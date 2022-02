Opinie: AOW omhoog? Help de generatie die het nodig heeft

Jongeren aan het werk bij een akkerbouwbedrijf in Sexbierum. In de zomervakantie doen veel ondernemers een beroep op scholieren en studenten die graag wat bijverdienen, 23 juli 2021. Beeld ANP

Als millennial leerde ik laatst dat het kopen van premium mediocre- producten kenmerkend is voor de levensstijl van mijn generatie. Het zijn producten die middelmatig zijn, maar ons toch een gevoel van luxe geven, zoals truffelchips en priority boarding voor een vliegticket. Wij kopen deze producten als troost, omdat de ‘middenklassedroom’ voor velen van ons onbereikbaar is.

Volgens mij wil de millennial allesbehalve als eerste het vliegtuig in en zijn truffelchips gewoon vies, maar het klopt dat de jongere generaties het zwaar hebben. Het aantal jongeren met schulden (exclusief studieschuld) is volgens het BKR tussen 2015 en 2020 bijna verdubbeld. Met de komst van de coronacrisis is dat verder gestegen: onder alle groepen in de bevolking nam het aantal schulden tijdens de pandemie af, behalve bij de generatie onder de 25 jaar.

Protesten

Het is natuurlijk niet gek dat de jongere generaties het zwaar hebben. Een koophuis is voor velen onbereikbaar en de studie is duurder geworden. Veel jongeren gaan daarvoor geregeld de straat op. Afgelopen weekend was er nog een studieschuldprotest, naast het eerdere klimaat- en woonprotest.

Maar wat nog geen vol Malieveld trok: de wijze waarop ons belastingstelsel het verschil in welvaart tussen de jonge en oudere generaties nog groter maakt. Inmiddels is welbekend dat vermogen licht, en arbeid zwaar wordt belast in Nederland. De oudere generaties met veel opgebouwd vermogen hebben hier dus een voordeel. Dit zou niet oneerlijk zijn als jongeren dezelfde mogelijkheden hebben om vermogen op te bouwen als de nu vermogende oudere generatie, en ook later van dit belastingvoordeel kunnen profiteren.

Dat hebben ze alleen niet. De belangrijkste motor voor vermogen is, vanwege de inrichting van ons fiscale stelsel, het hebben van een eigen huis. Dat is voor velen onbereikbaar. Jongeren beginnen daarnaast hun carrière met een hoge studieschuld en hebben hoge levenskosten wat sparen lastig maakt. Het probleem wordt versterkt doordat jongeren het huizenbezit van de ouderen subsidiëren via de hypotheekrenteaftrek.

Deze vermogensopbouw-achterstand is niet erg als de jonge generatie er het nodige voor terugkrijgt. Ten opzichte van de vorige generatie betalen jongeren echter meer voor slechter onderwijs, meer voor een kleiner huis en meer voor minder zorg.

Kostenpost erbij

Daarnaast komt er een grote kostenpost aan: de klimaatcrisis. Deze generatie zal de gevolgen van klimaatverandering gaan voelen, maar door de inrichting van ons fiscale stelsel moeten zij ook onrechtvaardig veel bijdragen om de schade te beperken. De oudere vermogendere generatie, die slapend rijk werd met haar vastgoed, heeft zwaardere schouders om deze lasten te dragen en zou wat meer mogen inleggen.

Ook met de nieuwe klimaatplannen wordt de rekening daarvan bij de jongeren gelegd. Het kabinet kiest namelijk ervoor om de kosten vooruit te schuiven, door die te financieren middels een klimaatfonds vol geleend geld. Terwijl er ook de mogelijkheid is om via een verhoging van de CO 2 -belasting de vervuiler nú te laten betalen.

Kortom, jongeren mogen financieel wat meer worden geholpen. Van het nieuwe kabinet kunnen we alleen weinig verwachten. De studiebeurs komt dan wel terug, maar de belasting op vermogen blijft onaangeroerd. Er is wel een klein lichtpuntje voor jongeren: het minimumloon, wat vooral door jonge werkenden wordt verdiend, gaat omhoog.

Oppositie helpt niet

En de oppositie? Die doet precies het tegenovergestelde van jongeren helpen. Zij protesteert namelijk niet tegen het feit dat de verhoging van het minimumloon niet ver genoeg gaat of dat de CO 2 -belasting omhoog moet, maar klaagt dat de ouderen er niet genoeg op vooruitgaan en eist een verhoging van de AOW. Dit terwijl gepensioneerden met hun ruime pensioen en grote vermogen de laatste leeftijdsgroep is die extra financiële steun nodig heeft. Het is volgens het CBS elk jaar weer de leeftijdsgroep met de laagste kans op armoede.

Bovendien vallen jongeren in het pensioenstelsel vaak buiten de boot omdat ze zzp’er zijn of flexbanen hebben, zoals werd aangestipt door de economen Bakker, Boot, en Van der Heijden in hun bijdrage (O&D, 8/2) in deze krant .

De AOW-verhoging, die 2,4 miljard euro per jaar kost, wordt daarnaast waarschijnlijk vooral bekostigd door jonge generaties. Als werkgevers namelijk besluiten de AOW-verhoging te compenseren door het aanvullend pensioen te verminderen, komt de rekening bij de jongere werknemer te liggen. De jongere werknemer betaalt wel wel de belastingverhoging, maar krijgt niet het voordeel, doordat hij of zij later tegenover een hogere AOW een lager aanvullend pensioen heeft .

Coronacrisis, wooncrisis, klimaatcrisis. Er is één groep die consistent aan het kortste eind trekt. Hopelijk verschuift de aandacht in de Kamer naar de groep die dit het hardst nodig heeft.

Jasper van Dijk is econoom en onderzoeker aan Universiteit Utrecht.