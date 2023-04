Opinie: Als vrouwen meer moeten gaan werken, zou het helpen als minister Wiersma zijn moralisme over huiswerkbegeleiding laat varen

Huiswerkbegeleiding op school, na de reguliere lessen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het kabinet is onder leiding van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken een campagne begonnen die vrouwen moet stimuleren meer te gaan werken. Een goed idee, want te veel vrouwen zijn niet economisch zelfstandig. Dat heeft, naast de tekorten op de arbeidsmarkt, vooral nadelen voor vrouwen zelf: later te weinig pensioen, nu een te grote afhankelijkheid van hun partner. Toch wringt er wat. Want dezelfde overheid die deze oproep doet, spant zich veel te weinig in om vrouwen in staat te stellen meer te werken.

Over de auteur

Marleen Barth werkt als toezichthouder. Zij is moeder van een volwassen zoon. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Het schrijnendste probleem waar ouders die fulltime willen werken tegenaan lopen, is al decennia het tekort aan goede kinderopvang. In de basisschoolleeftijd gaat dat nog, er bestaat op veel plaatsen buitenschoolse opvang.

Maar zodra kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, is van opvang na school geen sprake meer. Kennelijk verwacht de overheid dat fulltime werkende ouders ’s ochtends hun 13-jarige laten zien waar de appelsap staat, terwijl ze hem veel succes wensen met zijn huiswerk. Of vindt de overheid dat de opvoeding van kinderen wel is afgerond als zij naar de brugklas gaan? Dat zou een ouderwetse en riskante misvatting zijn. Juist pubers hebben steun en begeleiding nodig als zij de volwassen wereld gaan verkennen. En nee, die steun en begeleiding hoeft niet alleen te komen van hun ouders, en zeker niet alleen van hun moeder. It takes a village to raise a child. Maar die moet er dan wel zijn.

Strijd

Toen mijn zoon naar het voortgezet onderwijs ging, kwam ik er als fulltime werkende moeder achter dat er gelukkig een mooi, nieuw concept was ontstaan: huiswerkbegeleiding. Zes jaar lang is mijn zoon daar elke dag naartoe gegaan. Als werkende moeder is het belangrijk taken te delegeren, anders is de combinatie van werk en privé een onmogelijke opgave. Dankzij de huiswerkbegeleiding hoefde ik de uren die ik thuis was niet te vermorsen aan de strijd over het huiswerk. Het toezicht daarop kon ik uitbesteden. Een enorme opluchting en het werkte prima. Mijn puber beschouwde de studenten die er actief waren als begeleiders als rolmodellen, van wie hij wél aannam dat je best doen voor school belangrijk is.

Je zou dus verwachten dat een kabinet dat graag wil dat vrouwen meer werken, huiswerkbegeleiding toejuicht. Maar wat doet de collega van Van Gennip, minister Wiersma van Onderwijs? Hij heft een moralistisch vingertje op naar ouders die hun kinderen bij huiswerkbegeleiding onderbrengen. Hij wil zelfs verbieden dat er op scholen naar wordt verwezen. Dat doet hij, omdat de – inderdaad prijzige – huiswerkbegeleiding de kansenongelijkheid in het onderwijs zou vergroten. Daar zou Wiersma best eens gelijk in kunnen hebben. Maar met het ontmoedigen van deze vorm van naschoolse opvang voor scholieren, jaagt hij fulltime werkende vrouwen terug naar de keukentafel. Of denkt hij echt dat pubers de zelfdiscipline hebben toegewijd woordjes te stampen en formules te leren?

Eenvoudig

Wiersma’s bezwaar valt bovendien eenvoudig weg te nemen: maak huiswerkbegeleiding toegankelijk voor alle pubers. Net als kinder- en buitenschoolse opvang voor 0- tot

12-jarigen, had huiswerkbegeleiding in Nederland allang een basisvoorziening moeten zijn. De weg ernaartoe hoeft de overheid niet eens veel te kosten. Er zijn al openbare bibliotheken die gratis of tegen een kleine vergoeding studie- en stilteruimten aanbieden voor scholieren. Met een overzichtelijke impuls van Wiersma’s ministerie kunnen alle bibliotheken hierin voorzien, zeker als de samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs daarbij wordt gestimuleerd.

Die scholen kunnen ook zelf meer doen. De ruimte is er: lokalen staan na lestijd immers leeg. Leraren hoeven de huiswerkbegeleiding natuurlijk niet te doen, dat is hun werk niet. Maar voor studenten is huiswerkbegeleiding een aantrekkelijk bijbaantje. Wie weet, gaan ze werken met pubers zelfs zo leuk vinden, dat ze later kiezen voor het leraarschap.

Het valt daarom te hopen dat het kabinet gaat inzien dat je met moralisme en andere ideologische veren geen maatschappelijke problemen oplost. Als het kabinet werkelijk wil dat vrouwen meer gaan werken, laat het er dan voor zorgen dat zij dit kunnen doen in het vertrouwen dat hun kinderen, ook als ze boven de 12 jaar, daarmee niet aan hun lot worden overgelaten. De puberteit is zo al uitdagend genoeg.