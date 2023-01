Opinie: Angst voor het mbo is geen rationeel probleem; behandel het dus niet zo

Zweten voor de Citotoets in groep 8, april 2021. Beeld LEX VAN LIESHOUT / ANP

‘Er moet een einde komen aan de prestatiedruk in het onderwijs, waarbij het streven is om iedereen zo hoog mogelijk op te leiden’, zei Robbert Dijkgraaf (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in een interview met de Volkskrant. Waarmee hij de zoveelste minister is die in het afgelopen decennium heeft geprobeerd om ouders tevredener te laten zijn met een ‘lager’ schooladvies.

Met een maatschappelijk tekort aan praktisch opgeleiden en een groeiende groep opbrandende docenten in het hoger onderwijs is deze oproep heel begrijpelijk. Maar het is te simplistisch om te denken dat je met een aanbeveling om minder te pushen het probleem gaat oplossen.

Over de auteur Marilse Eerkens is sociaal-psychoog en journalist. In september 2022 verscheen haar boek Als ze maar gelukkig worden. Wat willen we bereiken met de opvoeding van onze kinderen?

Op de eerste plaats omdat er redenen zijn om soms wél een beetje te pushen. Door te snel te concluderen dat kinderen iets wel of niet kunnen, ontneem je ze ook kansen. We kennen allemaal de verhalen van de migrantenkinderen of kinderen van praktisch opgeleide ouders die, vanwege hun afkomst, vaker een schooladvies krijgen dat geen recht doet aan hun intellectuele vermogens.

En dan zijn er nog de laatbloeiers, de dromers, de traaglezers, de speelse kinderen die intellectueel misschien wel veel in hun mars hebben maar op school niet uit de verf komen – misschien wel omdat ze geen goed onderwijs krijgen? Moeten we die al op hun 12de op een traject zetten waarin je nog maar moeilijk kunt schakelen naar een meer theoretisch niveau als je dat later zou willen?

Hebben die geen recht op een bredere vorming waarin er wat vaker een beroep wordt gedaan op hun analytisch denkvermogen? Waarom moeten zij op hun 16de, als hun hersenen nog lang niet uitgerijpt zijn, al kiezen voor een vak? Daarnaast zijn er meerdere onderzoeken die laten zien dat als je kinderen met een vergelijkbare intellectuele bagage in groep acht naar twee verschillende schoolniveaus stuurt, het kind dat intellectueel het meest wordt uitgedaagd uiteindelijk beter af is. In die zin is het dus helemaal niet zo gek de lat iets hoger te leggen.

Maar los van deze inhoudelijke argumenten denk ik dat dit soort – soms wellustig – vingerwijzen naar statusbeluste push-ouders averechts zal uitpakken. Ze duwen ouders alleen maar verder de loopgraven in. De gedachte dat je met een paar simpele opmerkingen – ‘wat is er mis met het mbo (stomme push-ouder)?’ – ouders een andere kant op kunt ‘nudgen’, gaat voorbij aan het feit dat kinderen opvoeden een emotionele aangelegenheid is.

Tegen ouders zeggen dat ze niet zoveel waarde moeten hechten aan de status van een bepaald opleidingsniveau is net zoiets als tegen zwaarlijvige mensen zeggen dat ze minder moet eten. Dat is zoveel makkelijker gezegd dan gedaan. Want zoals je op iedere straathoek wordt blootgesteld aan snacks en ander lekkers, krijgen wij als ouders voortdurend signalen uit de ons omringende omgeving dat mensen die minder lang hebben doorgeleerd, minder worden gewaardeerd.

Wie zelf in een bubbel van hoogopgeleiden verkeert, weet hoe intelligentie wordt geroemd en hoe er – onbewust en onschuldig – toch grapjes worden gemaakt over ‘domme’ – lees laaggeschoolde – mensen, alias wappies, tokkies, et cetera. En dat geldt ook voor de mensen van wie je denkt dat ze het beste met iedereen voor hebben – denk aan Hillary Clinton met haar ‘basket of deplorables’.

Als ouder moet je wel heel sterk in je schoenen staan om je hier helemaal aan te onttrekken. Zeker nu recent onderzoek van Maarten Wolbers duidelijk laat zien dat iemands sociale status veel meer afhangt van het opleidingsniveau dan van het inkomen. En dat deze status ontzettend veel voordelen met zich meebrengt – bijvoorbeeld op het gebied van relaties en gezondheid.

De oplossing van dit ‘pushprobleem’ begint met het erkennen van de angst van ouders dat hun kinderen de boot zullen missen. Pas na die erkenning ontstaat er ruimte voor de echte oplossing van dit probleem: ouders helpen nadenken over wat ze nou willen bereiken met de opvoeding van hun kinderen. Wie als ouder daar serieus over nadenkt, zal ontdekken dat ‘mens worden’ over meer gaat dan alleen goede cijfers. Het gaat bijvoorbeeld ook over aardig zijn, kritisch denken, maatschappelijke betrokkenheid, veerkracht en creativiteit.

Wie uit angst voor statusverlies hieraan voorbijgaat en alleen inzet op cijfers, bewijst zijn kind en de maatschappij als geheel geen dienst. Het is een recept voor faalangst en andere gedragsproblemen. Iets dat een push-ouder toch niet op zijn geweten wil hebben, denk ik.