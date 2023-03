Opinie: Als het aan Kaljouw ligt, worden we allemaal prozac-hondjes

Overzichtsruimte tussen time-outkamers en extra beveiligde kamers, in een jeugdzorginstelling. Beeld ANP / Hollandse Hoogte

Afgelopen dinsdag liet ik mijn hond uit in het park. Hij pakte het speeltje van een andere hond, ik verontschuldigde me tegenover de eigenaar. ‘O, geeft niet’, reageerde de vrouw, die niet baasje maar oppas bleek te zijn. ‘Ik ben al blij dat hij even rent. Het is een prozac-hondje.’ De eigenaren van de hond zijn nooit thuis, vertelde ze. ‘Hij zit de hele dag alleen in zo’n zwartmetalen keuken, zou ik ook depressief van worden.’ Het dier krijgt daarom dagelijks een pilletje prozac door zijn brokken.

Die middag las ik in een café het Volkskrant-interview met Marian Kaljouw, scheidend bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (Ten eerste, 21/3). Tevens nummer drie op de kandidatenlijst van de VVD voor de Eerste Kamer en dus binnenkort senator, maar dat vermeldde het stuk niet. Volgens Kaljouw moet de zorg ingrijpend veranderen: mensen moeten leren leven met ongemak, weerbaarder worden, niet overal voor naar de arts of psycholoog. Mensen vragen te veel, we moeten het aanbod efficiënter maken.

Maar juist die efficiëntie maakt de zorg kapot, en dat zien we nu al in de ggz, de branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Over de auteur Lotte Charlotte Bouwman is journalist en schrijver.

In de drang naar efficiëntie is het instrument altijd hetzelfde: meten! Data! Ook hierin loopt de ggz voorop. Middels de zogenoemde Honos-vragenlijst wil de zorgautoriteit de toekomstige zorgvraag inschatten. Psychologen, psychiaters, maar ook patiënten onder wie ik, hebben zich nu verenigd en spannen een rechtszaak aan om deze verplichte dataverzameling te stoppen.

Kaljouw zegt in het interview dat het de NZa hierdoor onmogelijk wordt gemaakt om ‘op te komen’ voor de groep waartoe ik behoor: hoogcomplexe ggz-patiënten. De NZa wil toch de wachtlijsten korter maken, waarom zijn behandelaren hier tegen?

Maar in het verhaal van Kaljouw wordt passende zorg voortaan efficiënte zorg en daarmee uiteindelijk voor mensen zoals ik, met complexe problematiek: geen zorg. Het doel van de vragenlijsten is immers niet: we gaan kijken welke behandelingen er nodig zijn, en we zorgen voor een systeem dat de financiering garandeert. Nee, dan was er geen vragenlijst nodig, want vraag- en aanboddata hebben we al.

Persoonlijke gegevens

Maar deze vragenlijsten gaan over ontzettend persoonlijke gegevens: agressie, zelfverwonding, relaties, suïcidaliteit. Zelfs of ik problemen heb met mijn seksualiteit, wil de NZa weten. Met deze data wil men niet de zorgvraag voorspellen, maar meten welke problematiek en welke behandelingen meer tijd kosten dan andere. Die behandelingen moeten dan efficiënter, oftewel: ze moeten weg.

Het goede nieuws is dat de wachtlijsten inderdaad zullen verdwijnen. Op een behandeling die niet bestaat kun je niet wachten. Het zou Kaljouw sieren als ze durft te zeggen wat ze even verderop wel zegt over kankerbehandelingen: dat we het erover moeten hebben welke zorg we als samenleving willen garanderen. Of we vinden dat de kinderen die opgroeien in een leven doordrenkt met dingen als misbruik, verwaarlozing en mishandeling, als volwassene recht hebben op een behandeling.

Of dat we zeggen: dat duurt te lang, dat is te intensief. Als je na twee jaar one-size-fits-alltherapie niet klaar bent, slik je maar pillen en dat is dan waar je mee moet leren leven. Wees eens weerbaar!

De behandelaren die met mij eisers zijn in de rechtszaak doen mee omdat ze goede zorg willen kunnen blijven leveren. Ze worden gedwongen – behandelaren mogen niet weigeren – hun beroepsgeheim te schenden. Ze worden gedwongen mee te werken aan een project om meetbaar te maken dat het behandelen van complexe problematiek inefficiënt is. Degenen die een rechtszaak starten, hebben nog hoop: veel anderen zoeken een andere baan. Uit een prognose van het ministerie van VWS bleek deze week dat het personeelstekort in de zorg eind dit jaar oploopt tot 56.000. In 2032 wordt dat het drievoudige. Kaljouw wil een grote verandering, maar wat ze betoogt is meer van hetzelfde.

Thuis

Dat geldt ook voor de verschuiving van de zorg van complex en in het ziekenhuis, naar preventief en thuis. In de ggz is dit al jaren het devies. Hoogcomplexe zorg wordt nauwelijks meer geboden. Ik moest drie jaar wachten op mijn behandeling, maar inmiddels kun je wachten wat je wilt: alle specialistische trauma- of persoonlijkheidsbehandelingen zitten zo vol dat de wachtlijst is gesloten.

Klinische behandelplekken bestaan überhaupt niet meer. Wie geluk heeft, zoals ik, draaideurt van crisis naar crisis en weet zo uiteindelijk toch voldoende te herstellen om naar huis te kunnen. Thuis! Daar word je beter, is het credo van de efficiëntiepolitie. Dus toen ik zowel drie jaar wachttijd als de crisisopnames overleefde, dacht ik dat mijn gevecht tegen het zorgstelsel voorbij was. Maar toen begon het pas. Vechten voor vergoedingen. Vechten voor vervoer. Vechten voor thuiszorg, voor indicaties, voor de juiste polis.

Ik wil ook graag dat de zorg radicaal verandert. Maar precies de andere kant op. Minder cijfers, meer mens. Misschien dat we dan ook nog wat zorgmedewerkers overhouden. Ik moet als patiënt meer regelen dan ik voor mijn fulltimebaan ooit heb moeten doen. Gelukkig word ik behandeld voor vroegkinderlijk chronisch trauma. Dat verhelp je niet met een pil, maar ik heb wel al jong geleerd voor mezelf te vechten. Wie deze als kracht vermomde overlevingsdrang niet bezit, komt niet meer mee.

Dinsdagavond zag ik een lotgenoot een foto posten van een hand gevuld met pillen. Het helpt haar, voorlopig houdt ze het zo. Ze woont tenminste wel thuis. Ik moest denken aan de eigenaren van de depressieve hond in de zwartmetalen keuken. Als het aan Kaljouw ligt, worden we allemaal prozac-hondjes. Wel zo efficiënt.