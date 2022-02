Opinie: Als we meer ‘vrouwelijke’ competenties aanvinken, krijgen we de androgyne leiders die we willen

Premier Mark Rutte en Sylvana Simons (BIJ1) tijdens een debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP

De afgelopen dagen hebben we allemaal vinkjes geteld. Hebben we besproken of het nu wel of niet klopt dat juist een witte man, met al zijn zevenvinkenprivileges, dit privilege aankaart. Hebben we afgewogen of schrijver Joris Luyendijk zoveel ruimte mag innemen om een probleem te benoemen dat anderen, die niet deze voorrechten hebben, al zo lang weten en roepen.

Zevenvinkers luisteren graag naar zevenvinkers, en geloven dan ook pas dat het waar is. En ja, dat is pijnlijk en je kunt je hier ook terecht kwaad over maken, maar het is ook de realiteit. Dit legde Bij1-leider Sylvana Simons ook helder uit afgelopen zondag op tv bij Buitenhof. En het is ook mijn persoonlijke ervaring. Van de meer dan honderd podcastgesprekken die ik heb gevoerd over vrouwelijk leiderschap, werden de enkele (vijf) afleveringen waarin mannen – op één na allemaal zevenvinkers – hun visie geven, het meest gedeeld op sociale media. Ook (juist) door vrouwen.

Wat dit laat zien, is dat het systeem niet alleen om ons heen is, maar vooral ook in onszelf zit. En willen we het systeem veranderen dan moeten we ook kijken naar onszelf. De wijsheid: wanneer je naar de ander wijst, wijzen er drie vingers naar jezelf, vind ik altijd erg verfrissend. Zeker voor leiders. Maar waar wijzen die vingers dan naartoe?

Missing vinkjes

Die drie vingers wijzen naar wat er ontbreekt in onze maatschappij en in onszelf: de feminiene vinkjes. Oftewel de feminiene waarden zoals compassie, kwetsbaarheid, een langetermijnvisie, luisteren en collectiviteit. Deze feminiene vinkjes zijn niet gekoppeld aan gender, opleidingsniveau of dat van je ouders. Ieder persoon heeft zowel masculiene als feminiene eigenschappen. Het maakt ons tot een compleet mens.

Maar in onze maatschappij hebben we de masculiene vinkjes, zoals doortastendheid, risico durven nemen, dominantie en winstbejag, tegelijk met de vinkjes van Luyendijk, geïnternaliseerd en gekoppeld aan leiderschap en succes.

Het zijn niet alleen de witte hoogopgeleide heteromannen met macht en een netwerk die gemakkelijk op de plekken komen waar ze de dienst uitmaken. Maar het zijn vooral ook de eigenschappen die we aan ze toeschrijven, wat maakt dat we denken dat dit de leiders zijn die we nodig hebben. Dit blijkt ook uit het onderzoek van Harvard-onderzoeker en organisatiepsycholoog Tomas Chamorro-Premuzic. Hij schreef er ook een boek over: Why so many incompetent men become leaders and how to fix it.

Het tegenovergestelde van het beeld van het succesvolle masculiene leiderschap is waar. We hebben juist de feminiene eigenschappen van leiders nodig voor de uitdagingen waar we nu wereldwijd voor staan. Dit weten we ook eigenlijk wel, blijkt ook uit het grootschalige onderzoek van Harvard-onderzoekers John Gerzema en Michael D’Antonio onder 64 duizend respondenten. Acht van de tien competenties die werden genoemd voor nieuwe leiders worden gekwalificeerd als feminien.

Androgyn leiderschap

Bovendien waarderen we gebalanceerd leiderschap veel meer. Hoogleraar leiderschap en organisatieverandering Janka Stoker, van de Rijksuniversiteit Groningen, deed hier uitgebreid onderzoek naar. Wanneer we onze leiders een cijfer mogen geven, zijn we het tevredenst over leiders met zowel masculiene als feminiene eigenschappen (Stoker noemt dit androgyn leiderschap). We waarderen dit gebalanceerde leiderschap met een 7,8, terwijl we masculien leiderschap waarderen met een 6,7.

Meer waardering voor het feminiene in onze maatschappij begint met meer aandacht voor het feminiene in jezelf. En dat is wat deze tijd en deze discussie van onze leiders vraagt.

Ja, het is pijnlijk om te constateren dat we het systeem nodig hebben om het systeem te doorbreken. Zevenvinkers luisteren naar zevenvinkers. Maar ze weten het nu (eindelijk). Dus laten we niet blijven hangen in het hoe, en nu juist doorpakken. Wanneer we over ons ego heen stappen en we deze discussie vanuit feminiene vinkjes – zoals langetermijnvisie en compassie – voeren, dan komen we gezamenlijk verder. Wanneer we compassie voor onszelf hebben maar ook voor de ander en hen ontmoeten op het punt waar zij nu staan, zonder oordeel, gaan we vooruit.

Het gestrekte been brengt ons niet verder, maar laat ons eerder hangen in de ego-gedreven discussie over wie de langste heeft. En die kennen we nu wel.

Caroline Glasbergen is ondernemer, oprichter van Social Enterprise New Female Leaders, podcast-host en auteur van het boek New Female Leader.