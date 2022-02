Opinie: Als oorlog moeilijk is om uit te leggen, geef kinderen dan een goed verhaal

Gevluchte kinderen worden opgevangen in het kleine dorpje Chotyniec langs de Pools-Oekraïnse grens. Beeld Joris van Gennip

Vorige week gebeurde het dan toch, oorlog brak uit in Oekraïne. Voor velen, ondanks het jarenlange geweld en Russische agressie tegen het land, bleef de invasie een verrassing. Nu worden het nieuws en debat gedomineerd door oorlogsverhalen en -beelden, en wordt er gesproken over de impact die deze oorlog die zo ver weg lijkt op Nederland zal hebben.

Maar deze zorgen gaan vaak over de economie, of de opvang van vluchtelingen. De invloed van deze crisis op kinderen wordt vaak vergeten. Oorlog is een lastig concept om met kinderen te bespreken, vooral als ze erg jong zijn. Het is niet vreemd dat we kinderen willen beschermen voor trauma, angst, hopeloosheid, geweld en de dood. Maar nu het nieuws, de kranten en sociale media vol staan met de oorlog, zullen we moeten accepteren dat onwetendheid kinderen niet beschermt, maar schaadt.

Vragen over moeilijke morele kwesties en de oneerlijkheid van het leven kunnen leiden tot onzekerheid en angstigheid, maar lijken haast onvermijdelijk. Kinderen zullen nu eenmaal in aanraking komen met de oorlog, met of zonder ouderlijke begeleiding. Aan volwassenen de taak dit te doen op een manier die de situatie begrijpelijk maakt, zonder angst in te boezemen.

Niet afzwakken

Omdat oorlog een complexe situatie is, kan het moeilijk zijn de ernst en nuance van de situatie duidelijk te maken aan kinderen. Het afzwakken van oorlog naar een strijd tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ doet zowel aan het conflict als het kind geen recht; het maakt de situatie niet duidelijk en beperkt de mogelijkheid om morele en emotionele lessen te leren. Vooral als, net als bij Oekraïne en Rusland, decennia geschiedenis een rol spelen in het conflict, is het belangrijk de menselijkheid van oorlog te benaderen.

Dit vereist vaak meer dan ouders of leraren kunnen bereiken in gesprekken met kinderen. Zoals duidelijk is in het debat, begrijpen wij zelf niet goed waaróm dit zo snel is geëscaleerd, wat Poetins motivatie is. Als volwassenen iets niet begrijpen, is het moeilijk het aan kinderen uit te leggen. Kinderboeken en andere media over oorlog kunnen deze leemte vullen. Door verhalen over oorlog te lezen, kan het kind inzicht krijgen in de emoties en mogelijke neveneffecten die bij oorlog kunnen horen, zoals migratie, rouw en angst. Door zich te verplaatsen in de schoenen van andere kinderen die oorlog meemaken, wordt meer begrip voor oorlog gecreëerd dan mogelijk is met verwarrende, didactische gesprekken.

Concept oorlog

Gelukkig zijn er zeeën van kinderboeken over oorlog. Met variatie van non-fictie, zoals het wereldberoemde Dagboek van Anne Frank, fictie over de Tweede Wereldoorlog en eigenlijk iedere oorlog die je kunt bedenken, zoals Over de Grens van Ineke Kraijo, tot prentenboeken over het concept oorlog, zoals Waarom? Van Nikolai Popov. Al deze boeken zijn geschreven met het kind in het achterhoofd, om een moeilijk concept zo begrijpelijk mogelijk te maken zonder onnodige angst in te boezemen.

Het ervaren van oorlog via literatuur kan complexe en moreel ingewikkelde elementen verhelderen, zonder dat deze elementen letterlijk verwoord hoeven worden, of het geweld te indringend wordt weergegeven. Het maakt niet uit of de oorlogsverhalen over echte oorlogen gaan of puur fictie zijn. De impact van de vertelling blijft hetzelfde.

Toen mijn vader een struik werd, van schrijfster Joke van Leeuwen, is een goed voorbeeld van een verhaal waarin de oorlog niet op een echte oorlog is gebaseerd. Toch komen alle aspecten aan bod die nu relevant zijn: evacuatie, het meemaken van bombardementen, vluchtelingschap, angst en onzekerheid, het opbreken van families. Dit alles besproken vanuit het perspectief van een kind, met een hoopvol maar realistisch einde.

Onwetendheid maakt onzeker

Verhalen zoals deze helpen het kind als lezer om empathie op te bouwen met de menselijkheid van oorlog, waardoor ook empathie met de échte slachtoffers van dit huidige conflict mogelijk wordt en de verwarrende beelden en berichten op het nieuws begrijpelijker worden. Kinderen hebben het recht te weten wat er gaande is. Onwetendheid veroorzaakt vaak meer onzekerheid en zorgen en in dit digitale tijdperk komen kinderen haast onvermijdelijk in aanraking met beelden en verhalen die allicht niet voor hen zijn bedoeld. Volwassenen hebben de plicht voor kinderen te zorgen, en dit omvat ook het creëren van begrip door middel van kennis.

Neem kinderen serieus, luister naar hun vragen en zorgen, wees eerlijk in je antwoorden. Dit hebben ze verdiend. En neem je kind mee naar de bibliotheek, want deze schatkist van kennis en ervaringen is voor hen overal in het land vanaf 1 juli 2022 toch gratis.

Vera Veldhuizen is universitair docent Europese Talen en Culturen aan de RUG.