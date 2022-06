Opinie: Arbeidsmigranten worden als tweederangsburgers behandeld. Daar kunnen we nú wat aan doen

Arbeidsmigranten in hun 'Mobile Home' in Venray, een luxe-optie geregeld door een kennis. Beeld Marcel van den Bergh/Volkskrant

Tienduizenden EU-arbeidsmigranten houden onze economie draaiende. In de kassen van het Westland, de distributiecentra van de supermarkten en op de bouwplaatsen van onze nieuwe woningen. Veel arbeidsmigranten zelf zijn echter overgeleverd aan de grillen van huisjesmelkers en malafide uitzendbureaus. Ze worden beroerd betaald, uitgebuit en wonen op elkaar gepakt in slechte woningen. En als werkgevers arbeidsmigranten niet meer nodig hebben en afdanken, vinden we hen terug in schuurtjes en portieken waar ze zich warm houden met gammele kacheltjes. Dat heeft ook weer grote invloed op de bewoners van de kwetsbare buurten waar arbeidsmigranten ‘wonen’.

Overal ontstaan verliezers, zou je zeggen. Behalve de partijen die deze mensen uitbuiten; zij strijken met de winst. Het doet ons als verantwoordelijk wethouders pijn. Het is niet alleen dweilen met de kraan open, de kraan gaat steeds verder open. Zolang de oorzaken van overbewoning en overlast niet bij de bron worden aangepakt, lopen de problemen met arbeidsmigranten onze steden over de schoenen.

Meer over de auteurs Richard Moti is wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam. Martijn Balster is wethouder Wonen, Wijken en Welzijn in Den Haag.

Noodkreet

In de noodkreet van de arbeidsinspectie over de situatie van deze arbeidsmigranten schuilt dan ook veel leed. Het kabinet zet weliswaar stappen in de juiste richting, maar die stappen zijn bij lange na niet voldoende. Bovendien vordert de wetgeving niet snel genoeg om de arbeidsmigranten nu in het nauw zitten én onze inwoners van de toch al kwetsbare wijken, te helpen. Gemeenten doen intussen wat ze kunnen om de ergste misstanden tegen te gaan. Zowel in de wijken zelf als in samenwerking met alle partijen, ook de private sector. Ze proberen met hen invulling te geven aan goed werkgeverschap zodat rechten (en plichten) van arbeidsmigranten beter worden geborgd. Maar de steun van het Rijk is op alle fronten nodig.

Huurprijs

Arbeidsmigranten betalen vaak veel te hoge huurprijzen en wonen noodgedwongen met soms wel vijftien man in een kleine woning. Deze ‘matraswoningen’ leveren gevaarlijke situaties op. Als arbeidsmigranten al op de hoogte zijn van hun rechten, kiezen ze er uit angst voor bedreiging en intimidatie niet voor om de weg naar de huurcommissie te maken. Willen we huisjesmelkerij goed aanpakken dan moet de Wet goed verhuurderschap gemeenten de mogelijkheid bieden om de huurprijzen in de hele stad aan banden te leggen.

Declaraties

Door de vluchtelingenstroom uit Oekraïne komen knelpunten in de zorgverlening aan mensen die hier verblijven sneller aan het licht. Daar spelen het kabinet en gemeenten goed op in met oplossingen die ook waardevol zijn voor arbeidsmigranten. Concreet voorbeeld is de onverzekerdenregeling waarbij huisartsen de kosten van onverzekerde consulten kunnen declareren bij het CAK. Dat is nu een ingewikkeld traject waarbij de administratieve kosten vaak hoger zijn dan het te ontvangen bedrag. Voor Oekraïners wordt gewerkt aan een betere oplossing. Het zou goed zijn als de minister snel bekijkt welke verbeteringen structureel kunnen ingevoerd.

We beseffen dat problemen die in de afgelopen decennia tot excessen leidden, niet binnen een jaar zijn opgelost. Er zijn immers oplossingen nodig die de kern van de problemen aanpakken. Maar dit is hét moment om te laten zien dat we het niet langer accepteren dat arbeidsmigranten worden behandeld als tweederangs burgers. Zij verdienen een overheid die niet alleen landelijk wet- en regelgeving mogelijk maakt, maar die echt voor hen opkomt.

