie van het ruimtelijk ontwerpveld in Nederland. Te vaak zijn ontwerpbureaus enkel betrokken als uitvoerende partij, in plaats van een partij die de weg wijst. Volkskrant-redacteur Kirsten Hannema stelde in de krant van 31 mei de vraag waarom architecten zich stil houden. Voor mij leidt de situatie in Maastricht tot de vraag of we als ruimtelijk ontwerpers in Nederland wel de juiste middelen en kanalen hebben om ons te mengen in het debat rondom ruimtelijke ontwikkeling ? . Want is de ruimtelijk ontwerpsector wel voldoende georganiseerd om ambities te stellen, in plaats van te volgen? De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) laat in ieder geval zien dat het geen brede blik heeft om integraal ‘van stoel tot stad’ te kijken.

Wat een versnipperde sector nodig heeft is een landelijk instituut waar de verbeeldingskracht omtrent de ruimte in Nederland gebundeld wordt. Het kan een instituut opleveren dat meedenkt en agendeert rondom de grote transities. Maar ook een instituut dat juist oog heeft voor de kleine transities en de lokale kwaliteiten. Te denken valt aan het stem geven aan unieke woonvormen die zich ontwikkelen in lokale context, maatschappelijke functies die hun plek in de stad moeten bevechten, of bijvoorbeeld de druk tussen wonen, werken en natuur in of aan de rand van stad en dorp kan bevragen.

Op dit moment worden plannen, ideeën en meningen over ruimtelijk Nederland vanuit alle kanten afgevuurd. In de praktijk is echter te zien dat het speelveld rondom ruimtelijke ontwikkeling grotendeels wordt bepaald door overheden en ontwikkelende partijen. Overheden zetten de lijnen uit: op grote schaal door Rijk en Provincies en de specifieke kaders, zoals de aanbesteding rondom Landbouwbelang, door lokale overheden.

De ontwikkelende partijen hebben daarnaast met hun financiële kracht een enorme machtspositie. Zij bepalen voor een groot deel hoe we wonen en voor welke doelgroepen wordt gebouwd. Zo wordt een diversiteit van woonvormen, zoals in Landbouwbelang, direct geschrapt in het gegunde plan van de ontwikkelende partijen.

In dit speelveld mist de ruimtelijke ontwerpsector een zekere kracht. Onze kennis is weinig georganiseerd; het moet van de markt zelf komen. En dat gebeurt absoluut. Initiatieven te over: van het Ministerie van Maak!, een initiatief waar 100 ontwerpbureaus een locatie toegewezen kregen waar ze tienduizend woningen moesten inbedden, tot Operatie Wooncoöperatie, een project dat de gemeenschappelijke wooncoöperatie onderzoekt als uitweg uit de ‘wooncrisis’.

Het gevaar bij het ‘aan de markt overlaten’ is echter dat het losse initiatieven blijven die zeer afhankelijk zijn van de initiatiefnemers. Daarnaast schuilt er een gevaar in het onbetaalde werk dat zo de sector binnenkomt, zoals bij het Ministerie van Maak waar alle bureaus kosteloos hun ideeën aanleverden.

Kennis en ambitie vanuit de vakgemeenschap laten samenkomen in een nationaal platform zou de ruimtelijke sector kunnen steunen in het agenderen, bediscussiëren en initiëren van onderwerpen en projecten die ruimtelijk Nederland vooruit helpen. Door georganiseerd te zijn als sector kunnen we de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid veel meer laten meetellen in de ‘strijd om ruimte’ die nu gaande is in Nederland.

Een onafhankelijk nationaal instituut dat oog heeft voor stad en land; voor Randstad en niet-Randstad; voor verleden, heden en toekomst. Het heeft verdacht veel weg van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), dat in 2009 is opgegaan in het Nieuwe Instituut en nu door het leven gaat als erfgoedinstelling. Willen we sturen op ambitie vanuit de ruimtelijke sector, dan is nu het beste moment om te leren van het verleden en een dergelijk instituut op te tuigen.

Als een minister van Ruimtelijke Ordening terug kan keren, zou een instituut als het Nederlands Architectuurinstituut toch ook moeten kunnen terugkeren? Dan kunnen we eindelijk weer discussies over politiek gevoelige onderwerpen aankaarten.