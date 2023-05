Opinie: Als we de internationale student kunnen vergelijken met de plofkip, dan zijn professoren nu de nieuwe boeren

Opening van het academisch jaar in Utrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ik voel me solidair met de boeren. Nooit gedacht dat dit ooit uit mijn pen zou vloeien, maar het moment is daar. En waarschijnlijk om heel andere redenen dan u nu zal denken.

Daarvoor moet ik eerst de boerenkwestie even helder schetsen. Want jarenlang is de inzet vanuit Den Haag geweest om de landbouw ‘op te schalen’. Vanaf 1950 waren grootschalige intensivering, rationalisering en verwetenschappelijking van de landbouw inzet van Haags beleid, om de productiviteit te stimuleren. Door grootschalige ruilverkaveling, minimumprijspolitiek en invoerheffingen transformeerde de boerderij naar agrarische fabriek en de landbouw tot geïndustrialiseerde agricultuur. Dat heeft gezorgd voor een industrie die draait om rendement, effectiviteit en efficiëntie met de plofkip als een van de tragische resultaten.

Hard gelag

Inmiddels zitten we aan de grenzen van die groei door de grenzen van ammoniak-, stikstof- en fosfaatuitstoot. Grenzen die al jarenlang door Brussel werden aangegeven, maar waar Nederland steeds uitzonderingsregels op wist te bedingen. Nu heeft de rechter dit kabinet het TINA-argument gegeven (There Is No Alternative) en moeten boerenbedrijven ‘ineens’ inkrimpen, saneren of zelfs stoppen. Het is een hard gelag na decennia van groeibeleid. En dus rijden boeren hun tractoren naar Den Haag, als protest tegen deze trendbreuk en zwabberbeleid.

Nu is er iets soortgelijks aan de hand in het hoger onderwijs, waarin ikzelf werkzaam ben. Jarenlang is daar de boodschap geweest dat universiteiten en hogescholen als marktpartij moesten gaan opereren op de ‘internationale studentenmarkt’. Omdat onderwijsinstellingen worden bekostigd met outputfinanciering, en dus per afgeleverde student, werd het lucratief voor onderwijsinstellingen om vooral meer internationale studenten te werven. Want meer studenten betekende meer inkomsten en dus meer groei.

Groeilogica

Als gevolg daarvan hebben universiteiten flink geïnvesteerd in internationalisering, in afdelingen international affairs and exchange, het ontwikkelen van internationale masters en om die masters in de voorlichting ook te ‘verkopen’. Er bestonden speciale ‘groeifondsen’ om digitaal te innoveren, om verder te internationaliseren en te verengelsen, wat emeritus hoogleraar Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen Wilma Vollebergh dinsdag ook aankaartte in deze krant. Ondertussen daalde sinds 2000 de rijksbijdrage per student met 25 procent, terwijl het aantal studenten sinds 2000 groeide met 68 procent, zoals WOinActie becijferde. Met andere woorden: de ‘internationale studentenmarkt’ was niet alleen een verdienmodel voor onderwijsinstellingen, het onderving ook het statelijk verlangen naar een nog efficiënter bekostigingsmodel voor het hoger onderwijs. Hier gold dezelfde groeilogica als in het landbouwbeleid, met de internationale student als ideale plofkip.

Dat moet volgens dit kabinet maar eens afgelopen zijn. Dus mogen wij onze prachtige internationale master niet meer aanprijzen, moet Nederlands weer de hoofdtaal worden en moeten we stoppen met het aantrekken van internationale studenten. Want de ‘absorptiecapaciteit is, met name in het wetenschappelijk onderwijs, bereikt’, aldus onderwijsminister Robbert Dijkgraaf.

Nieuwe boeren

Dat is een trendbreuk. En die trendbreuk is vergelijkbaar met wat we hebben gezien rond het landbouwbeleid. Ook wij zijn jarenlang opgestuwd in de holle retoriek van opschalen, innovatie en groei. Ook wij hebben – net als de boeren – jarenlang geïnvesteerd in ons werk, onderwijsmateriaal, docenten en studenteninfrastructuur om dat Haagse groeibeleid mogelijk te maken. En ook wij worden nu geconfronteerd met een trendbreuk en zwalkend beleid. En als we de internationale student kunnen vergelijken met de plofkip, dan zijn professoren nu de nieuwe boeren.

Bovendien: wanneer dit beleid verkondigd zou zijn door een VVD- of PVV-minister, wat inhoudelijk prima had gekund, dan hadden academici ongetwijfeld kranten volgeschreven over dit ‘rabiaat rechtse’ of nationalistische beleid dat zich ‘terugtrekt achter de dijken’. Maar een ex-wetenschapper van een ‘kosmopolitische’ partij kan blijkbaar wel nativistisch beleid uitdragen. Dat geeft te denken.

Niet toondoof

Begrijp me niet verkeerd. Ik ben niet toondoof. Ook ik zie dat we veel te veel internationale studenten zijn gaan bedienen, dat Engels tot voertaal is verheven en dat er een wildgroei aan Aziatische PhD-kandidaten is ontstaan. Maar ik vind dat we Den Haag iets te gemakkelijk ontslaan van enige verantwoordelijkheid in het ontstaan, stimuleren en consolideren van die eerdere, onbegrijpelijke werkpraktijk.

En meer algemeen: de discussies over Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofprobleem bewijzen dat dit kabinet niet zozeer de oplossing, maar vaker juist onderdeel van het probleem is. Dan lijkt het me weinig heilzaam om, zeker nu de wind vanuit regressieve hoek opsteekt, maar weer volledig met Den Haag mee te waaien. Want je kan erop wachten dat ook deze pendule weer doorslaat.

Daarom doen we er goed aan om nu meer tegenwind of tegendenken te organiseren. Daar hebben wij geen tractoren of omgekeerde vlaggen voor nodig. Dat getuigt van een gezonde mate van boerenverstand.