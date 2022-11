Opinie: Als we de arbeidsmarkt niet grondig moderniseren, zullen de ambities van het kabinet stranden

Met het Akkoord van Wassenaar sloten werkgevers en werknemers een historische overeenkomst over langdurige loonmatiging. Het Akkoord wordt beschouwd als het begin van het poldermodel. Beeld ANP

Het Akkoord van Wassenaar van 24 november 1982 markeerde het einde van een uitzichtloze periode: het was een tijd van sterk stijgende werkloosheid, hoge loonkosten en wanorde in de openbare financiën. Het akkoord heeft vele jaren heilzaam gewerkt en steunde op twee pilaren: loonmatiging en arbeidsduurverkorting. Ondersteunend overheidsbeleid voorzag in een versobering van de verzorgingsstaat.

Over de auteur: Hans Borstlap was lid van de Raad van State en directeur-generaal op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de jaren tachtig adviseerde hij minister-president Lubbers.

Nu, veertig jaar later, is de situatie totaal anders. Er is een structurele krapte op de arbeidsmarkt. De productiviteit van onze bedrijvigheid is al jaren beperkt van omvang. Er is een onoverzichtelijk doolhof ontstaan van gematigde lonen en tal van inkomensafhankelijke (collectief gefinancierde) toeslagen, waardoor je amper uit een uitkering komt zonder dat dit tot inkomensverlies lijdt. Arbeid wordt fiscaal zwaar belast; kapitaal en vermogen worden ontzien. Je hoeft geen Thomas Piketty-adept te zijn om te zien dat hier iets niet klopt.

De huidige problemen zijn anders dan veertig jaar geleden. Dat neemt niet weg dat de ingesleten patronen van gematigde loonvorming, van collectieve aanvullende toeslagen en de hoofdlijnen van fiscaal beleid niet minder uitzichtloos zijn dan vier decennia terug. Er is daarom opnieuw behoefte aan een ‘Akkoord van Wassenaar’. Dat akkoord moet wel ‘omgekeerd’ zijn aan de overeenkomst van veertig jaar terug. Vier aanbevelingen.

1.

Gematigde loonvorming heeft haar tijd gehad. De schadelijke neveneffecten hebben een ondermijnend effect op een breed gedragen sociaal-economisch beleid: een stagnerende productiviteit, pervers werkende inkomenstoeslagen, stagnerende participatie van velen die met een uitkering langs de kant staan. En mede daardoor een voortdurende druk om dan maar meer goedkope arbeidsmigranten toe te laten, met onbeheersbare ontwikkelingen in tal van wijken.

2.

Het aloude principe ‘de arbeider is zijn loon waard’ betekent dat arbeidsinkomen in beginsel toereikend zou moeten zijn om te voorzien in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Toeslagen zouden dus niet nodig moeten zijn; wel zal er altijd behoefte zijn aan individuele bijstand voor bijzondere, individuele situaties.

Lonen moeten daarom structureel opwaarts worden bijgesteld. We moeten stoppen met het rondpompen van enorme sommen geld door de structureel te lage lonen en het corrigeren daarvan met het omvangrijke toeslagencircus.

3.

Dit geleidelijk uit te voeren beleid (de zogenoemde stip op de horizon) zou mede gefinancierd kunnen worden door de lasten op arbeid substantieel te verlagen (gedeeltelijk te financieren uit het verminderen of afschaffen van de toeslagen) en elders de lasten te verhogen. Ook sociale premies kunnen fors omlaag wanneer al diegenen in de huidige krappe arbeidsmarkt weer aan de slag komen.

Werkgevers moeten begrijpen dat personeelsbeleid (werven en behouden) geen marginale bedrijfsactiviteit meer kan zijn. Alert en slim personeelsbeleid is inmiddels van levensbelang. De toekomst van ondernemingen ziet er niet goed uit wanneer dit nog steeds wordt verwaarloosd.

4.

Zo’n strategie zal de productiviteit van de Nederlandse bedrijvigheid weer een opwaarts effect geven. Innovatie, technologische vernieuwing, verdere verduurzaming en een hogere toegevoegde waarde per werknemer is het perspectief dat hier gloort. Weg van een ‘lagelonenland’, dat we niet willen zijn, naar een land dat meer bij ons past: een hoogproductieve economie.

Ondersteunend overheidsbeleid richt zich op het bijhouden en vernieuwen van noodzakelijke vaardigheden. Werkenden krijgen een individuele leerrekening, vanaf de geboorte tot einde loopbaan, op een flexibele arbeidsmarkt. En richt zich op het dichten van nog een gat in de toerusting van alle werkenden: een volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid, in plaats van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alleen zelfstandigen.

Hersteloperatie

Los van de noodzaak van een dergelijke strategie op wat langere termijn, zonder deze modernisering van de arbeidsmarkt zal het kabinet stranden in de uitvoering van al zijn (terechte) ambities op stikstof, landbouw, volkshuisvesting en defensie, wegens gebrek aan mankracht. Het recente regeerakkoord was in dit opzicht onevenwichtig en vraagt om herstel.

Een hersteloperatie van deze breedte en intensiteit kan niet zonder een nieuw sociaal akkoord. Werkgevers, werknemers en overheid houden elkaar gevangen. Positiever geformuleerd: ze hebben aanvullende verantwoordelijkheden. Er liggen rapporten klaar die schreeuwen om uitvoering, zoals het rapport ‘In wat voor land willen wij werken’ van de Commissie Regulering van Werken, en het SER-advies van juni 2021. Is het veertigjarig jubileum van een zo belangrijk akkoord als dat van Wassenaar, 24 november 1982, niet een uitgelezen moment daarvoor?